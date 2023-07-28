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    Yeni 15 inç MacBook Air, beklenen ilgiyi görmedi

    Apple, WWDC23 etkinliği sırasında M2 işlemcili 15 inç MacBook Air modelini tanıtmıştı. Yeni MacBook Air'ın beklenen ilgiyi görmediği söyleniyor.                 
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    15 inç MacBook Air beklenen ilgiyi gömedi Tam Boyutta Gör
    Apple’ın tedarik zincirindeki kaynaklara göre, kullanıcılar yeni 15 inç Macbook Air modeline beklenenden daha az ilgi gösterdi. Dizüstü bilgisayar pazarında gerilemenin olduğu bu dönemde M2 çiple yenilenen büyük ekranlı MacBook Air, %50 daha az talep gördü.

    M2 çipli 15 inç MacBook Air'a talep beklenenden az!

    MacBook Air 15 inç, beklenen ilgiyi görmeyince Apple tedarikçilerinin de sevkiyatlarda indirim talebinde bulunduğu iddia ediliyor. Bunlar tedarik zincirlerinden alınan bilgiler. Şimdiye kadar gerçekleşen satışlar Apple’ın beklentilerini karşıladı mı? sorusunun yanıtını 3 Ağustos’ta alabiliriz. Apple, bu tarihte 2023 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacak, belki MacBook satışları hakkında da bilgi paylaşacak.

    MacBook Air fiyatı 28.000 TL'den başlıyor

    Apple’ın M2 çipli 15 inç MacBook Air modelinin fiyatı; 43.626 TL. 256GB depolama yerine 512GB depolama tercih edildiğinde fiyat 50.000 TL’nin üstüne çıkıyor. Tasarımın 13 inç modelle aynı olduğunu, daha büyük ekran dışında yalnızca iki hoparlör farkı olduğunu belirtelim. MacBook Air’ın başlangıç fiyatı Türkiye’de 28.779 TL. Bu fiyatlar, güncel Apple Online Store fiyatlarıdır.

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