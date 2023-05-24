Yeni Google’da reklamlar işte bu şekilde gözükecek!

Yapay zekalı ama Google yine Google
Yazılım devi, düzenlediği I/O etkinliğinde yapay zeka ile desteklenen Google Arama’nın nasıl görüneceğine dair paylaşımlar yapmıştı. Gösterilen demolarda ise reklamların bulunmadığı dikkat çekmişti. Ancak bu, elbette reklamların Google’dan gideceği anlamına gelmiyor. Ve tam tersine, bunlar daha da can sıkıcı hale gelecek gibi görünüyor. Örneğin aşağıdaki GIF’te "Maui'de yapılacak açık hava etkinlikleri" için yapılan bir mobil aramayı görüyorsunuz.
Bu arama sonucunda yepyeni SGE deneyiminin üzerinde normal sponsorlu bağlantılar var. Bu reklamlar, Google'ın arama yapma şeklimizi değiştirebilecek parlak yapay zeka ürünü SGE'yi neredeyse sayfanın dışına itiyor. GIF’in ilerleyen kısımlarında da yine bolca sponsorlu bağlantı görülüyor ve hepsi ekranın en üstünde bulunuyor. Aranan ve istenen içerik ise neredeyse ekranın dışında kalıyor.
Kabul etmek gerekir ki, bu video reklam ürünlerini tanıtan bir Google blog yazısının içerisinde yer alıyor, bu nedenle yoğun reklam miktarı, şirketin gerçekte ne göreceğinizden ziyade neyin mümkün olduğunu ve neye benzeyebileceğini vurguladığı bir durum olabilir. Google'ın reklamlardan sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Jerry Dischler, blog yazısında "Önümüzdeki aylarda, yapay zeka destekli anlık görüntü ve konuşma moduna doğrudan entegre olan Arama ve Alışveriş reklamlarını deneyeceğiz" dedi. Dischler ayrıca şirketin reklam oluşturmak için "üretken yapay zeka kullanan SGE'ye özgü yeni formatlar" deneyeceklerini de belirtti.Kaynakça https://blog.google/products/ads-commerce/ai-powered-ads-google-marketing-live/ https://www.theverge.com/2023/5/23/23734609/google-search-generative-experience-sge-ai Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.