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    Anlık Bildirim

    Yapay zeka ile yapılmış sahte Pentagon patlaması 500 milyar dolar kaybettirdi

    Yapay zeka tarafından üretilen sahte Pentagon patlaması fotoğrafı, onaylanmış Twitter hesapları acılığıyla hızla yayıldı. Gerçek sanılan patlama piyasaları olumsuz yönde etkiledi.
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    Yapay zeka: Sahte Pentagon patlaması 500 milyar dolar kaybettirdi Tam Boyutta Gör
    Pentagon'da yapay zeka tarafından üretildiği iddia edilen sahte bir patlama fotoğrafı sosyal medyada hızla yayılarak kullanıcılar arasında büyük bir kafa karışıklığına ve ABD borsasında kısa süreli bir satış dalgasına yol açtı. Yayılan fotoğraf medya kuruluşları tarafından gerçekmiş gibi paylaşıldı ve olayın etkisi daha da büyüdü. Bu durum, yapay zeka içeriğinin tespiti konusundaki eksikliği bir kez daha gözler önüne seriyor.

    Sahte Pentagon patlaması

    Yapay zeka: Sahte Pentagon patlaması 500 milyar dolar kaybettirdi Tam Boyutta Gör
    Pentagon'un dışında dumanların yükseldiğini gösteren sahte fotoğraf, Rus devlet medya kuruluşu ve diğer hesaplar tarafından bölgede bir patlama meydana geldiği iddialarıyla birlikte paylaşıldı. Olayın gündeme gelmesinin ardından İtfaiye Departmanı durumu yalanlayan bir tweet atmış olsa da zarar çoktan verilmişti.

    Fotoğrafın yayılmasıyla ABD borsalarındaki hisse senetleri kısa bir süreliğine düşüş gösterdi, ancak fotoğrafın bir aldatmaca olduğu ortaya çıktıktan sonra toparlanma hızlı oldu. Bu kısa süreli satış işlemlerinden kaynaklı 500 milyar dolarlık bir dalgalanma ortaya çıktı.

    Onaylı hesaplar

    Yapay zeka: Sahte Pentagon patlaması 500 milyar dolar kaybettirdi Tam Boyutta Gör
    Twitter, özellikle sahte görsel veya videoların yayılması için elverişli bir ortam zira bu platform sadece bir sosyal ağ değil aynı zamanda dünyanın her yerinde insanlar için bir haber kaynağı niteliğinde. Mavi tikli sahte @BloombergFeed hesabı tarafından paylaşılan sahte Pentagon patlaması görseli, dikkatsiz gözler için gerçek sanılacak kadar “gerçekçi” görünüyor.

    Dolayısıyla akıllara Twitter’da herkesin satın alabildiği “mavi tik” ve yarattığı zararlar geliyor. Üstelik mavi tikli hesapların gösterimi de algoritma tarafından teşvik ediliyor. Bu nedenle ücretli trol”, “bot” veya “sahte” hesaplar hiç olmadığı kadar fazla kitleye ulaşma gücüne erişiyor. Gerçek sanılan tweet’ler büyük hızla yayılarak sadece birkaç saatte milyonlarca kişi tarafından görülüyor.

    Detaylar hiçbir zaman bu kadar önemli olmadı

    Öte yandan olayın bir de kullanıcı tarafına düşen kısmı bulunuyor. Halihazırda yapay zeka tarafından üretilen görseller büyüleyici bir gerçekçiliğe ulaşmış olabilir ancak biraz zaman ayırıp görseller incelendiğinde hatalar çok bariz. Örneğin, Pentagon olayındaki çitlerdeki yapısal deforme bunu gösteriyor. Aynı şekilde kaldırımın da tuhaf göründüğü bariz.

    Tüm bunların ışığında günümüzde, ister onaylı hesaplardan isterse de medya kuruluşları tarafından paylaşılan içeriklerin gerçekçiliğine daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Görseller, ses dosyaları, videolar veya tüm bunların birleşimiyle oluşturulmuş yapay zeka materyalleri artık rahatlıkla yapılabiliyor. Yapay zeka içeriklerini tespit eden yapay zeka araçları üzerinde çalışmalar yapılsa da etkin bir kullanım söz konusu değil. Belki de platformların sahte içerikleri tespit etme konusunda sorumlu tutulmaları süreci hızlandırabilir.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 18 saat önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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