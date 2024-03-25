Tim Cook onayladı: Apple Vision Pro, Amerika dışında satışa çıkıyor

Tam Boyutta Gör Apple Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü, şu anda yalnızca Amerika’da satılıyor ancak Apple, yıl sonundan önce diğer ülkelere de geleceğinin sözünü verdi. Apple CEO’su Tim Cook, bu hafta Çin’e yaptığı ziyaret sırasında Vision Pro’nun bu yıl piyasaya sürüleceği ülkelerden birinin Çin olacağını doğruladı.

Apple Vision Pro bu yıl Çin'de satışa çıkıyor

Pekin’deki Çin Kalkınma Forumu’nda basının bir sorusuna yanıt olarak Tim Cook, Apple’ın ilk karma gerçeklik gözlüğünün 2024 yılında Çin’de satışa sunulacağını söyledi. Apple’ın ayrıca Çin’deki araştırma ve geliştirme yatırımlarını artırmaya devam edeceğini belirtti. Cook, Apple’ın Şanghay’daki yeni mağazasını da “Apple Jing’an” ziyaret etti.

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Apple Vision Pro’nun 2024 sonlarında Avustralya, Kanada, Almanya, Japonya, Güney Kore dahil başka ülkelerde de satışa sunulacağı biliniyordu ancak ilk kez Cook tarafından bir ülke onaylandı. Vision Pro’nun Çin’de ne zaman satışa çıkacağı, fiyatının ne kadar olacağına dair bir bilgi yok. Haziran ayında gerçekleşecek WWDC24 etkinliğinden önce Vision Pro’nun ABD dışında bulunabilir olması bekleniyor.

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Tim Cook onayladı: Apple Vision Pro, ABD dışında satışa çıkıyor