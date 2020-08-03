Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Chrome eklentisi reklamların sizi nasıl takip ettiğini gösteriyor

    Google'ın yeni tarayıcı eklentisi, reklamlar hakkında kullanıcıları daha fazla bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Bu eklenti şimdilik sadece Google reklamları hakkında detaylı bilgiler sunuyor.
    2 hf.
    2,8b
    1
    5
    Tarayıc...
    Abone ol
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yeni Chrome eklentisi reklamların sizi nasıl takip ettiğini gösteriyor

    Google tarafından yeni yayınlanan bir Chrome eklentisi, kullanıcılarına bulundukları sayfanın reklamlarına nasıl bilgiler verildiğini gösteriyor. Ads Transparency Spotlight adlı eklenti, sayfada yüklenen toplam reklam sayısını göstermenin yanında bunların bağlı oldukları firmaları ve toplanan kişisel verileri de gösteriyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Google Chrome ile artık istediğiniz metni işaretleyerek paylaşmak mümkün

    Chrome web mağazasındaki açıklamaya göre henüz alpha aşamasında olan eklenti, kullanıcılara gördükleri reklamlar hakkında daha detaylı bilgiler vermeyi, hangi bilgilerin bu reklam verenler tarafından elde edildiğini ve bunların nasıl kullanıldığını göstermeyi hedefliyor.

    Google’ın eklentiyle ilgili en önemli uyarısı, eklentinin Google tarafından yürürlüğe alınan Reklam Açıklığı İlkesi kapsamında yer alan Google reklamlarının bilgilerini verebiliyor oluşu. Eklenti, başka reklam verenler tarafından sunulan içerikler hakkında bilgi sahibi olamıyor. Çoğu uygulamada olduğu gibi burada da uygulamanın açık kaynaklı oluşu, kaynak kodlarının GitHub üzerinde yayınlanmasını sağlıyor: Google, bu kodları kullanarak önümüzdeki dönemde kendi reklam altyapılarını optimize eden organizasyonların reklamlarına dair verilerin de sunulabileceğini ifade ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Google tekel olmak için neler yaptı? İşte belgeleriyle Google'ın etik dışı rekabet stratejileri"

    Google’ın yeni eklentisi her ne kadar faydalı olsa da Ghostery gibi diğer firmaların aynı amaca yönelik çıkardığı yazılımlar, reklam takipçileriyle ilgili olarak çok daha detaylı bilgiler sağlayıp bunları engellemeye de imkan sağlıyorlar. Eklentilerin dışında Brave tarayıcı gibi alternatifler, bu özellikleri dâhili olarak sunuyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ByLeoN13 (Abdullah Bildirici) 2 hf. en beğenilen
    reklam engelleyici candır tüm reklamların canı cehenneme
    2 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 2 hf.
    Brave browser derim forum sayfasında 60 tane rekram var hepsini engelliyor youtube ıvır zıvır hepsi dahil engelleyemediği bişey görmedim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    The Hollow 2 hf. (düzenlendi)
    Ghostery, vs. gereksiz yük. Microsoft Edge'in dahili takipçi engelleme özelliği de gayet iyi çalışıyor. Benzeri Mozilla Firefox'ta da var. Edge kullanıyorsanız o özelliği katı hale getirin. Microsoft takipçileri dahil çoğunu engelliyor. En önemlisi katı haldeyken bile bozduğu bir siteye rastlamadım.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ByLeoN13 (Abdullah Bildirici) 2 hf. en beğenilen
    reklam engelleyici candır tüm reklamların canı cehenneme
    2 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mugetsuga 2 hf. ByLeoN13
    Bayağı bir eskiden reklamlar tek tük çıkardı pek takmazdım elimle kapatılabiliyorsa kapatırdım yoksa da dururdu öyle kenarda.Şu an ise her sayfada en az 30 tane reklam oluyor sayfayı göremiyorum.Sırf bu işin suyunu çıkardıkları için de çift engelleyici kullanıyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    azizfikri 2 hf. ByLeoN13
    Reklam verenlere tokadı çakalım ;)



