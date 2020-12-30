Yatırımcılar Intel’in stok sıkıntısına çözüm bulmasını istiyor

Masa üstü işlemci sektörünün tartışmasız lideri olan Intel son dönemde yaşadığı üretim sıkıntıları ve AMD’nin yaptığı kritik hamlelerle pay kaybetmeye devam ediyor. Kayıplar hisselere yansımaya başlayınca yatırımcılar rahatsız oldu.İlginizi Çekebilir Yeni bilgisayarlar artık daha hisli olacak
Büyük hissedardan uyarı
Özellikle Apple ile modem üretimi anlaşması sonrasında 14nm hatlarını ayıran Intel üzerine 10nm sürecindeki verimlilik sıkıntıları eklenince siparişlere yetişememeye başlamıştı. O dönemde işlemci stok sıkıntısı gündeme gelirken üzerine bir de pandemi dönemindeki yoğunluk eklenince işler içerisinden çıkılmaz bir hal aldı.
Ayrıca Bkz. "XRP ardı ardına borsalardan çıkarılıyor"
Intel yaşadığı sıkıntıları bir nebze giderebilmek amacıyla Samsung ve TSMC’ye üretimi kaydırmıştı. Ne var ki yüzde 21’e varan hisse düşüşlerinin önüne geçemedi. Intel’in pazar değeri bu dönemde 200 milyar dolara gerilerken AMD de 110 milyar dolara çıktı.
Firmanın hissedarları da gidişattan rahatsız. 1 milyar dolarlık bir hisseyi elinde tutan Third Point risk fonu firmaya bir mektup yazarak TSMC ve Samsung’a daha fazla üretim kaydırılmasını istedi. Böylece bilgisayar dünyasında oluşan yoğun talep bir nebze da olsa karşılanmış olacak.
https://www.techpowerup.com/276520/hedge-fund-urges-intel-to-outsource-chip-production-reuters Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm
guzel
lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?
salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be