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    Gmail’in yeni arayüzü tüm kullanıcılara açılmaya başladı

    Google, yeni Gmail görünümünü bugünden itibaren tüm kullanıcılara açmaya başladı. Yeni tasarımdaki en büyük değişiklik Chat, Meet ve Spaces dahil diğer Google servislerinin Gmail’e entegre edimesi.
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    yeni gmail görünümü

    Google, Şubat ayından beri test ettiği yeni Gmail düzenini herkesin kullanımına açmaya başladı.

    Son birkaç aydır herkese açık test edilen yeni tasarım, ana Gmail penceresinin sol üst köşesinde Chat, Spaces ve Meet’e erişim sunuyor. Sol köşeye eklenen yeni uygulama ana menüsü sayesinde kullanıcılar tüm bu uygulamaları ayrı ayrı başlatmak zorunda kalmadan aralarında özgürce geçiş yapabiliyor. Ayrıca Hızlı Ayarlar bölümünden bu uygulamalardan hangilerini kullanıp hangilerini kullanmak istemediğinizi seçebiliyorsunuz.

    Yenilik olarak, Gelen kutusunun sağ üst köşesine sayfa değiştiricinin/okların yanına bir filtre butonu eklendiği fark ediliyor. Aramada filtreleme yeni değil ancak Gmail artık kullanıcıların bir şey yazmasına gerek kalmadan aramaları ortaya çıkarıyor.

    Material Design 3 ile beyaz olan arka plan maviye dönüyor. "Oluştur" butonunun da hap şekli yerine köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen şeklini aldığı görülüyor.

    Eski Gmail görünümüne dönme

    Gmail’i iş için kullanıyorsanız yeni tasarıma geçmiş olabilirsiniz. Değişikliğe alışamayanlar için -en azından şimdilik- eski tasarıma dönme seçeneği sunuluyor. Eski Gmail tasarımına dönmek isterseniz aşağıdaki basit adımları izlemeniz yeterli:

    1. Sağ üstte Ayarlar’a tıklayın.
    2. Hızlı Ayarlar altında “Orijinal Gmail görünümüne geri dön / Go back to the original Gmail view” tıklayın.
    3. Yeni pencerede “Yeniden Yükle”ye tıklayın.

    Yeni Gmail görünümüne geçme

    Yeni Gmail görünümüne elle geçmek için aşağıdaki adımları izleyin:

    1. Sağ üstte Ayarlar’a tıklayın.
    2. Hızlı Ayarlar altında “Yeni Gmail görünümünü dene / Try out the new Gmail view” tıklayın.
    3. Yeni pencerede “Yeniden Yükle”ye tıklayın.
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