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    Yeni Chevrolet Seeker kompakt SUV Çin'de tanıtıldı

    SAIC-GM ortaklığında üretilecek olan yeni Chevrolet Seeker, sportif silüetiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Çin elektrikli araçlar için en büyük pazarlardan biri ancak Seeker'da benzinli motor mevcut.
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    Yeni Chevrolet Seeker kompakt SUV Çin'de tanıtıldı
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    Chevrolet, yeni kompakt SUV modeli Seeker'ın örtüsünü Çin'de kaldırdı. SAIC-GM (General Motors) ortaklığında üretilecek modelin başka pazarlarda satışa sunulması da muhtemel.

    Çin'de tanıtılan diğer araçlar gibi yeni Chevrolet Seeker'ın tasarımı da aylar öncesinde Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde ortaya çıkmıştı. Sportif bir silüete sahip olan modelin ön tarafında bölünmüş far tasarımı göze çarpıyor. İnce gündüz LED'lerinin altından uzanan krom şerit de ortadaki logoda birleşiyor.

    Profilden bakıldığında geniş çamurlukları ve yüksek omuz çizgisiyle kaslı bir görünüm sunan Chevrolet Seeker'ın arkasında da oldukça eğimli tasarıma sahip arka cam, C şekli oluşturan LED stoplar ve parlak siyah detaylar karşımıza çıkıyor. Ayrıca, lansman görsellerindeki RS versiyonda 18 inç çift tonlu alaşım jantlar, siyah tavan ve RS logoları göze çarpıyor.

    Yeni Chevrolet Seeker kompakt SUV Çin'de tanıtıldı
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    Seeker, 4537 mm uzunluğa, 1823 mm genişliğe, 1564 mm yüksekliğe ve 2700 mm aks mesafesine sahip. Bu da onu uzunluk olarak Trailblazer ve Equinox modelleri arasında konumlandırıyor. Kaputun altında ise 1.5 litre dört silindirli Ecotec benzinli motor mevcut. Motora ilişkin veriler açıklanmadı fakat önceki haberlerden yola çıkarak 177 hp güç üreteceği tahmin ediliyor. Söz konusu modelde CVT şanzıman kullanıldığı da verilen bilgiler arasında.

    Kompakt SUV'un iç mekanında 10.25 inç ekranlardan oluşan dijital kokpit bulunuyor. Multimedya sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve kablosuz güncelleme desteğine sahip Xiaoxue işletim sisteminden güç alıyor. Elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı, havalandırmalı ve bel destekli koltukların bulunduğu araçta kırmızı dikişlerle kombine edilen yumuşak deri malzeme kullanılmış. Kablosuz cep telefonu şarjı, Tune Dynamic ses sistemi ve panoramik sunroof da özellikler arasında yer alıyor.

    Yakına Çin'de ön siparişe açılması beklenen yeni Chevrolet Seeker'ın fiyatı henüz belli değil. İlerleyen süreçte Kuzey Amerika pazarına gelebileceği de belirtilen kompakt SUV için Kore ve diğer pazarlar da konuşuluyor.

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