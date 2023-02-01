James Gunn yeni DC evrenini tanıttı: Superman, Green Lantern, Booster Gold ve dahası

Tam Boyutta Gör Warner Bros. Discovery altında DC Studios, James Gunn ve Peter Safran’a devredilmişti. Aylar süren sessizliğin ardından James Gunn, yeni DC evreninden önemli açıklamalarda bulundu.

The Flash filmi evreni sıfırlayacak

Yıllardır ciddi problemler yaşayan DC Sinema Evreni, The Flash filmi ile sıfırlanacak. Böylece gelecekte yayınlanacak projeler, önceki filmlerde yapılmış hatalardan kaçabilecek. Stüdyonun evren sıfırlama kararı ile Ben Affleck ve Henry Cavill gibi birçok oyuncuya veda edilecek. Ancak Gunn’ın açıklamasına göre bazı oyuncular, aynı karakteri oynamaya devam edecek.

The Flash filmi, bu yılın haziran ayında yayınlanacak olsa da DC’nin yeni evreni 2025’e kadar başlamayacak. O zamana kadar yayınlanacak olan Shazam ve Blue Beetle gibi filmler yeni evrene geçişi hazırlayacak.

DC Universe Bölüm 1: Tanrılar ve Canavarlar

2025 yılında Superman: Legacy ile başlayacak olan yeni DC Evreni’nin ilk bölümü Tanrılar ve Canavarlar olarak adlandırılacak. Peki bu yeni evren neler sunacak?

Superman: Legacy

Tam Boyutta Gör James Gunn’ın yeni evreninin merkezinde Superman bulunacak. Stüdyo için yeni bir devri başlatacak olan film, Clark Kent’in insaniyetine ve iyi kalpliliğine odaklanacak. Karakter, yeni bir oyuncu tarafından canlandırılacak.

The Brave and the Bold

Stüdyonun yeni evreninde geçecek bir başka proje ise The Brave and the Bold olacak. Yeni evrene Bruce ve Damian Wayne’i getirecek olan yapım önceki Batman filmlerinden farklı olacak.

Lanterns

Tam Boyutta Gör Green Lantern Corps’un hikayelerine odaklanacak olan Lanterns dizisi, Hal Jordan ve John Stewart’u yeni evrene getirecek. Projenin True Detective’e benzeyeceği de gelen bilgiler arasında.

Waller

Tam Boyutta Gör Bağlantılı DC Evrenin’de geçecek bir diğer dizi de Waller olacak. Dizi, The Suicide Squad’tan ve Peacemaker’dan tanıdığımız Amanda Waller’a odaklanacak.

Booster Gold

Tam Boyutta Gör DC’nin eğlenceli ve sevilen karakterlerinden olan Booster Gold da kendi dizisine kavuşacak. Zamanda yolculuğu bolca göreceğimiz diziden başka bir bilgi yayınlanmadı.

The Authority

Tam Boyutta Gör Stüdyonun yeni evreninde geçecek en ilginç projelerden biri ise The Authority filmi olacak. Wildstorm Comics’in sevilen karakterine odaklanacak olan film, klasik ‘’iyi vs kötü’’ fikrinden uzaklaşacak ve ilginç morallere sahip bir karakteri gözler önüne serecek. Stüdyo’nun Eş Başkanı Safran, The Authority’nin A Few Good Men’de gördüğümüz Jack Nicholson’a benzetti.

Paradise Lost

Tam Boyutta Gör

Wonder Woman'ın vatanı olan Themyscira’yı anlatacak olan dizi, Game of Thrones’a benzer bir yapım olacak.

Swamp Thing

Tam Boyutta Gör DC’nin sevilen canavarlarından olan Swamp Thing de kendi filmine kavuşacak. Gunn’a göre yapım, DC Evreni’nin kalanına bağlı olsa da oldukça farklı bir tonda olacak. Karakterin karanlık geçmişine odaklanacak olan yapım, yapımcılara yaratıcı olma şansı verecek.

Supergirl: The Woman of Tommorow

Tam Boyutta Gör James Gunn’ın gelecek yapımlarından biri de Supergirl: The Woman of Tomorrow olacak. Yapım, aynı isimli çizgi roman serisinden uyarlanacak ve tanıdığımızdan çok daha berbat durumda olan ve sert bir karaktere sahip bir Supergirl’ü ekrana getirecek. Yeni evrende yer alacak Supergirl’ün The Flash filminde göreceğimiz Supergirl olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Creature Commandos

Tam Boyutta Gör Rick Flag’in babası tarafından yönetilen bir takımı gözler önüne serecek olan Creature Commandos, bağlantılı DC Evreni’nin ilk animasyon dizisi olacak. Bu projenin The Suicide Squad’a benzer bir tonda olması bekleniyor.

Yeni evreni ile DC, 2025 yılından itibaren Marvel'a karşı çok daha rekabetçi olacak. Stüdyonun önümüzdeki aylarda yeni açıklamalarda bulunması da bekleniyor. The Batman ve The Joker gibi yapımlar ise ''Elseworlds'' hikayeleri olarak varlığına devam edecek.

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