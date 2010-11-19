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Yeni BMW 6-Serisi Convertible Los Angeles'ta görücüye çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,4b
1
31
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Yeni BMW 6-Serisi Convertible Los Angeles'ta görücüye çıktı
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Bu sene Los Angeles Auto Show'un ne kadar iddialı olduğunu yeni otomobil teknolojileri haberlerimizden farketmişsinizdir. Mercedes'in muhteşem otomobili (!) BIOME Concept gibi konsept modellerin sergilendiği Los Angeles Auto Show'da, üretim versiyonu çok çekici olan bazı modeller de sergileniyor. Bu modellerin en iddialılarından biri yeni 6-Serisi Convertible.

Bir önceki 6-Serisi ile ciddi bir başarı ve önemli satış rakamları yakalayan BMW, yeni 6-Serisi'ni üretirken detay işçiliğine çok önem vermiş. Otomobilin özellikle iç mekanının kalitesi dikkat çekiyor. Motorlara gelirsek daha önceden belli olduğu gibi, 6-Serisi Convertible'ın fuarda sergilenen motoru 8 silindirli 4.4 litre hacminde turbo beslemeli ve 400 beygir güç üretebiliyor. 8 ileri otomatik veya 6 ileri manuel şanzımanla satın alınabilen bu motor otomobili 0'dan 100 kilomtre/saat hıza 5 saniyede çıkarabiliyor. 650i olarak adlandırılan bu otomobilin maksimum hızı ise 250 kilometre/saat olarak sınırlandırılmış ve 100 kilometrede ortalama 10.7 litre yakıt tüketecek.

Yeni BMW 6-Serisi Convertible Los Angeles'ta görücüye çıktı
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Diğer bir benzinli motor seçeneği ise 3 litre hacminde 6 silindirli ve turbo beslemeye sahip. 320 beygir ve 450 NM tork üreten bu turbo benzinli motor 6 Serisi Convertible'ı 0'dan 100 kilometre/saat hıza 5.7 saniyede çıkarabiliyor. Otomobilin maksimum hızı ise elektronik olarak 250 kilometre/saat ile sınırlandırılmış. Bu 3.0 litre turbo benzinli motora sahip 640i, 100 kilometrede ortalama 7.9 litre yakıt tüketecek.

Dizel seçeneklerin (630d, 640d) ve 8 silindirli çift turbo beslemeli M6'nın teknik detayları ise daha sonra açıklanacak.

Yeni BMW 6-Serisi Convertible Los Angeles'ta görücüye çıktı
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Yeni BMW 6-Serisi Convertible Los Angeles'ta görücüye çıktı
Tam Boyutta Gör
Yeni BMW 6-Serisi Convertible Los Angeles'ta görücüye çıktı
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korsanzeki168 9 yıl
tek rakibi 206cc
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Forumchu 9 yıl
Tasarım süper. Özellikle gösterge bölümü hoşuma gitti.
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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaslar ne sacmaliyorsunuz
Bu yeni Z serisi sizce hangi seriden aldi o modellemeyi
Tabiki Seri 6 dan aldi
Demeki seri 6 designini Z e vermis ve bu designi Yeni seri 6 uygulamislar
Yani bu Seri Z4 onu ve arkasi hicmi seri 6ya benzemiyor ????
Bu yeni seri 6 sadece eski seri 6 kaldi yerden devam eden bir designina sahiptir
sevmek ve sevmemekte serbestsiniz ama BMW seri 6 bozmadi sadece ilk 2002de cikan seri7nin design gelismesi ve ben cok begeniyorum.
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Coşkun 9 yıl
6 değil 7 cabrio bu panpalar uyandırayım. bir de onun içindeki ekranı lap top diye patlatırlar haberiniz olsun.
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mk2kill 9 yıl
6 serisinin tum sportif ve saldirgan gorumu gitmis. Boyle yeni tasarim yapacaksaniz hic yapmayin. . 850csi ve M6 BMW nin gelmis gecmis en iyi tasarimlaridir.bu farlar hic olmamis.
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the enemy 9 yıl
evet sonunda ellerindeki tek güzel modelide berbat ettiler tebrikler
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funkmaster 9 yıl
Farkındaysanız son çıkan otomobillerde far-stop takımının, genel vücutla bir bütünlüğü yok, hep bozuyor.
En belirgin örneği W212 Mercedes, Albea stoplarıyla ön plana çıkıyor.
F10 BMW'de sinyallerin olduğu kısımın teğeti de kasa yapısıyla alakasız.
Can sıkan durumlar bunlar.
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mszehir 9 yıl
bence cok başarılı . gayet güzel olmuş
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cnryldz 9 yıl
bir önceki 6 serisi ne 3 serisi ne z serisi ne de 5 serisine benziyordu,özgün bir tasarımı vardı. Bu 6 serisi ise bana Z serisini hatırlattı. Z serisi deseler yadırgamam . 6 serisinin daha özgün bir tasarım olmasını beklerdim. Gideri var mı ? Taibii ki .
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Akarsu. 9 yıl
BMW tasarımcıları tıkanmış gibiler.
Tasarımları bir kasada sertleşip sonrakinde yumuşuyor. Bi ileri bi geri...
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sinanx 9 yıl
Keskin olan hatlar sanki giderek yumuşuyor (her yeni 5 ve 6 için)yırtcı bakışlar da yumuşuyor ...
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_leylandi_ 9 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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RBdriftking 9 yıl
Çok hoş Bir Araç Bence Ön Tampon Tasarımı hakikaten çok Hoşuma gitti .
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FX35 9 yıl
eskisi daha güzeldi
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Metalurjist 9 yıl
Konuyu görünce İçimden "verilmişti" yazmak geliyor

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Duratorq 9 yıl

dexter48

Konuyu görünce İçimden "verilmişti" yazmak geliyor




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