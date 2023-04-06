Microsoft, SwiftKey klavyeye yapay zeka Bing’i getiriyor

Yeni Bing entegrasyonu şimdilik SwiftKey BetaAndroid kullanıcılarına sunulacak. SwiftKey içindeki Bing Sohbet entegrasyonu, sohbet robotuna erişim sağlayan olağan sohbet modunu veya herhangi bir metni doğrudan klavyenin içinde yeniden yazan bir ton modunu içeriyor. Microsoft'un mobil ve ticaretten sorumlu CTO'su Pedram Rezaei, Twitter'da özelliğin "yavaş yavaş yayıldığını" doğruladı, ancak SwiftKey iOS kullanıcılarının bunu ne zaman deneyebileceğine dair bir bilgi yok.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı