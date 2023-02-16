Yapay zeka oyunlara geliyor: Skyrim’deki binlerce diyalog seslendirildi

Skyrim dünyasına yapay zeka dopingi
Gerçekçi konuşma, herkesin erişebildiği yapay zeka tabanlı araçlarla ilgili gördüğümüz en önemli gelişmelerden biri. Bunun en iyi örneklerinden birisi ise hikaye anlatımı için kullanılabilir olduğunu belirten, "zorlayıcı, zengin ve gerçeğe yakın sesler" sunan ElevenLabs AI. ElevenLabs’in ses modeli tonlama, duygu ve hatta gerektiğinde kahkaha gibi konuşmanın en temel ama en önemli faktörlerini yerine getirebiliyor.
Oyunun İngilizce sürümüyle sınırlı olan mod, seçtiğiniz bir Ses Paketini kullanarak tüm diyalogları seslendirebiliyor. Aşağıda diyaloglar için bir kadın sesi kullanılarak çekilmiş videodan son derece gerçekçi sonuçları görebilirsiniz. Öte yandan bir süre önce de Mount and Blade II: Bannerlord’a bir geliştirici konuşamayan NPC’lere ChatGPT eklemişti ve oyundaki bu cansız karakterlerle iletişimi hatta sohbeti mümkün kılmıştı. Oyunlar nezdinde yapay zeka bizlere çok farklı şeyler sunabilir.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/90375/someone-has-used-ai-to-give-voice-thousands-of-dialogue-options-in-skyrim/index.html https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/84329?tab=description Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah