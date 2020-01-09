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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni DC filmi Birds of Prey'in ikinci fragmanı yayınlandı

    Margot Robbie (Harley Quinn) ve Ewan McGregor'lu (Black Mask) Birds of Prey, 7 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    10
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Yeni DC filmi Birds of Prey'in ikinci fragmanı yayınlandı
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    DC sinematik evreninin merakla beklenen yeni filmi Birds of Prey'in ikinci fragmanı bugün paylaşıldı. Warner Bros'un Türkçe altyazıyla birlikte yayınladığı yeni fragman, bir önceki fragmana göre biraz daha ilgi çekici olmuş diyebiliriz.

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    Birds of Prey filmi, DC çizgi romanlarının aynı adlı sevilen serilerinden birisini beyaz perdeye uyarlayacak. Filmde Harley Quinn'in liderlik ettiği, tamamı kadınlardan oluşan ilginç bir süper kahraman ekibini izliyoruz. Ekibin karşısında ise Ewan McGregor tarafından canlandırılan filmin kötü adamı Black Mask var. Sevilen oyuncu Ewan McGregor, şu ana kadar yayınlanan görüntülerin en etkileyici taraflarından birisi.

    Ayrıca Bkz. "Netflix'in yeni fantastik/korku dizisi Locke & Key'den ilk fragman yayınlandı"

    Harley Quinn'ine eşlik eden kahramanlar arasında ise Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smolett-Bell), Renee Montoya (Rosie Perez) ve Cassandra Cain (Ella Jay Basco) yer alıyor.

    Birds of Prey'in yönetmenlik koltuğunda biraz tecrübesiz bir isim olarak dikkat çeken Cathy Yan oturuyor. Filmin senaryosunu ise Bumblebee'den tanıdığımız Christina Hodson kaleme almış. Birds of Prey, 7 Şubat 2020'de sinemaseverle buluşacak.



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    Rcp.y 1 hf. en beğenilen
    Kolay para nasil olsa izleyen kitle var.Şu DC yada Marvel akimi bi tukenip bitmedi br kardesim.
    2 Yanıt Yanıtla +12
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    KaleyDeskop 1 hf.
    izle eğlen geç tarzı olmuş. harley'in yeni imajı ilk filmden daha iyi görünüyor..
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    Ömer1235 1 hf. yeni yorumcu
    tr.link/...
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    fotifoti 1 hf.
    yırtıcı kuşlar hmm daha iyi bir çeviri olabilirdi tabi. 1.5 adana, ketçap ve mayonez, elma sirkesi, kuzu pirzola ilk akla gelenler.
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    Rcp.y 1 hf. en beğenilen
    Kolay para nasil olsa izleyen kitle var.Şu DC yada Marvel akimi bi tukenip bitmedi br kardesim.
    2 Yanıt Yanıtla +12
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    Moueson 1 hf. Rcp.y
    Sana ne be sana ne! Herkesin renk ve zevkleri farklı . Marvel veya DC olmasa sinema da adam akıllı film göremicez. Sanki her saniye sanatsal güzel film çıkıyor !
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    Ömer1235 1 hf. yeni yorumcu Rcp.y
    tr.link/...
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    dr20mouse 1 hf.
    İyi duruyor bayağı umarım sönük kalmaz gişede.
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    01myavuz 1 hf.
    Sırtlanın gülüşü harika olmuş.
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    mu5tafa 1 hf.
    Kimse beklemiyor bu filmi sanki. Kendi kendine fragmanı çıkıyor öylesine. Shazam bile daha çok ilgi görmüştü.
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    monacomen 1 hf. yeni yorumcu
    Neden acaba arka planda Björk'ün kötü bir kopyası çalıyor? Kulağımı öyle tırmaladı ki fragmandan hiç bir şey anlamadım!

    Gerçeği: Björk - It's Oh So Quiet

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    4325 kez okundu.
    8 yorum yazıldı.

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