Popüler Hitman oyunu mobile geliyor: Android ve iOS için çıkacak

Hitman: Blood Money, 2006 yılında PC, PlayStation 2 ve Xbox 360 için çıkış yaptı ve çok beğenildi. Gizlilik odaklı oyun şimdi mobil cihazlar için yayınlanacak. Hitman: Blood Money Reprisal, iOS ve Android için 30 Kasım’da çıkış yapacak.

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Hitman: Blood Money Reprisal nasıl olacak?

Çok sayıda AAA oyunu mobil cihazlara getiren Feral Interactive, Hitman Blood Money Reprisal oyunuyla geri dönüyor. Oyunun grafik kalitesi PS2 ve Xbox 360 seviyesinde olacak. Ancak gizlilik oyununun arayüzü mobil cihazlara uyacak şekilde tamamen yeniden tasarlandı. Ayrıca genel deneyimi iyileştiren birkaç yeni özellik eklendi.

İçgüdü Modu, serinin sonraki oyunlarından gelen bir özellik. Haritalarda gezinmeyi biraz daha kolaylaştırmak için hedefleri ve kritik görev noktalarına dikkatinizi çekiyor. Yeni mini harita, Ajan 47’nin çevresindekileri daha iyi görmenizi sağlıyor. Orijinalinde olduğu gibi tekrar tekrar oynayarak keyif alabileceği 12 sandbox görevi bulunuyor.

Hitman: Blood Money Reprisal, kendinize en uygun arayüzü oluşturmanız için yenilenmiş kontrollerle geliyor. Gamepad veya klavye-fare ile oynama seçeneği de sunuluyor.

Hitman: Blood Money Reprisal ne zaman çıkacak?

Hitman: Blood Money Reprisal, 30 Kasım’da App Store ve Google Play Store'da yurt dışında 14.99 $, Türkiye'de 400 TL fiyat etiketiyle çıkış yapacak.

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