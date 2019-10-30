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    Yeni Game of Thrones dizisi resmen duyuruldu: House of the Dragon

    ‘House of the Dragon’, HBO Max platformunda Game of Thrones hayranlarıyla buluşacak.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    11
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Yeni Game of Thrones dizisi resmen duyuruldu: House of the Dragon
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    HBO, bir süredir söylentilerini okuduğumuz yeni Game of Thrones dizisini resmen onayladı. WarnerMedia'nın bugün gerçekleştirdiği HBO Max tanıtımında yapılan duyuruya göre, Targaryen Hanesi'nin tarihini konu alan 'House of the Dragon' isimli dizi yakında izleyicilerle buluşacak.

    Buz ve Ateşin Şarkısı evreninin yaratıcısı olan George R.R. Martin yeni dizinin yapımcılığını üstlenecek. Colony dizisinden tanıdığımız Ryan Condal'ın da yapımcılık ve yazarlık görevinde Martin'e eşlik edeceği belirtiliyor. 

    Hardhome, Battle of the Basterds ve The Long Night gibi bölümlerle tanıdığımız Emmy ödüllü yönetmen Miguel Sapochnick de yeni dizide görev alan isimlerden olacak. Sapochnick'in pilot bölümü de dahil olmak üzere birden fazla bölümün yönetmenliğini yapacağı açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Game of Thrones spin-off dizisi 'The Long Night' iptal edildi"

    House of the Dragon dizisi, Game of Thrones'un yaklaşık 300 yıl öncesinde geçecek. George R.R. Martin'in geçtiğimiz yıl yayınladığı Fire & Blood kitabını temel alacak olan dizide Targaryen Hanesi'nin hikayesini izleyeceğiz.

    Yeni Game of Thrones dizisi resmen duyuruldu: House of the Dragon
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    HBO Max, ABD'de 2020'nin Mayıs ayında yayınlanacak

    WarnerMedia'nın Netflix'e rakip olarak hazırladığı dijital yayın servisi HBO Max, 15 dolarlık fiyat etiketiyle önümüzdeki Mayıs ayında ABD'de resmen yayın hayatına başlayacak. HBO Max'te HBO'nun popüler yapımları Game of Thrones, The Sopranos, Chernobyl gibi dizilerin yanı sıra Friends, Rick and Morty ve South Park gibi WarnerMedia'ya ait olan diğer içerikler de izlenebilecek. 

    Warner Bros filmleri de yine HBO Max'ın kütüphanesinde yer alacak. The Matrix üçlemesi, Yüzüklerin Efendisi serisi, Hobbit filmleri ve tüm DC filmleri HBO Max üzerinden izlenebilecek. Ayrıca bu yılın en çok konuşulan filmlerinden olan Joker de Mayıs ayında HBO Max'taki yerini alacak.

    HBO Max'in Türkiye'de yayınlanmasını en azından şu an için beklemiyoruz. WarnerMedia'nın sahibi olan AT&T, servisin 2021 yılında bazı Avrupa ve Latin Amerika ülkelerine geleceğini söyledi. Türkiye'yle ilgili ise herhangi bir bilgi yok.



    https://www.theverge.com/2019/10/29/20939230/game-of-thrones-spinofff-series-house-of-the-dragons-ordered-hbo-max Yorum Yaz
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    kakarikikiri 1 gün en beğenilen
    fire&blood kitabının başından başlarsa hikaye 200 edjerhanın bir savaşa katıldığı efsane sahneleri görebiliriz.
    Yanıtla +12
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    temhemrime 1 gün
    Bence bunu yapana kadar son sezonu tekrar çeksinler daha iyi olur.
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    Six Feet Under. 1 sa.
    HBO'nun yeni çöpü geliyor.
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    Glorfindel1907 1 gün
    Dizinin güzel olma ihtimali yüksek'de bu hanenin sonunu nasıl getirdiklerini gördük rezalet aklıma geldikçe sinirleniyorum ya
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    Askaparta 1 gün
    Ejderhaları severiz.
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    WeDneS 1 gün
    Çok sağlam geliyor
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    temhemrime 1 gün
    Bence bunu yapana kadar son sezonu tekrar çeksinler daha iyi olur.
    Yanıtla +4
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    kuzgun_ 1 gün
    her sezaon 40 dk'lık 6-7 bölüm.. 8 sezonda boktan bir final yapıp bitirmezlerse izlenir
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    mrtkrk 1 gün
    .
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    Cannicus 1 gün kakarikikiri
    O kadar bütçe ayırırlarmı zor
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    kakarikikiri 1 gün Cannicus
    bana da bütçe ayıramazlar gibi geliyor, belki yüzüklerin efendisinde ki gibi kısa bir özet geçerler o zamanları, valyria nın çöküşünden sonra targenyan ların westeros a ilk adım attıkları zamanlardan başlar hikaye diye düşünüyorum
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    Musty3535123 1 gün
    gelsin, her türlü izlenir. lotr havası var.
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    kakarikikiri 1 gün en beğenilen
    fire&blood kitabının başından başlarsa hikaye 200 edjerhanın bir savaşa katıldığı efsane sahneleri görebiliriz.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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