Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 resmen doğrulandı: İşte beklenenler

- Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Flip 7 resmen doğrulandı
- Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Flip 7 beklenen özellikler
- Yorumlar
Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Flip 7 resmen doğrulandı
Bilmeyenler için Samsung'un en yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5, Temmuz ayı tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtıldı. Dolayısıyla Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 için şirketin önünde uzun bir yol bulunuyor. Ancak her iki telefona dair bilgiler şimdiden gün yüzüne çıkmaya başladı.
WIPO web sitesinde yayınlanan belgelere ve Kore'den gelen raporlara göre, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Flip 7 isimleri Samsung tarafından ticari marka altına aldı. Koreli devin mevcut yol haritasını dikkate alarak Galaxy Z Flip 6 ve Fold 6'nın 2024 yazında piyasaya çıkacağını biliyoruz. Ancak yeni nesil Z serisi cihazlarla ilgili detaylı ayrıntılar hala belirsiz.
Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Flip 7 beklenen özellikler
Mevcut raporlar ise, yeni nesil katlanabilir telefonlar için önemli iyileştirmelere işaret ediyor. Öyle ki her iki modelin özellikle tasarıma yoğunlaşacağı belirtildi. Bilmeyenler için Galaxy Z Fold 5, katlandığında 13,4mm açıldığında ise 6,1mm kalınlığa sahip. Rakipleri Huawei Mate X5, Xiaomi Mix Fold 3 ve OnePlus Open ise, kapalı halde 11,1 ila 11,7mm, açıldığında ise 5,3 ila 5,8mm arasında rakamlar ile tanıtıldı.
Bu bağlamda yeni nesil telefonlar çok daha ince bir tasarımda karşımıza çıkabilir. Galaxy Z Fold 6 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak yeni nesil telefonların Snapdragon 8 Gen 3 veya Exynos 2400 yonga setinden destek alacağı neredeyse doğrulandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.