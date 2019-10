Yeni Game of Thrones dizisi resmen duyuruldu: House of the Dragon

Tam Boyutta Gör

HBO, bir süredir söylentilerini okuduğumuz yeni Game of Thrones dizisini resmen onayladı. WarnerMedia'nın bugün gerçekleştirdiği HBO Max tanıtımında yapılan duyuruya göre, Targaryen Hanesi'nin tarihini konu alan 'House of the Dragon' isimli dizi yakında izleyicilerle buluşacak.

Buz ve Ateşin Şarkısı evreninin yaratıcısı olan George R.R. Martin yeni dizinin yapımcılığını üstlenecek. Colony dizisinden tanıdığımız Ryan Condal'ın da yapımcılık ve yazarlık görevinde Martin'e eşlik edeceği belirtiliyor.

Hardhome, Battle of the Basterds ve The Long Night gibi bölümlerle tanıdığımız Emmy ödüllü yönetmen Miguel Sapochnick de yeni dizide görev alan isimlerden olacak. Sapochnick'in pilot bölümü de dahil olmak üzere birden fazla bölümün yönetmenliğini yapacağı açıklandı.

House of the Dragon dizisi, Game of Thrones'un yaklaşık 300 yıl öncesinde geçecek. George R.R. Martin'in geçtiğimiz yıl yayınladığı Fire & Blood kitabını temel alacak olan dizide Targaryen Hanesi'nin hikayesini izleyeceğiz.

HBO Max, ABD'de 2020'nin Mayıs ayında yayınlanacak

WarnerMedia'nın Netflix'e rakip olarak hazırladığı dijital yayın servisi HBO Max, 15 dolarlık fiyat etiketiyle önümüzdeki Mayıs ayında ABD'de resmen yayın hayatına başlayacak. HBO Max'te HBO'nun popüler yapımları Game of Thrones, The Sopranos, Chernobyl gibi dizilerin yanı sıra Friends, Rick and Morty ve South Park gibi WarnerMedia'ya ait olan diğer içerikler de izlenebilecek.

Warner Bros filmleri de yine HBO Max'ın kütüphanesinde yer alacak. The Matrix üçlemesi, Yüzüklerin Efendisi serisi, Hobbit filmleri ve tüm DC filmleri HBO Max üzerinden izlenebilecek. Ayrıca bu yılın en çok konuşulan filmlerinden olan Joker de Mayıs ayında HBO Max'taki yerini alacak.

HBO Max'in Türkiye'de yayınlanmasını en azından şu an için beklemiyoruz. WarnerMedia'nın sahibi olan AT&T, servisin 2021 yılında bazı Avrupa ve Latin Amerika ülkelerine geleceğini söyledi. Türkiye'yle ilgili ise herhangi bir bilgi yok.

