Yeni Chrome tarayıcısı daha hızlı ve daha güvenli olacak

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Güncellenen Google Chrome'un (90 sürümünden başlayarak) yeni bir işlevle kullanıcı verilerini daha iyi koruyacağı bildirildi. Bu, Chrome'un adres çubuğunda varsayılan protokol olarak https:// önekini kullanmasıyla ilgili.

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Google'ın Chrome tarayıcısında yapacağı bu değişiklik, sadece güvenliği artırmakla kalmayacak, aynı zamanda HTTPS protokolünü kullanan sitelerin yükleme hızı üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olacak. URL'leri manuel olarak yazarak sitelerde gezinen kullanıcıların çok nadiren http:// veya https:// önekini yazdıkları bir gerçek. Bu durumda da Chrome'un eski sürümlerinde, tarayıcı, kullanıcı siteyi ilk kez ziyaret ettiyse otomatik olarak http:// ekliyordu.

Tüm platformlar için yayınlanacak

Artık tarayıcı varsayılan olarak, trafiği şifreleyerek kullanıcıları koruyan daha güvenli bir protokol olan https:// kullanmaya başlayacak. Chrome 90, henüz HTTPS'yi desteklemeyen siteleri ziyaret ederken ise kullanıcının herhangi bir ek işlem yapmasına gerek kalmadan otomatik olarak HTTP bağlantısına geçecek.

Yeni tarayıcı yapısının dağıtımı kısa süre içinde masaüstü bilgisayarlar ve Android cihazlar için başlayacak. Chrome 90'ın iOS sürümü ise daha sonra da yayınlanacak.

https://blog.chromium.org/2021/03/a-safer-default-for-navigation-https.html

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