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Galaxy Unpacked etkinliğinin tanıtım videosu heyecanlandırıyor 2 hf. Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde duyuracağı cihazlarla endüstriye yeni bir soluk getirecek 2 hf. Huawei Mate 40'ın tasarımı tamamen ortaya çıktı 2 hf. Toyota Türkiye'den fırsatçı al-satçılara tepki 2 hf. Sony bu ay önemli bir PS5 etkinliği düzenliyor: Konsolun fiyatı açıklanabilir 2 hf. PS4 Pro'ya yapılan SSD dopingi ile oyun yükleme süreleri ciddi oranda düşüyor 2 hf. Türkiye, füzelerin kalbi ısıl piller için bir AB ülkesinden daha ön sipariş aldı 2 hf. Yeni GTA V’in ne zaman çıkacağı belli oldu 2 hf. Huawei Geliştirici Konferansı'nın tarihi açıklandı: EMUI 11 ve HarmonyOS 2.0 geliyor 2 hf. Taksilere puan sistemi geliyor 2 hf. İBB'den elektrikli scooter düzenlemesi: Plaka sistemine geçilecek ve ücretler düzenlenecek 2 hf. İngiliz Sahil Güvenliği arama kurtarma faaliyetleri için İHA kullanmaya hazırlanıyor 2 hf. Garmin fidyecilere birkaç milyon dolar ödemiş olabilir 2 hf. Uygun fiyatlı Google Pixel 4a tanıtıldı 2 hf. ID-Cooling SE-914-XT serisi soğutucularını duyurdu 2 hf. Bakteriyofajlar Staphylococcus auerus enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılabilir 2 hf. Intel Tiger Lake-H işlemcilerini önümüzdeki yıl duyurabilir 2 hf. VRK-1 enzim aktivitesi nematodlarda yaşam ömrünü uzatıyor 2 hf. WhatsApp'a web'de arama özelliği geldi 2 hf. Google Haritalar Foursquare benzeri bir platforma dönüşüyor 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Yeni Chrome eklentisi reklamların sizi nasıl takip ettiğini gösteriyor Sonraki Google tekel olmak için neler yaptı? İşte belgeleriyle Google'ın etik dışı rekabet stratejileri 2 hf. Xiaomi'nin 11 Ağustos tarihinde Mi 10 Pro Plus modelini tanıtması bekleniyor 2 hf. DualShock 4 kontrolcüsü, PS5 oyunlarında kullanılamayacak 2 hf. Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G aynı karede 2 hf. MIUI 12 kullandık | Xiaomi'nin yeni Android arayüzü 2 hf. Microsoft, TikTok'u satın almak istediğini resmen doğruladı 2 hf. Realme V5 tanıtıldı: 5G desteği, dörtlü kamera, 5.000 mAh pil 2 hf. Apple, İngiltere'deki mülk sahiplerinden Apple Store kiralarını yüzde 50 düşürmelerini istiyor 2 hf. Microsoft, KB4559309 güncellemesinin bilgisayarları yavaşlattığını kabul etti 2 hf. Çalışanını takip programıyla izleyen patronun delilleri geçersiz sayıldı 2 hf. Xiaomi'nin gürültü engelleme özelliğine sahip ilk kablosuz kulaklığı onaylandı 2 hf. TikTok hisselerini Microsoft satın alıyor 2 hf. Galaxy Buds Live kulaklıklar yaka mikrofonu olarak kullanılabilecek 2 hf. Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G'nin görüntüsü sızdırıldı 2 hf. Marvel’s Avengers oyununda Spider-Man sadece PS4’e özel olacak 2 hf. Mad Catz yeni bir oyuncu faresi duyurdu 2 hf. Razer BlackShark V2 oyuncu kulaklıkları duyuruldu 2 hf. WhatsApp'a 138 yeni emoji eklenecek: İşte o emojiler 2 hf. SpaceX astronotları Dünya'ya böyle iniş yaptı (VİDEO) 2 hf. CCleaner yine iş başında: Firefox eklentilerini siliyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız