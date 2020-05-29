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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni iPhone SE Türkiye’de satışa çıktı

    Apple'ın küçük ekranlı yeni telefonu iPhone SE, Türkiye'de satışa çıktı. Kullanıcılar tarafından iPhone SE 2020 olarak da adlandırılan modelin özellikleri ve Türkiye fiyatı haberimizde.
    10 dk.
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    iPhone
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Apple’ın küçük ekranlı telefon sevenlere hitap eden iPhone SE’nin yenilenen versiyonu aynı isimle Türkiye’de satışa çıktı. Yeni iPhone SE’nin başlangıç fiyatı 5299 TL.

    iPhone SE özellikleri

    iPhone SE’nin özelliklerini özetlemek gerekirse cihazın fiziksel olarak iPhone 8 ile birebir aynı olduğunu, teknik donanım açısından ise iPhone 8 ve iPhone 11 karışımı özellikler içerdiğini söyleyebiliriz. 4.7 inç boyutunda 1334x750 piksel çözünürlüğünde LCD ekranı bulunuyor. 3D Touch özelliği kaldırılmış.

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    iPhone 11 serisine güç veren Apple A13 Bionic yonga setinden güç alıyor. 3G RAM’i bulunuyor. Apple A13 oldukça güçlü işlemci olduğu için ve ekran çözünürlüğü 750p olduğu için oyunlarda oldukça yüksek performans veriyor. 1821 mAh büyüklüğünde bataryadan besleniyor.

    Ayrıca Bkz. "iPhone SE modeli yenilendi! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı!"

    Arkada bir adet arka kamerası bulunuyor. 12 MP çözünürlüğündeki kamera teknik olarak iPhone 11’in birinci arka kamerası ile aynı. 4K 60 kare video kaydı yapabiliyor. Sinematik video stabilizasyonu özelliği mevcut. Ön tarafta ise 7 MP çözünürlüğünde bir kameraya yer veriliyor. Yüz tanıma özelliği yok. Hem ön hem arka kamerada portre modu bulunuyor.

    iPhone SE’nin 64 GB versiyonu 5299 TL, 128 GB versiyonu 5749 TL, 256 GB versiyonu ise 6599 TL’ye satılıyor.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    aksinaletinsan (mert Yucel) 2 dk.
    3500tl ye 2. El, garantili iphone8 alıp, paranın geri kalanıyla da bi gece pavyon+ Bi gece de masaj salonu yapılabilir! misler gibi 2 gün geçirilmiş olmuş.
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    SaxHobbit (Alp Yenigün) 5 dk.
    Buraya neler yazılır da hem forumdan hem ülkeden ban yememek lazım durduk yere.
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