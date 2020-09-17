Yeni God of War resmen duyuruldu! 2021'de geliyor

Bugünkü büyük PlayStation 5 etkinliği sürpriz bir duyuruyla sonlandı. Sony Santa Monica Stüdyoları, yeni GoW oyunu God of War: Ragnarok'u resmen duyurdu. Oyun 2021'de geliyor.

Yayınlanan videoda herhangi bir sinematik veya oyun içi görüntü yer almıyor. Dolayısıyla oyun hakkında şu an için ismi dışında hiçbir bilgimiz yok.

God of War: Ragnarok'un 2021'in ikinci yarısında yayınlanması bekleniyor.

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