Marvel'ın Fantastic Four filmi senaryo aşamasında takıldı; Senaryo yeniden yazılacak

Bu düşüş artık Marvel'ın görmezden gelemeyeceği seviyeye ulaştığı için, stüdyo gelecek planlarını revize etmeye başladı. Bundan sonra çok fazla hata yapma lüksü olmadığının farkında olan stüdyo, yeni projelerini ince eleyip sık dokuyor. Bu da hazırlık aşamasındaki projelerin sekteye uğramasına sebep oluyor. Bunun son örneği de uzunca bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni Fantastic Four filmi.
Fantastic Four'un Çekimlerine Ağustos Ayında Başlanması Bekleniyor
2 Mayıs 2025'te vizyona gireceği açıklanan yeni Fantastic Four filminin bu tarihe yetişmesi için kısa süre içinde çekim aşamasına geçmesi gerekiyor. Bu yüzden filmin şu ana kadar senaryo yazım aşamasını tamamlamış olması bekleniyordu. Ancak gelen son bilgiler, filmin senaryosunun istenilen seviyede olmadığını, aksine yeniden yazılması gerektiğini gösteriyor.
Hollywood içinden bilgiler aktaran güvenilir kaynaklardan biri olan Daniel Richtman'ın paylaştığı bilgilere göre Marvel, filmin senaryosunu yeniden yazmaları için yeni bir senarist ekibini görevlendirdi. Bu ekip Josh Friedman'ın yazdığı senaryoyu baştan elden geçirecek.
Çok yakında çekimlerine başlanması gereken filmin hâlâ senaryo yazım aşamasında olması, işlerin istendiği gibi gitmediğini gösteriyor. Ancak Marvel'ın memnun olduğu bir senaryo ortaya çıkana kadar projeyi bekletiyor olması, olumlu bir işaret olarak da değerlendirilebilir elbette.
Matt Shankman (WandaVision)'ın yöneteceği yeni Fantastic Four filminin oyuncu kadrosu henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak bugüne kadar gelen bilgiler, filmin ana dörtlüsünü Vanessa Kirby, Pedro Pascal, Joseph Quinn ve Ebon Moss-Bachrach'ın canlandıracağını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.