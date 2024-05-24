Apple, macOS 15 ile sistem ayarlarının tasarımını yeniliyor

- Sık kullanılanlar üste taşınacak
- Sistem uygulamalarında tasarım değişiklikleri
- macOS 15 ne zaman tanıtılacak?
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Sık kullanılanlar üste taşınacak
Apple, macOS Ventura ile Sistem Tercihleri uygulamasını Sistem Ayarları olarak yeniden adlandırarak iPhone ve iPad’deki Ayarlar uygulamasına benzer bir tasarıma kavuşturmuştu. macOS 15’te bu menünün en çok kullanılan, kullanıcının en çok ihtiyaç duyacağı ayarlara göre yeniden düzenleneceği söyleniyor. Örneğin; yazılım güncellemesi veya saklama alanını kontrol etmek için girilen Genel bölümü en tepede olacak. Çok fazla değiştirilmeyen Bildirimler ve Ses ayarları çok daha aşağıda olacak. Apple ID, Apple Hesabı olarak değişecek.
Sistem uygulamalarında tasarım değişiklikleri
Apple’ın ayrıca Siri menü çubuğu simgesini yeniden tasarlamayı planladığı, mevcut renkli simgenin yerine düz, siyah beyaz bir simge yapacağı söyleniyor. Ek olarak, Hesap Makinesi uygulaması iOS’takine benzer bir tasarıma sahip olacak. Safari tarayıcıda da ufak tasarım değişiklikleri olacak.
macOS 15 ne zaman tanıtılacak?
Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı 10 Haziran’da gerçekleşecek ve iOS 18, macOS 15 ve watchOS 11 başta olmak üzere işletim sistemlerinin son sürümleri tanıtılacak. Etkinlik sırasında ya da hemen ardından da iOS 18 geliştirici (dev) beta sürümün yayınlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.