Yeni Chrome eklentisi reklamların sizi nasıl takip ettiğini gösteriyor

Google tarafından yeni yayınlanan bir Chrome eklentisi, kullanıcılarına bulundukları sayfanın reklamlarına nasıl bilgiler verildiğini gösteriyor. Ads Transparency Spotlight adlı eklenti, sayfada yüklenen toplam reklam sayısını göstermenin yanında bunların bağlı oldukları firmaları ve toplanan kişisel verileri de gösteriyor.

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Chrome web mağazasındaki açıklamaya göre henüz alpha aşamasında olan eklenti, kullanıcılara gördükleri reklamlar hakkında daha detaylı bilgiler vermeyi, hangi bilgilerin bu reklam verenler tarafından elde edildiğini ve bunların nasıl kullanıldığını göstermeyi hedefliyor.

Google’ın eklentiyle ilgili en önemli uyarısı, eklentinin Google tarafından yürürlüğe alınan Reklam Açıklığı İlkesi kapsamında yer alan Google reklamlarının bilgilerini verebiliyor oluşu. Eklenti, başka reklam verenler tarafından sunulan içerikler hakkında bilgi sahibi olamıyor. Çoğu uygulamada olduğu gibi burada da uygulamanın açık kaynaklı oluşu, kaynak kodlarının GitHub üzerinde yayınlanmasını sağlıyor: Google, bu kodları kullanarak önümüzdeki dönemde kendi reklam altyapılarını optimize eden organizasyonların reklamlarına dair verilerin de sunulabileceğini ifade ediyor.

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Google’ın yeni eklentisi her ne kadar faydalı olsa da Ghostery gibi diğer firmaların aynı amaca yönelik çıkardığı yazılımlar, reklam takipçileriyle ilgili olarak çok daha detaylı bilgiler sağlayıp bunları engellemeye de imkan sağlıyorlar. Eklentilerin dışında Brave tarayıcı gibi alternatifler, bu özellikleri dâhili olarak sunuyor.

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