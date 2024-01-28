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    Anlık Bildirim

    Marvel'ın Fantastic Four filmi senaryo aşamasında takıldı; Senaryo yeniden yazılacak

    Marvel'ın hazırlık aşamasındaki Fantastic Four filminde işler istendiği gibi gitmiyor. Filmin şimdiye çoktan hazır olması gereken senaryosu bir kez daha en baştan yazılacak.
    Yeni Fantastic Four filminin senaryosu yeniden yazılıyor Tam Boyutta Gör
    Kısa süre öncesine kadar çıkardığı her işle başarı yakalayan Marvel, son dönemde ise ciddi sorunlar yaşıyor. Son işleriyle üst üste hüsrana uğrayan stüdyo, çıkardığı son film olan The Marvels ile adeta dibi gördü. Gişe hasılatı 206 milyon dolarda kalan The Marvels, bir dönem her filmiyle 1 milyar doları zorlayan Marvel'ın ne kadar gözden düştüğünü açıkça gösterdi.

    Bu düşüş artık Marvel'ın görmezden gelemeyeceği seviyeye ulaştığı için, stüdyo gelecek planlarını revize etmeye başladı. Bundan sonra çok fazla hata yapma lüksü olmadığının farkında olan stüdyo, yeni projelerini ince eleyip sık dokuyor. Bu da hazırlık aşamasındaki projelerin sekteye uğramasına sebep oluyor. Bunun son örneği de uzunca bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni Fantastic Four filmi.

    Fantastic Four'un Çekimlerine Ağustos Ayında Başlanması Bekleniyor

    2 Mayıs 2025'te vizyona gireceği açıklanan yeni Fantastic Four filminin bu tarihe yetişmesi için kısa süre içinde çekim aşamasına geçmesi gerekiyor. Bu yüzden filmin şu ana kadar senaryo yazım aşamasını tamamlamış olması bekleniyordu. Ancak gelen son bilgiler, filmin senaryosunun istenilen seviyede olmadığını, aksine yeniden yazılması gerektiğini gösteriyor.

    Hollywood içinden bilgiler aktaran güvenilir kaynaklardan biri olan Daniel Richtman'ın paylaştığı bilgilere göre Marvel, filmin senaryosunu yeniden yazmaları için yeni bir senarist ekibini görevlendirdi. Bu ekip Josh Friedman'ın yazdığı senaryoyu baştan elden geçirecek.

    Çok yakında çekimlerine başlanması gereken filmin hâlâ senaryo yazım aşamasında olması, işlerin istendiği gibi gitmediğini gösteriyor. Ancak Marvel'ın memnun olduğu bir senaryo ortaya çıkana kadar projeyi bekletiyor olması, olumlu bir işaret olarak da değerlendirilebilir elbette.

    Matt Shankman (WandaVision)'ın yöneteceği yeni Fantastic Four filminin oyuncu kadrosu henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak bugüne kadar gelen bilgiler, filmin ana dörtlüsünü Vanessa Kirby, Pedro Pascal, Joseph Quinn ve Ebon Moss-Bachrach'ın canlandıracağını gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 5 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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