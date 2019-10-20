Yaşanan ölümlerin ardından, Amazon en tehlikeli işverenler listesine girdi

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Eylül ayında, Billy Foister adlı 48 yaşında bir Amazon çalışanı, Columbus, Ohio dışındaki bir depoda kalp krizi geçirdi. Birkaç gün önce ise Foister'in bir siparişi yanlış kutunun içine yerleştirdikten iki dakika sonra bir yönetici tarafından azarlandığını ortaya çıkardı. Rapora göre Foister kalp krizi sırasında yere düştüğünde, tesisteki bir çalışanın ambulansı çağırması ve olaya müdahale edilmesi 20 dakika sürdü.

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Amazon işçi sağlığını hiçe sayıyor

Sonuç olarak Foister hayatını kaybetti ancak Amazon bu çalışanının kişisel sağlık sorunlarından dolayı öldüğünü ve iş yeriyle bir ilgisi olmadığını iddia ediyor. Çalışanlar ise Foister'in kalp krizi geçirmesinin ardından, yöneticiler tarafından iş başına gönderildiklerini ve bu manzara sonrasında işlere devam etmeye zorlandıklarını ifade ettiler.

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Kasım 2018 tarihinden bu yana altı Amazon çalışanının hayatını kaybettiği belirtilirken, birçok çalışanın da ciddi yaranlanmalar ve psikolojik sorunlar yaşadıkları ifade ediliyor. Foister'in ölümü, Amazon'u, ülkedeki en tehlikeli işverenler listesine dahil ederken, şirketin yüksek oranda kâr elde ettiği, birçok vergiden muaf tutulduğu ve buna rağmen işçi güvenliği ve sağlığını hiçe saydığı raporlanmış durumda.

Hayatını kaybeden Amazon çalışanı Foister'in kardeşi ise The Guardian'a şu acı açıklamaları yaptı: "Kardeşimin ölmesi için hiçbir sebep yoktu. Görünüşe göre Amazon paraya, hayattan çok değer veriyor. İşlerini doğru yapsalardı, kardeşimi gömmek zorunda kalmazdım."

https://www.theguardian.com/technology/2019/oct/17/amazon-warehouse-worker-deaths