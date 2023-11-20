Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz aylarda vitrine çıkan Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 modelleri ile ses getirmeyi başardı. Ancak şimdiden Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 serisinin ayak seslerini duymaya başladık. Son olarak Koreli dev, yeni nesil telefonlar için ticari marka başvurusunda bulundu. Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Flip 7 isimleri doğrulandı.

Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Flip 7 resmen doğrulandı

Bilmeyenler için Samsung'un en yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5, Temmuz ayı tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtıldı. Dolayısıyla Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 için şirketin önünde uzun bir yol bulunuyor. Ancak her iki telefona dair bilgiler şimdiden gün yüzüne çıkmaya başladı.

WIPO web sitesinde yayınlanan belgelere ve Kore'den gelen raporlara göre, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Flip 7 isimleri Samsung tarafından ticari marka altına aldı. Koreli devin mevcut yol haritasını dikkate alarak Galaxy Z Flip 6 ve Fold 6'nın 2024 yazında piyasaya çıkacağını biliyoruz. Ancak yeni nesil Z serisi cihazlarla ilgili detaylı ayrıntılar hala belirsiz.

Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Flip 7 beklenen özellikler

Mevcut raporlar ise, yeni nesil katlanabilir telefonlar için önemli iyileştirmelere işaret ediyor. Öyle ki her iki modelin özellikle tasarıma yoğunlaşacağı belirtildi. Bilmeyenler için Galaxy Z Fold 5, katlandığında 13,4mm açıldığında ise 6,1mm kalınlığa sahip. Rakipleri Huawei Mate X5, Xiaomi Mix Fold 3 ve OnePlus Open ise, kapalı halde 11,1 ila 11,7mm, açıldığında ise 5,3 ila 5,8mm arasında rakamlar ile tanıtıldı.

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Bu bağlamda yeni nesil telefonlar çok daha ince bir tasarımda karşımıza çıkabilir. Galaxy Z Fold 6 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak yeni nesil telefonların Snapdragon 8 Gen 3 veya Exynos 2400 yonga setinden destek alacağı neredeyse doğrulandı.

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Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 resmen doğrulandı: İşte beklenenler