Yeni Battlefield, en gerçekçi yıkım efektleriyle gelecek

Tam Boyutta Gör En son Battlefield oyununun piyasaya sürülmesinin üzerinden iki yılı aşkın bir süre geçti ve hayranlar bir sonraki oyun hakkında daha fazla bilgi edinmek için sabırsızlanıyor. Yeni nesil Battlefield oyunu şu anda daha önce DICE LA olarak bilinen Ripple Effect tarafından geliştiriliyor. Aktarılanlara göre geliştirilen yeni oyun, sektördeki en gerçekçi ve heyecan verici yıkım efektlerini içereceği söyleniyor.

Yeni Battlefield gelişmiş yıkım efektlerine sahip olabilir

Battlefield Bad Company'den bu yana seri neredeyse yıkımla eş anlamlı hale gelmiş olsa da, durum her zaman böyle değildi. Örneğin Battlefield 2042, kum fırtınaları ve hortumlar gibi haritaya özgü aşırı hava olaylarına çok daha fazla odaklanmıştı. Ancak Ripple Effect'te VFX Direktörü için açılan iş ilanından yeni nesil BF için yeni bilgiler ortaya çıktı.

İş ilanına göre, VFX Direktörü sektördeki en gerçekçi ve heyecan verici yıkım efektlerinin geliştirilmesine yardımcı olacak, bu da bir sonraki bölümün her zamankinden daha fazla yıkıma odaklanacağını gösteriyor. Bazı Battlefield hayranları bunu DICE'tan ayrılan ve The Finals'ı inşa etmek üzere Embark Studios'u kuran eski meslektaşlarına bir tür meydan okuma olarak yorumluyor.

Ücretsiz çok oyunculu rekabetçi birinci şahıs nişancı oyunu The Finals, sunucu tabanlı yakım efektlerini oynanışına harika yedirmişti ancak bu oyunun önemli bir avantajı var. The Finals haritaları hem çok daha küçük hem de bu haritalarda toplam on iki oyuncu bulunuyor. Battlefield oyunları uzun zamandır 64 hatta 128 oyuncunun aynı oturumda mücadele etmesine izin veriyor. Söylemeye gerek yok, on kat daha fazla oyuncu için senkronize yıkıma sahip olmak teknik anlamda hayli zor bir iş olacaktır. Şimdilik yeni nesil Battlefield için bilinenler çok sınırlı ancak bu yıl içinde daha fazla bilgi paylaşılacaktır.

