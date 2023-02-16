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    Yapay zeka oyunlara geliyor: Skyrim’deki binlerce diyalog seslendirildi

    Belirli bir kaliteye ulaşan yapay zeka ses üretim araçlarını artık oyunlarda görmeye başladık. Bir geliştirici binlerce diyaloğu olan Skyrim’e bir mod yaparak oyunun dünyasını seslendirdi.
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    Yapay zeka, Skyrim’deki binlerce diyaloğu seslendirdi Tam Boyutta Gör
    Çok kısa bir zaman içerisinde yapay zeka alanında on yıllardır olmayan gelişmeler yaşandı. Metin ve görsel üreten yapay zekalar büyüleyici noktalara ulaştı. Ancak çok fazla görmezden gelinen bir taraf daha var: Ses. Gerçekçi ses taklidi yapan yapay zekalar şimdi oyunlara girmeye başlıyor ve ilk durak efsanevi Skyrim.

    Skyrim dünyasına yapay zeka dopingi

    Gerçekçi konuşma, herkesin erişebildiği yapay zeka tabanlı araçlarla ilgili gördüğümüz en önemli gelişmelerden biri. Bunun en iyi örneklerinden birisi ise hikaye anlatımı için kullanılabilir olduğunu belirten, "zorlayıcı, zengin ve gerçeğe yakın sesler" sunan ElevenLabs AI. ElevenLabs’in ses modeli tonlama, duygu ve hatta gerektiğinde kahkaha gibi konuşmanın en temel ama en önemli faktörlerini yerine getirebiliyor.

    Yapay zeka, Skyrim’deki binlerce diyaloğu seslendirdi Tam Boyutta Gör
    Şimdi ise bir geliştirici Skyrim'deki binlerce diyalog seçeneğine gerçekçi ses eklemek için ElevenLabs AI kullanarak yeni bir mod yarattı. Bethesda'nın The Elder Scrolls V: Skyrim oyunu modlama, doku modları, yeni görev dizileri, silahlar gibi şeylerle oyunun hayranları tarafından sürekli geliştiriliyor. Ancak Matthew May tarafından yazılan Dragonborn Voice Over Modu (mod linki kaynak kısmında) bambaşka bir şey sunuyor. Oyundaki NPC’lerle etkileşim kurarken seçtiğiniz diyalog karakteriniz tarafından seslendiriliyor.

    Oyunun İngilizce sürümüyle sınırlı olan mod, seçtiğiniz bir Ses Paketini kullanarak tüm diyalogları seslendirebiliyor. Aşağıda diyaloglar için bir kadın sesi kullanılarak çekilmiş videodan son derece gerçekçi sonuçları görebilirsiniz. Öte yandan bir süre önce de Mount and Blade II: Bannerlord’a bir geliştirici konuşamayan NPC’lere ChatGPT eklemişti ve oyundaki bu cansız karakterlerle iletişimi hatta sohbeti mümkün kılmıştı. Oyunlar nezdinde yapay zeka bizlere çok farklı şeyler sunabilir.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/90375/someone-has-used-ai-to-give-voice-thousands-of-dialogue-options-in-skyrim/index.html https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/84329?tab=description
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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