Yeni Google’da reklamlar işte bu şekilde gözükecek!

Tam Boyutta Gör Mevcut Google aramalar sayfasında artık ilk birkaç satırda sadece reklamlı site bağlantılarının bulunduğunu görmüşsünüzdür. Görünüşe göre yeni yapay zeka destekli Google aramalar hayatımıza girdiğinde de yine reklamlardan kurtulamayacağız. Hatta, firmanın bir blog yazısındaki yeni bir videoda görüldüğü üzere yapay zeka destekli yeni Search Generative Experience'ında (SGE) reklamlar daha da rahatsız edici olabilir.

Yapay zekalı ama Google yine Google

Yazılım devi, düzenlediği I/O etkinliğinde yapay zeka ile desteklenen Google Arama’nın nasıl görüneceğine dair paylaşımlar yapmıştı. Gösterilen demolarda ise reklamların bulunmadığı dikkat çekmişti. Ancak bu, elbette reklamların Google’dan gideceği anlamına gelmiyor. Ve tam tersine, bunlar daha da can sıkıcı hale gelecek gibi görünüyor. Örneğin aşağıdaki GIF’te "Maui'de yapılacak açık hava etkinlikleri" için yapılan bir mobil aramayı görüyorsunuz.

Bu arama sonucunda yepyeni SGE deneyiminin üzerinde normal sponsorlu bağlantılar var. Bu reklamlar, Google'ın arama yapma şeklimizi değiştirebilecek parlak yapay zeka ürünü SGE'yi neredeyse sayfanın dışına itiyor. GIF’in ilerleyen kısımlarında da yine bolca sponsorlu bağlantı görülüyor ve hepsi ekranın en üstünde bulunuyor. Aranan ve istenen içerik ise neredeyse ekranın dışında kalıyor.

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Kabul etmek gerekir ki, bu video reklam ürünlerini tanıtan bir Google blog yazısının içerisinde yer alıyor, bu nedenle yoğun reklam miktarı, şirketin gerçekte ne göreceğinizden ziyade neyin mümkün olduğunu ve neye benzeyebileceğini vurguladığı bir durum olabilir. Google'ın reklamlardan sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Jerry Dischler, blog yazısında "Önümüzdeki aylarda, yapay zeka destekli anlık görüntü ve konuşma moduna doğrudan entegre olan Arama ve Alışveriş reklamlarını deneyeceğiz" dedi. Dischler ayrıca şirketin reklam oluşturmak için "üretken yapay zeka kullanan SGE'ye özgü yeni formatlar" deneyeceklerini de belirtti.

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Yeni Google’da reklamlar işte bu şekilde gözükecek