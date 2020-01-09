Yeni DC filmi Birds of Prey'in ikinci fragmanı yayınlandı

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DC sinematik evreninin merakla beklenen yeni filmi Birds of Prey'in ikinci fragmanı bugün paylaşıldı. Warner Bros'un Türkçe altyazıyla birlikte yayınladığı yeni fragman, bir önceki fragmana göre biraz daha ilgi çekici olmuş diyebiliriz.

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Birds of Prey: Yeni DC filminin ilk fragmanı nihayet paylaşıldı

Birds of Prey filmi, DC çizgi romanlarının aynı adlı sevilen serilerinden birisini beyaz perdeye uyarlayacak. Filmde Harley Quinn'in liderlik ettiği, tamamı kadınlardan oluşan ilginç bir süper kahraman ekibini izliyoruz. Ekibin karşısında ise Ewan McGregor tarafından canlandırılan filmin kötü adamı Black Mask var. Sevilen oyuncu Ewan McGregor, şu ana kadar yayınlanan görüntülerin en etkileyici taraflarından birisi.

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Harley Quinn'ine eşlik eden kahramanlar arasında ise Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smolett-Bell), Renee Montoya (Rosie Perez) ve Cassandra Cain (Ella Jay Basco) yer alıyor.

Birds of Prey'in yönetmenlik koltuğunda biraz tecrübesiz bir isim olarak dikkat çeken Cathy Yan oturuyor. Filmin senaryosunu ise Bumblebee'den tanıdığımız Christina Hodson kaleme almış. Birds of Prey, 7 Şubat 2020'de sinemaseverle buluşacak.

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