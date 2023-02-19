Microsoft Bing için konuşma sınırı getirildi

Yeni Bing için soru limiti
Microsoft yaptığı açıklamada yapay zekâ destekli Bing arama motoruna bir kullanıcının günde 50 soru sorma ve oturum başına da 5 soru sorma sınırı getirdiğini belirtti. 5 soru sonrasında robot başka bir konu başlığı öneriyor.
Firma genel olarak kullanıcıların 5 soru sonrasında aradıkları cevabı bulabildiklerini, sohbetlerin sadece yüzde 1’inin 50 soru ötesine geçtiğini tespit etmiş. Bu nedenle sınırlama yapmayı uygun görmüş.
Microsoft yeni Bing motorunu geliştirmeye devam etse de şimdilik yoğun sorularla kafasının karışmasını ve imajının zedelenmesini istemiyor. Ayrıca robotun bilgilendirme amaçlı kullanılmasını ve genel arama maksadıyla kullanılmamasını tavsiye ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah