Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Son derece nadir yaşanan yeni bir gezegenin doğuşu gözlemlendi

    Bilim dünyasında en nadir rastlanan olaylardan birisi kısa süre önce gözlemlendi: Yeni bir gezegenin doğuşu. Üstelik yeni gezegen Dünya’ya da yakın bir konumda.
    Oy Ver
    Yeni bir gezegenin doğuşu gözlemlendi Tam Boyutta Gör
    Gökbilimciler, kendi Güneş sistemimizde Jüpiter gibi gaz devlerinin nasıl oluştuğunu daha iyi anlamamıza yardımcı olabilecek bir keşfe imza attılar. Yapılan gözlemlerde şimdiye kadar son derece nadir görülen yeni bir gezegenin doğuşuna tanık olundu.

    Elbette evrenin farklı yerlerinde yeni gezegenlerin oluştuğu biliniyor ancak bunların gözlemlenmesi son derece nadir. Hatta yeni gözlemle birlikte şimdiye kadar sadece üç tane gezegen doğuşu keşfedildi. Son keşif ise Avrupa Güney Gözlemevi'nin Sphere cihazından gelen verilerin analiz edilmesiyle ortaya konuldu. Verilerle desteklenen gözlemler sonucunda Dünya’nın yakınlarında (Nereden baktığınıza göre değişir) yeni bir öngezegen keşfedildi.

    Henüz daha emekleme aşamasında

    Yeni gezegen, astronomların birkaç yıldır gözlemlediği HD 169142 yıldızının yörüngesinde dönen bir gaz devi ve yaklaşık olarak Jüpiter’in üç katı kütleye sahip. HD 169142b olarak adlandırılan öngezegen, yıldızından 37 astronomik birim - Dünya ile güneş arasındaki mesafenin 37 katı – uzağındaki bir yörüngede dönüyor. Gaz devinin yıldızı etrafındaki bir tam turu yaklaşık 166 yıl sürüyor. HD 169142 sisteminin bize olan uzaklığı ise 371 ışıkyılı. İnsan ölçeğinde bu çok uzak gibi gelse de kozmos ölçeğinde bu sistemle aynı mahalledeyiz.

    Yeni bir gezegenin doğuşu gözlemlendi Tam Boyutta Gör
    HD 169142 yıldızının etrafı sıcak, yoğun gaz ve toz diskiyle kaplı durumda. Bu sahne esasında Dünya, Mars ve diğerlerinin henüz oluşmadığı erken Güneş sistemine benziyor. Bu gaz ve toz diski zamanla yerçekimi kuvvetiyle bir gezegen halini alıyor. Keşfedilen yeni gezegen ilerleyen dönemlerinde bir uyduya da sahip olabilir. Bu arada gözlemlenen diğer iki ön gezegenin 2018'de Dünya'dan yaklaşık 369 ışıkyılı uzaklıkta keşfedilen PDS 70b ve PDS 70c olduğunu da belirtelim.

    Çalışmanın ortak yazarı Iain Hammond, HD 169142 yıldızının 2015 ile 2019 yılları arasında gözlemlendiğini ve 2019'da, elde edilen görüntülerle sistemde yeni bir gezegenin oluşmaya başladığının teorileştirildiğini aktarıyor. Yeni bulgular, önceki verilerin yeniden analizinin yanı sıra daha kaliteli yeni gözlemlerin dahil edilmesiyle bu hipotezi doğruluyor. Çalışmada yer alan Valentin Christiaens ise gezegenin henüz çok genç bir aşamasına baktığımızın altını çiziyor. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu kullanılarak gelecekte yapılacak gözlemlerin bu tür erken gezegen oluşumu hakkında daha fazla ipucu sağlayabileceği düşünülüyor.

    Kaynakça https://academic.oup.com/mnrasl/article/522/1/L51/7070740?searchresult=1&login=false https://www.techspot.com/news/98369-astronomers-confirm-third-ever-sighted-protoplanet.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Profil resmi
    KiLLeR© 1 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    alkolden sonra mide yanması siri konuşmuyor hala madrid ne demek würth enjektör temizleyici yorumlar mmt şanzıman

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max L 2022
    Reeder P13 Blue Max L 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 Pro &#231;ip MacBook Pro
    Apple M2 Pro çip MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    NALET BEBE-DRAGON
    NALET BEBE-DRAGON
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız