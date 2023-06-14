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    Anlık Bildirim

    OpenAI’dan Microsoft’a yapay zeka uyarısı: “Acele etme”

    OpenAI ve Microsoft arasında yapay zeka destekli araçlar konusunda sürtüşme yaşandı. OpenAI'ın Microsoft'u Bing'e GPT-4 entegrasyonu konusunda acele ettiği konusunda uyardığı bildirildi.
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    OpenAI’dan Microsoft’a yapay zeka uyarısı: “Acele etme” Tam Boyutta Gör
    Microsoft ve ChatGPT’yi yapan OpenAI arasındaki derin ilişki 2019 yılına kadar uzanıyor. Microsoft, OpenAI’a yüklü miktarda yatırımlar yaptıktan sonra Bing arama motoru başta olmak üzere şirketin yapay zeka teknolojilerini ve modellerini hizmetlerine eklemişti. Görünüşe göre OpenAI, Microsoft’un acele ettiğini düşünüyor.

    OpenAI, Microsoft'u uyardı

    The Wall Street Journal'a göre OpenAI bu yılın başlarında Microsoft'u GPT-4'ün Bing'e entegrasyonu konusunda acele davrandığı için uyarılarda bulunmuş. Microsoft o dönemlerde entegrasyona yine de devam etse de, ilk kullanıcıların Bing yapay zeka aracında "dengesiz" davranışlar fark etmesiyle OpenAI’ın haklılığı kanıtlandı. Buna ek olarak, yeni rapor şirketlerin işe yarayan ancak potansiyel olarak kırılgan ortaklığın perde arkasındaki "çatışma ve karışıklığı" detaylandırıyor.

    Microsoft, OpenAI’ı doğrudan satın almak yerine düzenleyici incelemelerinden kaçınmak için zekice bir strateji izlemiş ve şirketin yüzde 49 hissesine yatırım yapmıştı. Anlaşma Microsoft'a Bing arama motorunu güçlendirmek için OpenAI’ın ChatGPT ve DALL-E 2'sine erken erişim sağladı. Buna ek olarak Microsoft, rakibi Google'a yetişmek için çabalarken Office ve diğer yazılım ürünlerine OpenAI destekli CoPilot'u ekliyor. OpenAI ise Microsoft’un finansal gücünden ve sunucularından faydalanıyor.

    "Açık ilişki"

    OpenAI’dan Microsoft’a yapay zeka uyarısı: “Acele etme” Tam Boyutta Gör
    WSJ anlaşmayı, Microsoft'un tam kontrol olmaksızın önemli bir etkiye sahip olduğu "açık bir ilişki" olarak tanımlıyor. Örneğin, anlaşma OpenAI'ın arama motoru müşterilerini sınırlasa da, Microsoft'un rakipleriyle çalışmakta hala özgür. OpenAI ve Microsoft'un benzer ve hatta aynı müşterilere hizmet satabileceği ve bu senaryoda kriz oluşabileceği belirtiliyor. Ayrıca raporda, Microsoft çalışanlarının, OpenAI'ın ChatGPT'yi bu kadar hızlı piyasaya sürmesine şaşırdıkları da bildirildi. Microsoft, yeni Bing'i ChatGPT'den aylar sonra piyasaya sürmüştü.

    Bing'in sallantılı yapay zeka lansmanına rağmen, Microsoft'un ortaklıktan büyük fayda sağlamadığını iddia etmek zor. Arama motoru, GPT entegrasyonunu ekledikten sonra yüzde 15'lik bir trafik artışı elde ederken, Bing mobil uygulaması ilk haftasında günlük 150.000 yükleme dahil olmak üzere 750.000 kez indirildi.

    Microsoft CFO'su Amy Hood, nisan ayında yaptığı açıklamada, "Biz büyüdüğümüzde [OpenAI'a] yardımcı oluyoruz, onlar büyüdüğünde de bize yardımcı oluyor" dedi. Yine de bazı analistler bu ortaklığın zaman içinde sorun yaratabileceğini düşünüyor. Zira anlaşmanın sınırları çok keskin değil ve çıkar çatışmaları açığa çıkabilir.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 21 saat önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

    Profil resmi
    Furkooo85 5 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 5 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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