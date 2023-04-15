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    Yeni Intel Arc sürücüleri paylaşıldı: Performans artıyor

    CPU pazarının önde gelen isimlerinden Intel, Arc serisine olan desteğini sürdürüyor. Bugün yonga devi, önemli performans iyileştirmeleri içeren "4311" grafik sürücüsünü yayınladı. 
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    Yeni Intel Arc sürücüleri paylaşıldı: Performans artıyor Tam Boyutta Gör
    Arc Alchemist GPU ailesi ile masaüstü ekran kartı rekabetine dahil olan Intel, çalışmalarına hız vermiş durumda. Bu bağlamda sürücü desteğine odaklanan yonga devi, büyük bir ilerleme kaydetti. Şirket bugün, önemli performans iyileştirmeleri içeren yeni "4311" sürücüsünü yayınlandı. Peki yeni sürücü beraberinde neler getiriyor? Gelin hep beraber bakalım.

    Yeni Intel Arc sürücüleri paylaşıldı: Performans artıyor

    Mevcut sürücü politikası ile Intel, rakiplerine benzer şekilde yeni oyunlara destek sunmaya başladı. Bu bağlamda yeni yayınlanan "4311" sürücüsü, Arc A750 ve Arc A770 GPU'ların performansını ciddi oranda arttırıyor. Sürücü ayrıntılarına gelirsek, en büyük performans artışı Dead Space Remake'te yaşanıyor diyebiliriz. Intel, yeni sürücünün 1080p ayarlarında yüzde 55, 2K çözünürlükte ise yüzde 63'e kadar performans artışı sunacağını belirtiyor.

    Ancak bu gelişme, kuvvetle muhtemel bir önceki sürücünün Dead Space Remake için optimize edilmemesinden kaynaklı. Ayrıca yonga devi, F1 22, Dying Light 2 Stay Human, Dirt 5 ve Deathloopdahil olmak üzere birçok güncel yapımda da önemli bir gelişme kaydetmeyi başarmış. İşte detaylı liste:

    Dead Space Remake (DX12)

    • Arc A750'de Ultra ayarlarla 1080p'de %55'e kadar artış
    • Arc A750'de Yüksek ayarlarla 1440p'de %63'e e kadar artış

    F1 22 (DX12)

    • Arc A770'te Yüksek ayarlarla 1440p'de %6'ya kadar artış
    • Arc A750'de Yüksek ayarlarla 1440p'de %7'ye kadar artış
    • Arc A750'de Ultra Yüksek Işın İzleme ayarlarıyla 1080p'de %17'ye kadar artış

    Dying Light 2 Stay Human (DX12)

    • Arc A770'te önceden ayarlanmış Yüksek Işın İzleme ayarlarıyla 1080p'de %6'ya kadar artış
    • Arc A770'te önceden ayarlanmış Yüksek Işın İzleme ayarlarıyla 1440p'de %7'ye kadar artış

    Dirt 5 (DX12)

    • Arc A750'de Ultra Yüksek Işın İzleme ayarlarıyla 1080p'de %8'e kadar artış
    • Arc A750'de Ultra Yüksek Işın İzleme ayarlarıyla 1440p'de %4'e kadar artış

    Deathloop (DX12)

    • Arc A750'de Çok Yüksek ve Işın İzleme Performansı ayarlarıyla 1080p'de %4'e kadar artış
    • Arc A750'de Çok Yüksek ve Işın İzleme Performansı ayarlarıyla 1440p'de %6'ya kadar artış

    Dead Space'in yanı sıra yeni sürücünün diğer oyunlarda da yüzde 4 ila 17 arasında performans artışı gösterdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca ilginç bir şekilde Intel, bu yapımların çoğununun ışın izleme ile test edildiğini belirtiyor. Bildiğiniz üzere Intel'in yeni ekran kartları Arc A750 ve A770, ülkemizde de dahil olmak üzere pazara agresif bir fiyatlandırma ile giriş yaptı. 

    Bu noktada 249 dolar fiyatıyla Arc A750, 388 dolara satılan RTX 3060'a sıkı bir rakip oldu diyebiliriz. Her iki ekran kartı arasında VRAM farkı olsa da, aradaki performans artışı oldukça yakın. Intel, Total War Warhammer III gibi oyunlarda Arc serisinin yüzde 10'a kadar ve dolar başına ise yüzde 72 daha fazla performans sunduğunu iddia ediyor.

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