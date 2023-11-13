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    Samsung, Exynos işlemcilerde 3D Chiplet tasarımı kullanacak

    Samsung, gelecek nesil Exynos işlemcilerde devrimsel bir gelişmeye yer verebilir. Son raporlara göre Koreli dev, odağını 3D Chiplet tasarımına çevirdi. İşte detaylar...
    Samsung, Exynos işlemcilerde 3D Chiplet tasarımı kullanacak! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi akıllı telefonlar söz konusu olduğunda rekabet her geçen gün kızışıyor. Bundaki en belirleyici faktör ise, çoğunlukla yonga seti tasarımları oluyor diyebiliriz. Dolayısıyla Apple ve Qualcomm sektörün öncü isimleri arasında yer alırken, bunu MediaTek ve Samsung takip ediyor. Ancak bu durum yakında değişebilir. Samsung, Exynos işlemciler özelinde yepyeni bir teknolojiye geçiş yapabilir.

    Samsung, odağını 3D Chiplet teknolojisine çevirdi

    Aktarıldığı kadarıyla Samsung, Exynos yonga setinin verimliliğini artırmak için odağını Intel ve AMD tarafından kullanılan 3D Chiplet teknolojisine çevirdi. Kaçılanlar için günümüzde yonga seti tasarımları çoğunlukla ikiye ayrılıyor. Bunlar Monolitik ve Chiplet. İlki, farklı bilgi işlem birimlerinin aynı yonga plakasında konumlandırılmasını ifade ediyor. 

    Samsung, Exynos işlemcilerde 3D Chiplet tasarımı kullanacak! Tam Boyutta Gör
    Chiplet teknolojisinde ise, bilgi işlem birimlerinin birbirinden ayrıldığı çok katmanlı bir sistem söz konusu. Öyle ki her katman arasında farklı fabrikasyon süreçleri kullanabiliyor ve dikey olarak tek bir pakette birleştiriliyor. Bu noktada her ikisinin de avantajları ve dezavantajları mevcut. Ancak maliyet ve verimlilik göz önüne alındığında chiplet tasarımının önemli bir kullanım payına ulaşmaya başladığını belirtelim. 

    Niketim çip üretim süreci tek haneli nanometrelere (nm) doğru geliştikçe, sürecin zorluğu ve maliyetleri artıyor. Bu da üreticilerin Chiplet'e yönelmesine neden olmuş durumda. Bu nedenle Chiplet teknolojisi, akıllı telefon pazarında önemli bir kilometre taşı niteliğinde diyebiliriz.. Niketim kağıt üzerinde daha iyi verimlilik, bant genişliği artışı ve daha düşük boyutlara ulaşılmış olacak.

    Böylece Exynos işlemciler, rekabette önemli bir fark yaratabilir. Gelecekte hangi Exynos modellerinin 3D Chiplet tasarımını kullanacağı belirsiz. Dolayısıyla detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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