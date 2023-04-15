Tam Boyutta Gör Arc Alchemist GPU ailesi ile masaüstü ekran kartı rekabetine dahil olan Intel, çalışmalarına hız vermiş durumda. Bu bağlamda sürücü desteğine odaklanan yonga devi, büyük bir ilerleme kaydetti. Şirket bugün, önemli performans iyileştirmeleri içeren yeni "4311" sürücüsünü yayınlandı. Peki yeni sürücü beraberinde neler getiriyor? Gelin hep beraber bakalım.

Yeni Intel Arc sürücüleri paylaşıldı: Performans artıyor

Mevcut sürücü politikası ile Intel, rakiplerine benzer şekilde yeni oyunlara destek sunmaya başladı. Bu bağlamda yeni yayınlanan "4311" sürücüsü, Arc A750 ve Arc A770 GPU'ların performansını ciddi oranda arttırıyor. Sürücü ayrıntılarına gelirsek, en büyük performans artışı Dead Space Remake'te yaşanıyor diyebiliriz. Intel, yeni sürücünün 1080p ayarlarında yüzde 55, 2K çözünürlükte ise yüzde 63'e kadar performans artışı sunacağını belirtiyor.

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Ancak bu gelişme, kuvvetle muhtemel bir önceki sürücünün Dead Space Remake için optimize edilmemesinden kaynaklı. Ayrıca yonga devi, F1 22, Dying Light 2 Stay Human, Dirt 5 ve Deathloopdahil olmak üzere birçok güncel yapımda da önemli bir gelişme kaydetmeyi başarmış. İşte detaylı liste:

Dead Space Remake (DX12)

Arc A750'de Ultra ayarlarla 1080p'de %55'e kadar artış

Arc A750'de Yüksek ayarlarla 1440p'de %63'e e kadar artış

F1 22 (DX12)

Arc A770'te Yüksek ayarlarla 1440p'de %6'ya kadar artış

Arc A750'de Yüksek ayarlarla 1440p'de %7'ye kadar artış

Arc A750'de Ultra Yüksek Işın İzleme ayarlarıyla 1080p'de %17'ye kadar artış

Dying Light 2 Stay Human (DX12)

Arc A770'te önceden ayarlanmış Yüksek Işın İzleme ayarlarıyla 1080p'de %6'ya kadar artış

Arc A770'te önceden ayarlanmış Yüksek Işın İzleme ayarlarıyla 1440p'de %7'ye kadar artış

Dirt 5 (DX12)

Arc A750'de Ultra Yüksek Işın İzleme ayarlarıyla 1080p'de %8'e kadar artış

Arc A750'de Ultra Yüksek Işın İzleme ayarlarıyla 1440p'de %4'e kadar artış

Deathloop (DX12)

Arc A750'de Çok Yüksek ve Işın İzleme Performansı ayarlarıyla 1080p'de %4'e kadar artış

Arc A750'de Çok Yüksek ve Işın İzleme Performansı ayarlarıyla 1440p'de %6'ya kadar artış

Dead Space'in yanı sıra yeni sürücünün diğer oyunlarda da yüzde 4 ila 17 arasında performans artışı gösterdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca ilginç bir şekilde Intel, bu yapımların çoğununun ışın izleme ile test edildiğini belirtiyor. Bildiğiniz üzere Intel'in yeni ekran kartları Arc A750 ve A770, ülkemizde de dahil olmak üzere pazara agresif bir fiyatlandırma ile giriş yaptı.

Bu noktada 249 dolar fiyatıyla Arc A750, 388 dolara satılan RTX 3060'a sıkı bir rakip oldu diyebiliriz. Her iki ekran kartı arasında VRAM farkı olsa da, aradaki performans artışı oldukça yakın. Intel, Total War Warhammer III gibi oyunlarda Arc serisinin yüzde 10'a kadar ve dolar başına ise yüzde 72 daha fazla performans sunduğunu iddia ediyor.

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Yeni Intel Arc sürücüleri paylaşıldı: Performans artıyor