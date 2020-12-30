Yatırımcılar Intel’in stok sıkıntısına çözüm bulmasını istiyor

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Masa üstü işlemci sektörünün tartışmasız lideri olan Intel son dönemde yaşadığı üretim sıkıntıları ve AMD’nin yaptığı kritik hamlelerle pay kaybetmeye devam ediyor. Kayıplar hisselere yansımaya başlayınca yatırımcılar rahatsız oldu.

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Özellikle Apple ile modem üretimi anlaşması sonrasında 14nm hatlarını ayıran Intel üzerine 10nm sürecindeki verimlilik sıkıntıları eklenince siparişlere yetişememeye başlamıştı. O dönemde işlemci stok sıkıntısı gündeme gelirken üzerine bir de pandemi dönemindeki yoğunluk eklenince işler içerisinden çıkılmaz bir hal aldı.

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Intel yaşadığı sıkıntıları bir nebze giderebilmek amacıyla Samsung ve TSMC’ye üretimi kaydırmıştı. Ne var ki yüzde 21’e varan hisse düşüşlerinin önüne geçemedi. Intel’in pazar değeri bu dönemde 200 milyar dolara gerilerken AMD de 110 milyar dolara çıktı.

Firmanın hissedarları da gidişattan rahatsız. 1 milyar dolarlık bir hisseyi elinde tutan Third Point risk fonu firmaya bir mektup yazarak TSMC ve Samsung’a daha fazla üretim kaydırılmasını istedi. Böylece bilgisayar dünyasında oluşan yoğun talep bir nebze da olsa karşılanmış olacak.

https://www.techpowerup.com/276520/hedge-fund-urges-intel-to-outsource-chip-production-reuters

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