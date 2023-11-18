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    Popüler Hitman oyunu mobile geliyor: Android ve iOS için çıkacak

    2006'da PC ve konsollara çıkış yaparak büyük başarı elde eden Hitman: Blood Money, mobil platforma geliyor. Hitman Blood Money Reprisal olarak çıkış yapacak oyunun fragmanı da yayınlandı.

    Hitman: Blood Money, 2006 yılında PC, PlayStation 2 ve Xbox 360 için çıkış yaptı ve çok beğenildi. Gizlilik odaklı oyun şimdi mobil cihazlar için yayınlanacak. Hitman: Blood Money Reprisal, iOS ve Android için 30 Kasım’da çıkış yapacak.

    Hitman: Blood Money Reprisal nasıl olacak?

    Çok sayıda AAA oyunu mobil cihazlara getiren Feral Interactive, Hitman Blood Money Reprisal oyunuyla geri dönüyor. Oyunun grafik kalitesi PS2 ve Xbox 360 seviyesinde olacak. Ancak gizlilik oyununun arayüzü mobil cihazlara uyacak şekilde tamamen yeniden tasarlandı. Ayrıca genel deneyimi iyileştiren birkaç yeni özellik eklendi.

    İçgüdü Modu, serinin sonraki oyunlarından gelen bir özellik. Haritalarda gezinmeyi biraz daha kolaylaştırmak için hedefleri ve kritik görev noktalarına dikkatinizi çekiyor. Yeni mini harita, Ajan 47’nin çevresindekileri daha iyi görmenizi sağlıyor. Orijinalinde olduğu gibi tekrar tekrar oynayarak keyif alabileceği 12 sandbox görevi bulunuyor.

    Hitman: Blood Money Reprisal, kendinize en uygun arayüzü oluşturmanız için yenilenmiş kontrollerle geliyor. Gamepad veya klavye-fare ile oynama seçeneği de sunuluyor.

    Hitman: Blood Money Reprisal ne zaman çıkacak?

    Hitman: Blood Money Reprisal, 30 Kasım’da App Store ve Google Play Store'da yurt dışında 14.99 $, Türkiye'de 400 TL fiyat etiketiyle çıkış yapacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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