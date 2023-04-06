Microsoft, SwiftKey klavyeye yapay zeka Bing’i getiriyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka destekli Bing veya Bing Sohbet, Microsoft’un ürünlerine yavaş yavaş yayılmaya devam ediyor. Bir süre önce Microsoft, Skype ve Edge'e Bing Sohbet’i ekledi. Ardından ise Bing tarafından desteklenen Office Copilot duyuruldu. Şimdi ise Bing, akıllı telefonlarda popüler olan SwiftKey’e getiriliyor.

SwiftKey'e yeni Bing dopingi

Yeni Bing entegrasyonu şimdilik SwiftKey Beta Android kullanıcılarına sunulacak. SwiftKey içindeki Bing Sohbet entegrasyonu, sohbet robotuna erişim sağlayan olağan sohbet modunu veya herhangi bir metni doğrudan klavyenin içinde yeniden yazan bir ton modunu içeriyor. Microsoft'un mobil ve ticaretten sorumlu CTO'su Pedram Rezaei, Twitter'da özelliğin "yavaş yavaş yayıldığını" doğruladı, ancak SwiftKey iOS kullanıcılarının bunu ne zaman deneyebileceğine dair bir bilgi yok.

Tam Boyutta Gör Bing’in mobil uygulamasında yapay zekalı Sohbet kullanılabiliyor olsa da Microsoft daha fazla kişiye bunu ulaştırmak sahibi olduğu SwiftKey’e yönelmiş durumda. SwiftKey’e getirilen ton özelliği de ayrı ve zengin bir bakış açısı sunacaktır. SwiftKey Beta, mesajlarınızı dört tarza veya tona göre ayarlamanıza izin veren özel bir bölüm sunuyor: Profesyonel, Gündelik, Kibar ve Sosyal.

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Tam Boyutta Gör Bu belki çok faydalı gibi gelmeyebilir ancak tam tersine çok faydalı bir özellik. Örneğin anadilinizde olmayan bir dilde bir şeyi resmi bir şekilde veya kibar bir dille söylemek istediğinizde zorluklar yaşayabilirsiniz. SwiftKey’in içerisinde zaten çeviri özelliği bulunuyor. Bu gelen ton özelliğiyle de birleştiğinde benzer sorunların önüne geçilmiş olacak.

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