Samsung, Exynos işlemcilerde 3D Chiplet tasarımı kullanacak

Samsung, odağını 3D Chiplet teknolojisine çevirdi
Aktarıldığı kadarıyla Samsung, Exynos yonga setinin verimliliğini artırmak için odağını Intel ve AMD tarafından kullanılan 3D Chiplet teknolojisine çevirdi. Kaçılanlar için günümüzde yonga seti tasarımları çoğunlukla ikiye ayrılıyor. Bunlar Monolitik ve Chiplet. İlki, farklı bilgi işlem birimlerinin aynı yonga plakasında konumlandırılmasını ifade ediyor.
Niketim çip üretim süreci tek haneli nanometrelere (nm) doğru geliştikçe, sürecin zorluğu ve maliyetleri artıyor. Bu da üreticilerin Chiplet'e yönelmesine neden olmuş durumda. Bu nedenle Chiplet teknolojisi, akıllı telefon pazarında önemli bir kilometre taşı niteliğinde diyebiliriz.. Niketim kağıt üzerinde daha iyi verimlilik, bant genişliği artışı ve daha düşük boyutlara ulaşılmış olacak.
Böylece Exynos işlemciler, rekabette önemli bir fark yaratabilir. Gelecekte hangi Exynos modellerinin 3D Chiplet tasarımını kullanacağı belirsiz. Dolayısıyla detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.