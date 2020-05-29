Yeni iPhone SE Türkiye’de satışa çıktı

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Apple’ın küçük ekranlı telefon sevenlere hitap eden iPhone SE’nin yenilenen versiyonu aynı isimle Türkiye’de satışa çıktı. Yeni iPhone SE’nin başlangıç fiyatı 5299 TL.

iPhone SE özellikleri

iPhone SE’nin özelliklerini özetlemek gerekirse cihazın fiziksel olarak iPhone 8 ile birebir aynı olduğunu, teknik donanım açısından ise iPhone 8 ve iPhone 11 karışımı özellikler içerdiğini söyleyebiliriz. 4.7 inç boyutunda 1334x750 piksel çözünürlüğünde LCD ekranı bulunuyor. 3D Touch özelliği kaldırılmış.

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iPhone 11 serisine güç veren Apple A13 Bionic yonga setinden güç alıyor. 3G RAM’i bulunuyor. Apple A13 oldukça güçlü işlemci olduğu için ve ekran çözünürlüğü 750p olduğu için oyunlarda oldukça yüksek performans veriyor. 1821 mAh büyüklüğünde bataryadan besleniyor.

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Arkada bir adet arka kamerası bulunuyor. 12 MP çözünürlüğündeki kamera teknik olarak iPhone 11’in birinci arka kamerası ile aynı. 4K 60 kare video kaydı yapabiliyor. Sinematik video stabilizasyonu özelliği mevcut. Ön tarafta ise 7 MP çözünürlüğünde bir kameraya yer veriliyor. Yüz tanıma özelliği yok. Hem ön hem arka kamerada portre modu bulunuyor.

iPhone SE’nin 64 GB versiyonu 5299 TL, 128 GB versiyonu 5749 TL, 256 GB versiyonu ise 6599 TL’ye satılıyor.

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