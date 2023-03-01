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    Yeni Hyundai Kona Electric'in iç ve dış tasarımına bu video ile yakından bakın

    Yeni Hyundai Kona ailesini parça parça açığa çıkaran Koreli üretici, Kona Electric'in iç ve dış tasarım detaylarını daha dikkatli incelememizi sağlayan yeni bir video paylaştı. İşte detaylar:
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    yeni hyundai kona electric dış tasarım Tam Boyutta Gör
    Yeni Hyundai Kona ailesinin tasarımını geçtiğimiz haftalarda paylaşılan resmi görseller vasıtasıyla görmüştük. Bugün ise Koreli üretici, yeni Kona Electric'in iç ve dış tasarımına odaklanan bir video paylaştı. Bu video, otomobilin tasarımına daha net bir bakış atmamıza imkân tanıyor.

    Dış tasarım

    Yenilenen Kona'nın dış tasarımında ilk göze çarpan detay, önde ve arkada boydan boya uzanan LED ışık imzası oluyor. Elektrikli modeli diğerlerinden ayırmak için bu imza Ioniq 5'teki gibi piksel şeklinde tasarlanmış. Bu detayların otomobile biraz fütüristik bir hava kattığını söylemek mümkün. Asıl aydınlatma üniteleri ise tampon kenarlarında yer alıyor.

    Tampon demişken, Kona'daki tampon tasarımı versiyona göre değişiyor. Örneğin: bu videoda baktığımız elektrikli Kona'da panjursuz bir tasarım söz konusu. Alt kısımda markanın parametrik piksel felsefesini anımsatan detaylar mevcut. Kapalı panel şeklinde tasarlanan üst bölümdeki bütünlük ise şarj girişinin kapağıyla bozuluyor.

    Yeni Hyundai Kona'yı selefinden ayıran bir diğer detay da keskin çizgilere sahip olması diyebiliriz. Özellikle yan bölümde yoğunlaşan bu çizgiler akıllara Tucson'u getiriyor. Bu alanda güçlü omuz çizgisi ve geniş çamurluklarıyla kaslı bir görünüm sunan Kona'nın X formu oluşturan arka sütunu ve versiyona özel sunulan beş kollu jantları da dikkat çekici.

    İç tasarım

    Yeni Hyundai Kona Electric'in tasarımı bu video ile detaylandı Tam Boyutta Gör
    2024 Hyundai Kona Electric'in iç mekânında yeni üç kollu direksiyon simidi göze çarpıyor. Fonksiyon düğmelerine sahip direksiyonun göbeğinde Ioniq 5'teki gibi nokta şeklindeki aydınlatmalara yer verilmiş. Vites kolunun da orta konsol yerine direksiyon simidinin arkasına yerleştirildiğini görmekteyiz. Arkada ise 12,3 inçlik entegre çift ekran göze çarpıyor.

    Otomotiv dünyasındaki modanın aksine yeni Hyundai Kona Electric'in konsolu fiziksel tuşlarla bezeli. Bu tuşlardan anladığımız kadarıyla elektrikli modelde çift bölgeli klima ve ısıtmalı koltuk gibi özellikler mevcut olacak. Ayrıca, ön-arka USB-C girişleri, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve ambiyans aydınlatması da listede. Teknoloji ve güvenlik tarafında ise navigasyon tabanlı Akıllı Hız Sabitleyici ve Otoyol Sürüş Asistanı'nın da dahil olduğu pek çok özellik karşımıza çıkacak.

    Hyundai Kona Electric'in motor ve batarya gibi detayları henüz açıklanmadı fakat bu alanda Kia Niro EV ile bir altyapı paylaşımının mümkün olabileceği konuşuluyor. Niro EV'nin özelliklerine baktığımızda 150 kW (201 hp) ve 255 Nm tork sunan bir elektrik motoruna ve 64,8 kWsa'lik batarya paketine sahip olduğunu görmekteyiz. Bu da Niro EV'ye WLTP'ye göre 460 kilometre sürüş menzili sağlıyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 1 gün önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 4 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 1 hafta önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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