Xiaomi dekoratif bir akıllı aydınlatma ürünü duyurdu

Yeelight Cube nedir?
Yeelight Cube modülerliği ön plana çıkaran bir aydınlatma ürünü. Ürün 3 farklı parçadan oluşuyor. Spot modülü projeksiyon ile duvara yansıtma yaparken Matrix modülü saat gibi çeşitli yazı veya rakamları nokta ekranında gösteriyor. Spot modülü ise standart RGB geçişlerini sağlıyor.
Yeelight Cube ürünü farklı şekillerde birleştirilebiliyor. Böylece en iyi ambiyansı yakalama şansınız oluyor. Modüllerden dilediğiniz kadarını bir araya getirebiliyorsunuz. Cihaz Matter bağlantısını destekleyen ilk ürünlerden birisi. Zigbee kablosuz bağlantı standardını yöneten konsorsiyumun altında olan Matter, Nesnelerin İnternet cihazları arasında verimli ve gecikmesiz bağlantılar amaçlıyor. Henüz fiyat bilgisi mevcut değil.
Yeelight ayrıca akıllı bir perde kontrol cihazı da duyurdu. Perdelerinizi otomatik olarak açabilen bu cihaz da Matter destekli. Yakın dönemde Yeelight Pro ürünlerine de Matter desteğinin sunulacağı açıklandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..