Yeni BMW 6-Serisi Convertible Los Angeles'ta görücüye çıktı

Bu sene Los Angeles Auto Show'un ne kadar iddialı olduğunu yeni otomobil teknolojileri haberlerimizden farketmişsinizdir. Mercedes'in muhteşem otomobili (!) BIOME Concept gibi konsept modellerin sergilendiği Los Angeles Auto Show'da, üretim versiyonu çok çekici olan bazı modeller de sergileniyor. Bu modellerin en iddialılarından biri yeni 6-Serisi Convertible.

Bir önceki 6-Serisi ile ciddi bir başarı ve önemli satış rakamları yakalayan BMW, yeni 6-Serisi'ni üretirken detay işçiliğine çok önem vermiş. Otomobilin özellikle iç mekanının kalitesi dikkat çekiyor. Motorlara gelirsek daha önceden belli olduğu gibi, 6-Serisi Convertible'ın fuarda sergilenen motoru 8 silindirli 4.4 litre hacminde turbo beslemeli ve 400 beygir güç üretebiliyor. 8 ileri otomatik veya 6 ileri manuel şanzımanla satın alınabilen bu motor otomobili 0'dan 100 kilomtre/saat hıza 5 saniyede çıkarabiliyor. 650i olarak adlandırılan bu otomobilin maksimum hızı ise 250 kilometre/saat olarak sınırlandırılmış ve 100 kilometrede ortalama 10.7 litre yakıt tüketecek.

Diğer bir benzinli motor seçeneği ise 3 litre hacminde 6 silindirli ve turbo beslemeye sahip. 320 beygir ve 450 NM tork üreten bu turbo benzinli motor 6 Serisi Convertible'ı 0'dan 100 kilometre/saat hıza 5.7 saniyede çıkarabiliyor. Otomobilin maksimum hızı ise elektronik olarak 250 kilometre/saat ile sınırlandırılmış. Bu 3.0 litre turbo benzinli motora sahip 640i, 100 kilometrede ortalama 7.9 litre yakıt tüketecek.

Dizel seçeneklerin (630d, 640d) ve 8 silindirli çift turbo beslemeli M6'nın teknik detayları ise daha sonra açıklanacak.