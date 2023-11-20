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    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 resmen doğrulandı: İşte beklenenler

    Samsung, bir sonraki katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 6& Flip 6 için şimdiden hazırlıklara başladı. Galaxy Z Flip 6 ve Flip 7, Güney Kore ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nde (WIPO) doğrulandı.
    Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 resmen doğrulandı: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz aylarda vitrine çıkan Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 modelleri ile ses getirmeyi başardı. Ancak şimdiden Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 serisinin ayak seslerini duymaya başladık. Son olarak Koreli dev, yeni nesil telefonlar için ticari marka başvurusunda bulundu. Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Flip 7 isimleri doğrulandı.

    Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Flip 7 resmen doğrulandı

    Bilmeyenler için Samsung'un en yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5, Temmuz ayı tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtıldı. Dolayısıyla Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 için şirketin önünde uzun bir yol bulunuyor. Ancak her iki telefona dair bilgiler şimdiden gün yüzüne çıkmaya başladı.

    WIPO web sitesinde yayınlanan belgelere ve Kore'den gelen raporlara göre, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Flip 7 isimleri Samsung tarafından ticari marka altına aldı. Koreli devin mevcut yol haritasını dikkate alarak Galaxy Z Flip 6 ve Fold 6'nın 2024 yazında piyasaya çıkacağını biliyoruz. Ancak yeni nesil Z serisi cihazlarla ilgili detaylı ayrıntılar hala belirsiz. 

    Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Flip 7 beklenen özellikler

    Mevcut raporlar ise, yeni nesil katlanabilir telefonlar için önemli iyileştirmelere işaret ediyor. Öyle ki her iki modelin özellikle tasarıma yoğunlaşacağı belirtildi. Bilmeyenler için Galaxy Z Fold 5, katlandığında 13,4mm açıldığında ise 6,1mm kalınlığa sahip. Rakipleri Huawei Mate X5, Xiaomi Mix Fold 3 ve OnePlus Open ise, kapalı halde 11,1 ila 11,7mm, açıldığında ise 5,3 ila 5,8mm arasında rakamlar ile tanıtıldı.

    Bu bağlamda yeni nesil telefonlar çok daha ince bir tasarımda karşımıza çıkabilir. Galaxy Z Fold 6 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak yeni nesil telefonların Snapdragon 8 Gen 3 veya Exynos 2400 yonga setinden destek alacağı neredeyse doğrulandı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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