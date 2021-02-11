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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Game of Thrones dizisinin çekim tarihleri belli oldu

    HBO Max içerik yöneticisi Casey Bloys, House of the Dragon dizisinin çekimlerinin başlayacağı tarihi açıkladı. Bloys ayrıca birden fazla Game of Thrones dizisi için hazırlık yaptıklarını doğruladı.
    11 Şubat 2021, 14:00 (6 gün)
    11,5b
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Yeni Game of Thrones dizisinin çekim tarihleri belli oldu
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    Hayranların büyük bir heyecanla beklediği yeni Game of Thrones dizisi House of the Dragon için çekim tarihleri belli oldu. HBO tarafından yapılan resmi açıklamaya göre önümüzdeki Nisan ayında dizinin çekimlerine başlanacak. House of the Dragon'un 2022 yılında ekranlara geleceği duyurulmuştu.

    Deadline'a bazı açıklamalar yapan HBO ve HBO Max baş içerik yöneticisi Casey Bloys,"Miguel [Sapochnik] ve Ryan [Condal] ile iş birliği yapıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Dizide nerelerini geliştirebileceğimiz konusunda şu anda konuşmalar yapıyoruz. Prequel hikayesinin geldiği konularla birlikte diziye bağlanabilecek diğer bazı alanlar hakkında da görüşüyoruz. George R. R. Martin'in yarattığı dünya gerçekten de çok büyük. Ve Martin'in dünyasının en ilginç taraflarından birisi de devasa yapısının yanı sıra seriyi tarih anlamında birbirine bağlayan birçok yol haritasının olması." ifadelerini kullandı.

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    300 yıl geçmişe gidiyoruz

    House of the Dragon dizisi, Game of Thrones'un yaklaşık 300 yıl öncesinde geçecek. George R.R. Martin'in geçtiğimiz yıl yayınladığı Fire & Blood kitabını temel alacak olan dizide Targaryen Hanesi'nin hikayesini izleyeceğiz.

    Dizinin kadrosu da şimdiden şekillenmeye başladı. Başrollerde Matt Smith (Daemon Targaryen), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower) ve Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen) gibi isimler yer alacak.

    Yeni Game of Thrones dizisinin çekim tarihleri belli oldu
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    House of the Dragon'un başında Colony dizisinden tanıdığımız Ryan Condal var. Buz ve Ateşin Şarkısı evreninin yaratıcısı George R.R. Martin ise dizide yapımcılık görevini üstlenecek. Ayrıca Game of Thrones'un Hardhome, Battle of the Basterds ve The Long Night gibi bölümlerini yöneten Miguel Sapochnick'te yeni dizide senaryo ve yönetmenlik tarafında görev alan isimlerden olacak.

    HBO Max'ta aynı anda birden fazla Game of Thrones dizisi yayınlanacak

    Streaming dünyasının liderlerinden birisi haline gelmek isteyen HBO Max; Game of Thrones gibi hali hazırda popüler olan büyük marklarını en iyi şekilde değerlendirmeyi planlıyor. HBO Max içerik sorumlusu Casey Bloys, Game of Thrones evreninde geçen, House of the Dragon gibi başka dizilerin de gelebileceğini söylemişti. Warner Bros'un yeni planıysa aynı anda birden fazla Game of Thrones dizisini HBO Max platformunda seyircilerle buluşturmak olacak.

    HBO Max yakın zamanda Türkiye'ye gelecek gibi görünmüyor dolayısıyla House of the Dragon gibi yapımları izlemek için ülkemizde yasal olmayan yollara başvurmak zorunda kalınabilir.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    If you my star 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bir bu diziyi bir de Friends özel bölümü merakla bekliyorum ama aynı anda birden fazla GoT evreni dizisinin çekilmesi doğru mu bilemedim. Umarım kaliteyi Game of Thrones'daki gibi tutarlar da her hafta heyecanla izleriz. Ayrıca haberdeki son cümleyi doğru bulmuyorum. HBO içerikleri ülkemizde Bein ve BluTV platformlarından izlenebiliyor. HBO Max gelmezse yine bu platformlar yayın haklarını satın alır illa korsana yönlendirmeye gerek yok.
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    scientia 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İnşa dizisi olacağı için heyecanla bekliyorum.
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    K KaptaB 4 sa. ( Mesaj Silindi ) scientia
    Nasıl yani
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