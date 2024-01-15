Yeni Battlefield, en gerçekçi yıkım efektleriyle gelecek

Yeni Battlefield gelişmiş yıkım efektlerine sahip olabilir
Battlefield Bad Company'den bu yana seri neredeyse yıkımla eş anlamlı hale gelmiş olsa da, durum her zaman böyle değildi. Örneğin Battlefield 2042, kum fırtınaları ve hortumlar gibi haritaya özgü aşırı hava olaylarına çok daha fazla odaklanmıştı. Ancak Ripple Effect'te VFX Direktörü için açılan iş ilanından yeni nesil BF için yeni bilgiler ortaya çıktı.
İş ilanına göre, VFX Direktörü sektördeki en gerçekçi ve heyecan verici yıkım efektlerinin geliştirilmesine yardımcı olacak, bu da bir sonraki bölümün her zamankinden daha fazla yıkıma odaklanacağını gösteriyor. Bazı Battlefield hayranları bunu DICE'tan ayrılan ve The Finals'ı inşa etmek üzere Embark Studios'u kuran eski meslektaşlarına bir tür meydan okuma olarak yorumluyor.
Ücretsiz çok oyunculu rekabetçi birinci şahıs nişancı oyunu The Finals, sunucu tabanlı yakım efektlerini oynanışına harika yedirmişti ancak bu oyunun önemli bir avantajı var. The Finals haritaları hem çok daha küçük hem de bu haritalarda toplam on iki oyuncu bulunuyor. Battlefield oyunları uzun zamandır 64 hatta 128 oyuncunun aynı oturumda mücadele etmesine izin veriyor. Söylemeye gerek yok, on kat daha fazla oyuncu için senkronize yıkıma sahip olmak teknik anlamda hayli zor bir iş olacaktır. Şimdilik yeni nesil Battlefield için bilinenler çok sınırlı ancak bu yıl içinde daha fazla bilgi paylaşılacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.