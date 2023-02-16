Yapay zeka oyunlara geliyor: Skyrim’deki binlerce diyalog seslendirildi

Tam Boyutta Gör Çok kısa bir zaman içerisinde yapay zeka alanında on yıllardır olmayan gelişmeler yaşandı. Metin ve görsel üreten yapay zekalar büyüleyici noktalara ulaştı. Ancak çok fazla görmezden gelinen bir taraf daha var: Ses. Gerçekçi ses taklidi yapan yapay zekalar şimdi oyunlara girmeye başlıyor ve ilk durak efsanevi Skyrim.

Skyrim dünyasına yapay zeka dopingi

Gerçekçi konuşma, herkesin erişebildiği yapay zeka tabanlı araçlarla ilgili gördüğümüz en önemli gelişmelerden biri. Bunun en iyi örneklerinden birisi ise hikaye anlatımı için kullanılabilir olduğunu belirten, "zorlayıcı, zengin ve gerçeğe yakın sesler" sunan ElevenLabs AI. ElevenLabs’in ses modeli tonlama, duygu ve hatta gerektiğinde kahkaha gibi konuşmanın en temel ama en önemli faktörlerini yerine getirebiliyor.

Tam Boyutta Gör Şimdi ise bir geliştirici Skyrim'deki binlerce diyalog seçeneğine gerçekçi ses eklemek için ElevenLabs AI kullanarak yeni bir mod yarattı. Bethesda'nın The Elder Scrolls V: Skyrim oyunu modlama, doku modları, yeni görev dizileri, silahlar gibi şeylerle oyunun hayranları tarafından sürekli geliştiriliyor. Ancak Matthew May tarafından yazılan Dragonborn Voice Over Modu (mod linki kaynak kısmında) bambaşka bir şey sunuyor. Oyundaki NPC’lerle etkileşim kurarken seçtiğiniz diyalog karakteriniz tarafından seslendiriliyor.

Mount & Blade II: Bannerlord, ChatGPT modu ile birleştirildi 4 gün önce eklendi

Oyunun İngilizce sürümüyle sınırlı olan mod, seçtiğiniz bir Ses Paketini kullanarak tüm diyalogları seslendirebiliyor. Aşağıda diyaloglar için bir kadın sesi kullanılarak çekilmiş videodan son derece gerçekçi sonuçları görebilirsiniz. Öte yandan bir süre önce de Mount and Blade II: Bannerlord’a bir geliştirici konuşamayan NPC’lere ChatGPT eklemişti ve oyundaki bu cansız karakterlerle iletişimi hatta sohbeti mümkün kılmıştı. Oyunlar nezdinde yapay zeka bizlere çok farklı şeyler sunabilir.

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Yapay zeka, Skyrim’deki binlerce diyaloğu seslendirdi