Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    James Gunn yeni DC evrenini tanıttı: Superman, Green Lantern, Booster Gold ve dahası

    Aylar süren sessizlik ardından James Gunn, yeni DC evrenini tanıttı. 2025 yılında hayata geçecek olan yeni evren Superman, Green Lantern, Supergirl ve daha birçok projeye yer verecek.
    Oy Ver
    Yeni DC yapımları duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Warner Bros. Discovery altında DC Studios, James Gunn ve Peter Safran’a devredilmişti. Aylar süren sessizliğin ardından James Gunn, yeni DC evreninden önemli açıklamalarda bulundu.

    The Flash filmi evreni sıfırlayacak

    Yıllardır ciddi problemler yaşayan DC Sinema Evreni, The Flash filmi ile sıfırlanacak. Böylece gelecekte yayınlanacak projeler, önceki filmlerde yapılmış hatalardan kaçabilecek. Stüdyonun evren sıfırlama kararı ile Ben Affleck ve Henry Cavill gibi birçok oyuncuya veda edilecek. Ancak Gunn’ın açıklamasına göre bazı oyuncular, aynı karakteri oynamaya devam edecek.

    The Flash filmi, bu yılın haziran ayında yayınlanacak olsa da DC’nin yeni evreni 2025’e kadar başlamayacak. O zamana kadar yayınlanacak olan Shazam ve Blue Beetle gibi filmler yeni evrene geçişi hazırlayacak

    DC Universe Bölüm 1: Tanrılar ve Canavarlar

    2025 yılında Superman: Legacy ile başlayacak olan yeni DC Evreni’nin ilk bölümü Tanrılar ve Canavarlar olarak adlandırılacak. Peki bu yeni evren neler sunacak?

    Superman: Legacy

    Yeni DC yapımları duyuruldu Tam Boyutta Gör
    James Gunn’ın yeni evreninin merkezinde Superman bulunacak. Stüdyo için yeni bir devri başlatacak olan film, Clark Kent’in insaniyetine ve iyi kalpliliğine odaklanacak. Karakter, yeni bir oyuncu tarafından canlandırılacak.

    The Brave and the Bold

    Yeni DC yapımları duyuruldu
    Stüdyonun yeni evreninde geçecek bir başka proje ise The Brave and the Bold olacak. Yeni evrene Bruce ve Damian Wayne’i getirecek olan yapım önceki Batman filmlerinden farklı olacak.

    Lanterns

    Yeni DC yapımları duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Green Lantern Corps’un hikayelerine odaklanacak olan Lanterns dizisi, Hal Jordan ve John Stewart’u yeni evrene getirecek. Projenin True Detective’e benzeyeceği de gelen bilgiler arasında.

    Waller

    Yeni DC yapımları duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Bağlantılı DC Evrenin’de geçecek bir diğer dizi de Waller olacak. Dizi, The Suicide Squad’tan ve Peacemaker’dan tanıdığımız Amanda Waller’a odaklanacak.

    Booster Gold

    Yeni DC yapımları duyuruldu Tam Boyutta Gör
    DC’nin eğlenceli ve sevilen karakterlerinden olan Booster Gold da kendi dizisine kavuşacak. Zamanda yolculuğu bolca göreceğimiz diziden başka bir bilgi yayınlanmadı.

    The Authority

    Yeni DC yapımları duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Stüdyonun yeni evreninde geçecek en ilginç projelerden biri ise The Authority filmi olacak. Wildstorm Comics’in sevilen karakterine odaklanacak olan film, klasik ‘’iyi vs kötü’’ fikrinden uzaklaşacak ve ilginç morallere sahip bir karakteri gözler önüne serecek. Stüdyo’nun Eş Başkanı Safran, The Authority’nin A Few Good Men’de gördüğümüz Jack Nicholson’a benzetti.

    Paradise Lost

    Yeni DC yapımları duyuruldu Tam Boyutta Gör

    Wonder Woman'ın vatanı olan Themyscira’yı anlatacak olan dizi, Game of Thrones’a benzer bir yapım olacak.

    Swamp Thing

    Yeni DC yapımları duyuruldu Tam Boyutta Gör
    DC’nin sevilen canavarlarından olan Swamp Thing de kendi filmine kavuşacak. Gunn’a göre yapım, DC Evreni’nin kalanına bağlı olsa da oldukça farklı bir tonda olacak. Karakterin karanlık geçmişine odaklanacak olan yapım, yapımcılara yaratıcı olma şansı verecek.

    Supergirl: The Woman of Tommorow

    Yeni DC yapımları duyuruldu Tam Boyutta Gör
    James Gunn’ın gelecek yapımlarından biri de Supergirl: The Woman of Tomorrow olacak. Yapım, aynı isimli çizgi roman serisinden uyarlanacak ve tanıdığımızdan çok daha berbat durumda olan ve sert bir karaktere sahip bir Supergirl’ü ekrana getirecek. Yeni evrende yer alacak Supergirl’ün The Flash filminde göreceğimiz Supergirl olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

    Creature Commandos

    Yeni DC yapımları duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Rick Flag’in babası tarafından yönetilen bir takımı gözler önüne serecek olan Creature Commandos, bağlantılı DC Evreni’nin ilk animasyon dizisi olacak. Bu projenin The Suicide Squad’a benzer bir tonda olması bekleniyor.

    Yeni evreni ile DC, 2025 yılından itibaren Marvel'a karşı çok daha rekabetçi olacak. Stüdyonun önümüzdeki aylarda yeni açıklamalarda bulunması da bekleniyor. The Batman ve The Joker gibi yapımlar ise ''Elseworlds'' hikayeleri olarak varlığına devam edecek.

    Kaynakça https://comicbook.com/movies/news/james-gunn-dc-studios-slate-superman-batman-swamp-thing-authority-booster-gold-wonder-woman/ https://comicbook.com/dc/news/the-flash-dc-universe/ https://comicbook.com/movies/news/james-gunn-releases-dc-slate-announcement-video/ https://comicbook.com/movies/news/supergirl-movie-to-show-much-harsher-version-of-the-character/ https://comicbook.com/movies/news/swamp-thing-movie-to-explore-dark-origins-of-the-character/ https://comicbook.com/tv-shows/news/booster-gold-tv-series-explained-by-james-gunn/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11
    Realme C11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    2021 Apple MacBook Pro 14 in&#231;
    2021 Apple MacBook Pro 14 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız