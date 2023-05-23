Yapay zeka ile yapılmış sahte Pentagon patlaması 500 milyar dolar kaybettirdi

Sahte Pentagon patlaması
Fotoğrafın yayılmasıyla ABD borsalarındaki hisse senetleri kısa bir süreliğine düşüş gösterdi, ancak fotoğrafın bir aldatmaca olduğu ortaya çıktıktan sonra toparlanma hızlı oldu. Bu kısa süreli satış işlemlerinden kaynaklı 500 milyar dolarlık bir dalgalanma ortaya çıktı.
Onaylı hesaplar
Dolayısıyla akıllara Twitter’da herkesin satın alabildiği “mavi tik” ve yarattığı zararlar geliyor. Üstelik mavi tikli hesapların gösterimi de algoritma tarafından teşvik ediliyor. Bu nedenle ücretli “trol”, “bot” veya “sahte” hesaplar hiç olmadığı kadar fazla kitleye ulaşma gücüne erişiyor. Gerçek sanılan tweet’ler büyük hızla yayılarak sadece birkaç saatte milyonlarca kişi tarafından görülüyor.
Detaylar hiçbir zaman bu kadar önemli olmadı
Öte yandan olayın bir de kullanıcı tarafına düşen kısmı bulunuyor. Halihazırda yapay zeka tarafından üretilen görseller büyüleyici bir gerçekçiliğe ulaşmış olabilir ancak biraz zaman ayırıp görseller incelendiğinde hatalar çok bariz. Örneğin, Pentagon olayındaki çitlerdeki yapısal deforme bunu gösteriyor. Aynı şekilde kaldırımın da tuhaf göründüğü bariz.
Tüm bunların ışığında günümüzde, ister onaylı hesaplardan isterse de medya kuruluşları tarafından paylaşılan içeriklerin gerçekçiliğine daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Görseller, ses dosyaları, videolar veya tüm bunların birleşimiyle oluşturulmuş yapay zeka materyalleri artık rahatlıkla yapılabiliyor. Yapay zeka içeriklerini tespit eden yapay zeka araçları üzerinde çalışmalar yapılsa da etkin bir kullanım söz konusu değil. Belki de platformların sahte içerikleri tespit etme konusunda sorumlu tutulmaları süreci hızlandırabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.