OpenAI’dan Microsoft’a yapay zeka uyarısı: “Acele etme”

OpenAI, Microsoft'u uyardı
The Wall Street Journal'a göre OpenAI bu yılın başlarında Microsoft'u GPT-4'ün Bing'e entegrasyonu konusunda acele davrandığı için uyarılarda bulunmuş. Microsoft o dönemlerde entegrasyona yine de devam etse de, ilk kullanıcıların Bing yapay zeka aracında "dengesiz" davranışlar fark etmesiyle OpenAI’ın haklılığı kanıtlandı. Buna ek olarak, yeni rapor şirketlerin işe yarayan ancak potansiyel olarak kırılgan ortaklığın perde arkasındaki "çatışma ve karışıklığı" detaylandırıyor.
Microsoft, OpenAI’ı doğrudan satın almak yerine düzenleyici incelemelerinden kaçınmak için zekice bir strateji izlemiş ve şirketin yüzde 49 hissesine yatırım yapmıştı. Anlaşma Microsoft'a Bing arama motorunu güçlendirmek için OpenAI’ın ChatGPT ve DALL-E 2'sine erken erişim sağladı. Buna ek olarak Microsoft, rakibi Google'a yetişmek için çabalarken Office ve diğer yazılım ürünlerine OpenAI destekli CoPilot'u ekliyor. OpenAI ise Microsoft’un finansal gücünden ve sunucularından faydalanıyor.
"Açık ilişki"
Bing'in sallantılı yapay zeka lansmanına rağmen, Microsoft'un ortaklıktan büyük fayda sağlamadığını iddia etmek zor. Arama motoru, GPT entegrasyonunu ekledikten sonra yüzde 15'lik bir trafik artışı elde ederken, Bing mobil uygulaması ilk haftasında günlük 150.000 yükleme dahil olmak üzere 750.000 kez indirildi.
Microsoft CFO'su Amy Hood, nisan ayında yaptığı açıklamada, "Biz büyüdüğümüzde [OpenAI'a] yardımcı oluyoruz, onlar büyüdüğünde de bize yardımcı oluyor" dedi. Yine de bazı analistler bu ortaklığın zaman içinde sorun yaratabileceğini düşünüyor. Zira anlaşmanın sınırları çok keskin değil ve çıkar çatışmaları açığa çıkabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi