James Gunn yeni DC evrenini tanıttı: Superman, Green Lantern, Booster Gold ve dahası

Yıllardır ciddi problemler yaşayan DC Sinema Evreni, The Flash filmi ile sıfırlanacak. Böylece gelecekte yayınlanacak projeler, önceki filmlerde yapılmış hatalardan kaçabilecek. Stüdyonun evren sıfırlama kararı ile Ben Affleck ve Henry Cavill gibi birçok oyuncuya veda edilecek. Ancak Gunn’ın açıklamasına göre bazı oyuncular, aynı karakteri oynamaya devam edecek.
The Flash filmi, bu yılın haziran ayında yayınlanacak olsa da DC’nin yeni evreni 2025’e kadar başlamayacak. O zamana kadar yayınlanacak olan Shazam ve Blue Beetle gibi filmler yeni evrene geçişi hazırlayacak.
DC Universe Bölüm 1: Tanrılar ve Canavarlar
2025 yılında Superman: Legacy ile başlayacak olan yeni DC Evreni’nin ilk bölümü Tanrılar ve Canavarlar olarak adlandırılacak. Peki bu yeni evren neler sunacak?
Superman: Legacy
The Brave and the Bold
Lanterns
Waller
Booster Gold
The Authority
Paradise Lost
Wonder Woman'ın vatanı olan Themyscira’yı anlatacak olan dizi, Game of Thrones’a benzer bir yapım olacak.
Swamp Thing
Supergirl: The Woman of Tommorow
Creature Commandos
Yeni evreni ile DC, 2025 yılından itibaren Marvel'a karşı çok daha rekabetçi olacak. Stüdyonun önümüzdeki aylarda yeni açıklamalarda bulunması da bekleniyor. The Batman ve The Joker gibi yapımlar ise ''Elseworlds'' hikayeleri olarak varlığına devam edecek.
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?