Microsoft Bing için konuşma sınırı getirildi

Tam Boyutta Gör Microsoft’un özel bir ChatGPT versiyonu ile güçlendirdiği Bing arama motoru büyük ilgi görürken, ardı ardına gelen sorular karşısında robotun afallamaya başladığı gündeme gelmişti. Microsoft buna bir sınır getirdi.

Yeni Bing için soru limiti

Microsoft yaptığı açıklamada yapay zekâ destekli Bing arama motoruna bir kullanıcının günde 50 soru sorma ve oturum başına da 5 soru sorma sınırı getirdiğini belirtti. 5 soru sonrasında robot başka bir konu başlığı öneriyor.

Sohbet uzadıkça Microsoft’un yeni Bing’i yoldan çıkıyor 2 gün önce eklendi

Firma genel olarak kullanıcıların 5 soru sonrasında aradıkları cevabı bulabildiklerini, sohbetlerin sadece yüzde 1’inin 50 soru ötesine geçtiğini tespit etmiş. Bu nedenle sınırlama yapmayı uygun görmüş.

Microsoft yeni Bing motorunu geliştirmeye devam etse de şimdilik yoğun sorularla kafasının karışmasını ve imajının zedelenmesini istemiyor. Ayrıca robotun bilgilendirme amaçlı kullanılmasını ve genel arama maksadıyla kullanılmamasını tavsiye ediyor.

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Yeni Bing motoruna yük bindirilmesi engellendi