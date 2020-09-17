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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni God of War resmen duyuruldu! 2021'de geliyor

    Sony bugün sürpriz bir duyuru yaparak yeni God of War oyununu resmen açıkladı. God of War: Ragnarok 2021'de geliyor.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Bugünkü büyük PlayStation 5 etkinliği sürpriz bir duyuruyla sonlandı. Sony Santa Monica Stüdyoları, yeni GoW oyunu God of War: Ragnarok'u resmen duyurdu. Oyun 2021'de geliyor.

    Yayınlanan videoda herhangi bir sinematik veya oyun içi görüntü yer almıyor. Dolayısıyla oyun hakkında şu an için ismi dışında hiçbir bilgimiz yok.

    God of War: Ragnarok'un 2021'in ikinci yarısında yayınlanması bekleniyor.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    SC0RPI0N (S. Ç.) 27 dk.
    Ekran kartı almaktan vazgeçtim :)
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    pepe7115 (ahmet yalçın) 43 dk.
    illa ps5 aldıracaklar
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    gowlet 49 dk.
    Videosu var mıydı?
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    ctntas 55 dk.
    Salın Atreusu tek başına Thoru zıbartır. Sonuçta Olymposdakileri zırbartanın oğlu :)
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    mehmet_clk (mehmet çelik) 1 sa.
    Gelsin bakalım. :)))
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