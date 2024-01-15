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    Yeni Battlefield, en gerçekçi yıkım efektleriyle gelecek

    Yeni Battlefield oyunu görünüşe göre önemli değişikliklerle birlikte gelecek. Aktarılanlara göre geliştirilen yeni nesil Battlefield, sektörün en gerçekçi yıkım efektlerine sahip olacak.
    Yeni Battlefield, en gerçekçi yıkım efektleriyle gelecek Tam Boyutta Gör
    En son Battlefield oyununun piyasaya sürülmesinin üzerinden iki yılı aşkın bir süre geçti ve hayranlar bir sonraki oyun hakkında daha fazla bilgi edinmek için sabırsızlanıyor. Yeni nesil Battlefield oyunu şu anda daha önce DICE LA olarak bilinen Ripple Effect tarafından geliştiriliyor. Aktarılanlara göre geliştirilen yeni oyun, sektördeki en gerçekçi ve heyecan verici yıkım efektlerini içereceği söyleniyor.

    Yeni Battlefield gelişmiş yıkım efektlerine sahip olabilir

    Battlefield Bad Company'den bu yana seri neredeyse yıkımla eş anlamlı hale gelmiş olsa da, durum her zaman böyle değildi. Örneğin Battlefield 2042, kum fırtınaları ve hortumlar gibi haritaya özgü aşırı hava olaylarına çok daha fazla odaklanmıştı. Ancak Ripple Effect'te VFX Direktörü için açılan iş ilanından yeni nesil BF için yeni bilgiler ortaya çıktı.

    İş ilanına göre, VFX Direktörü sektördeki en gerçekçi ve heyecan verici yıkım efektlerinin geliştirilmesine yardımcı olacak, bu da bir sonraki bölümün her zamankinden daha fazla yıkıma odaklanacağını gösteriyor. Bazı Battlefield hayranları bunu DICE'tan ayrılan ve The Finals'ı inşa etmek üzere Embark Studios'u kuran eski meslektaşlarına bir tür meydan okuma olarak yorumluyor.

    Ücretsiz çok oyunculu rekabetçi birinci şahıs nişancı oyunu The Finals, sunucu tabanlı yakım efektlerini oynanışına harika yedirmişti ancak bu oyunun önemli bir avantajı var. The Finals haritaları hem çok daha küçük hem de bu haritalarda toplam on iki oyuncu bulunuyor. Battlefield oyunları uzun zamandır 64 hatta 128 oyuncunun aynı oturumda mücadele etmesine izin veriyor. Söylemeye gerek yok, on kat daha fazla oyuncu için senkronize yıkıma sahip olmak teknik anlamda hayli zor bir iş olacaktır. Şimdilik yeni nesil Battlefield için bilinenler çok sınırlı ancak bu yıl içinde daha fazla bilgi paylaşılacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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