Tam Boyutta Gör MacOS Ventura, yeni Sistem Ayarları menüsüyle gelmişti. Apple’ın Haziran ayında WWDC etkinliğinde tanıtacağı macOS 15 güncellemesiyle menüleri ve uygulama kullanıcı arayüzlerini yeniden düzenlemeyi planladığı söyleniyor.

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Sık kullanılanlar üste taşınacak

Apple, macOS Ventura ile Sistem Tercihleri uygulamasını Sistem Ayarları olarak yeniden adlandırarak iPhone ve iPad’deki Ayarlar uygulamasına benzer bir tasarıma kavuşturmuştu. macOS 15’te bu menünün en çok kullanılan, kullanıcının en çok ihtiyaç duyacağı ayarlara göre yeniden düzenleneceği söyleniyor. Örneğin; yazılım güncellemesi veya saklama alanını kontrol etmek için girilen Genel bölümü en tepede olacak. Çok fazla değiştirilmeyen Bildirimler ve Ses ayarları çok daha aşağıda olacak. Apple ID, Apple Hesabı olarak değişecek.

Sistem uygulamalarında tasarım değişiklikleri

Apple’ın ayrıca Siri menü çubuğu simgesini yeniden tasarlamayı planladığı, mevcut renkli simgenin yerine düz, siyah beyaz bir simge yapacağı söyleniyor. Ek olarak, Hesap Makinesi uygulaması iOS’takine benzer bir tasarıma sahip olacak. Safari tarayıcıda da ufak tasarım değişiklikleri olacak.

macOS 15 ne zaman tanıtılacak?

Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı 10 Haziran’da gerçekleşecek ve iOS 18, macOS 15 ve watchOS 11 başta olmak üzere işletim sistemlerinin son sürümleri tanıtılacak. Etkinlik sırasında ya da hemen ardından da iOS 18 geliştirici (dev) beta sürümün yayınlanması bekleniyor.

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Apple, macOS 15 ile sistem ayarlarının tasarımını yeniliyor