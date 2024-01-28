Marvel'ın Fantastic Four filmi senaryo aşamasında takıldı; Senaryo yeniden yazılacak

Tam Boyutta Gör Kısa süre öncesine kadar çıkardığı her işle başarı yakalayan Marvel, son dönemde ise ciddi sorunlar yaşıyor. Son işleriyle üst üste hüsrana uğrayan stüdyo, çıkardığı son film olan The Marvels ile adeta dibi gördü. Gişe hasılatı 206 milyon dolarda kalan The Marvels, bir dönem her filmiyle 1 milyar doları zorlayan Marvel'ın ne kadar gözden düştüğünü açıkça gösterdi.

Bu düşüş artık Marvel'ın görmezden gelemeyeceği seviyeye ulaştığı için, stüdyo gelecek planlarını revize etmeye başladı. Bundan sonra çok fazla hata yapma lüksü olmadığının farkında olan stüdyo, yeni projelerini ince eleyip sık dokuyor. Bu da hazırlık aşamasındaki projelerin sekteye uğramasına sebep oluyor. Bunun son örneği de uzunca bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni Fantastic Four filmi.

Fantastic Four'un Çekimlerine Ağustos Ayında Başlanması Bekleniyor

2 Mayıs 2025'te vizyona gireceği açıklanan yeni Fantastic Four filminin bu tarihe yetişmesi için kısa süre içinde çekim aşamasına geçmesi gerekiyor. Bu yüzden filmin şu ana kadar senaryo yazım aşamasını tamamlamış olması bekleniyordu. Ancak gelen son bilgiler, filmin senaryosunun istenilen seviyede olmadığını, aksine yeniden yazılması gerektiğini gösteriyor.

Hollywood içinden bilgiler aktaran güvenilir kaynaklardan biri olan Daniel Richtman'ın paylaştığı bilgilere göre Marvel, filmin senaryosunu yeniden yazmaları için yeni bir senarist ekibini görevlendirdi. Bu ekip Josh Friedman'ın yazdığı senaryoyu baştan elden geçirecek.

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Çok yakında çekimlerine başlanması gereken filmin hâlâ senaryo yazım aşamasında olması, işlerin istendiği gibi gitmediğini gösteriyor. Ancak Marvel'ın memnun olduğu bir senaryo ortaya çıkana kadar projeyi bekletiyor olması, olumlu bir işaret olarak da değerlendirilebilir elbette.

Matt Shankman (WandaVision)'ın yöneteceği yeni Fantastic Four filminin oyuncu kadrosu henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak bugüne kadar gelen bilgiler, filmin ana dörtlüsünü Vanessa Kirby, Pedro Pascal, Joseph Quinn ve Ebon Moss-Bachrach'ın canlandıracağını gösteriyor.

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Yeni Fantastic Four filminin senaryosu yeniden yazılıyor