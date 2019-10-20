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    Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yaşanan ölümlerin ardından, Amazon en tehlikeli işverenler listesine girdi

    Dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Amazon, gelen haberlere bakılırsa, işçilerinin hayatından çok, paraya değer veriyor. Şirket yaşanan vakaların ardından en tehlikeli işverenler listesinde.
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    Zamazingo
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Yaşanan ölümlerin ardından, Amazon en tehlikeli işverenler listesine girdi
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    Eylül ayında, Billy Foister adlı 48 yaşında bir Amazon çalışanı, Columbus, Ohio dışındaki bir depoda kalp krizi geçirdi. Birkaç gün önce ise Foister'in bir siparişi yanlış kutunun içine yerleştirdikten iki dakika sonra bir yönetici tarafından azarlandığını ortaya çıkardı. Rapora göre Foister kalp krizi sırasında yere düştüğünde, tesisteki bir çalışanın ambulansı çağırması ve olaya müdahale edilmesi 20 dakika sürdü.

    Ayrıca Bkz. "Apple, Microsoft'u dünyanın en değerli şirketi koltuğundan indirdi"

    Amazon işçi sağlığını hiçe sayıyor

    Sonuç olarak Foister hayatını kaybetti ancak Amazon bu çalışanının kişisel sağlık sorunlarından dolayı öldüğünü ve iş yeriyle bir ilgisi olmadığını iddia ediyor. Çalışanlar ise Foister'in kalp krizi geçirmesinin ardından, yöneticiler tarafından iş başına gönderildiklerini ve bu manzara sonrasında işlere devam etmeye zorlandıklarını ifade ettiler.

    Yaşanan ölümlerin ardından, Amazon en tehlikeli işverenler listesine girdi
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    Kasım 2018 tarihinden bu yana altı Amazon çalışanının hayatını kaybettiği belirtilirken, birçok çalışanın da ciddi yaranlanmalar ve psikolojik sorunlar yaşadıkları ifade ediliyor.  Foister'in ölümü, Amazon'u, ülkedeki en tehlikeli işverenler listesine dahil ederken, şirketin yüksek oranda kâr elde ettiği, birçok vergiden muaf tutulduğu ve buna rağmen işçi güvenliği ve sağlığını hiçe saydığı raporlanmış durumda.

    Hayatını kaybeden Amazon çalışanı Foister'in kardeşi ise The Guardian'a şu acı açıklamaları yaptı: "Kardeşimin ölmesi için hiçbir sebep yoktu. Görünüşe göre Amazon paraya, hayattan çok değer veriyor. İşlerini doğru yapsalardı, kardeşimi gömmek zorunda kalmazdım."



    https://www.theguardian.com/technology/2019/oct/17/amazon-warehouse-worker-deaths Yorum Yaz
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    1BilimAdamı 12 dk.
    İngiltrede bile işçiler bu şartlarda çalışmaya razı
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    borukuzen 23 dk.
    Dünya kapitalizmine hizmet eden büyük şirketlerin sahiplerinin önemsedikleri tek şey paradır.



    Kendilerinin dışında hiç kimseye değer vermezler. Çünkü kendilerinin asil kandan geldiğini, diğer herkesin hayvandan türediğine inanırlar.



    Çok saçma görünüyor değil mi? İster inan ister inanma inançları böyle.
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