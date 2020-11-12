Yeni Marvel dizisi WandaVision’ın yayın tarihi belli oldu

Disney Plus’ın ilk Marvel dizisi WandaVisiom’ın yayın tarihi nihayet belli oldu. COVID-19 nedeniyle biraz ertelenmek zorunda kalan WandaVision’ın ilk sezonu 15 Ocak 2021’de başlayacak. Dizi özellikle de Marvel Sinematik Evreni (MCU) hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

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Marvel'ın yeni dizisi WandaVision'dan 'enteresan' kısa fragman

WandaVision dizisinden Disney biraz farklı bir iş ortaya koymaya çalışıyor. Örneğin dizinin ilk bölümü sitcom benzeri seyirci önünde bir sahnede çekilmiş. Şu ana kadar yayınlanan iki kısa fragmanda da oldukça enteresan görüntüler yer alıyordu.

Disney'in dizi için yayınladığı açıklama:

"Elizabeth Olsen ve Paul Bettany'nin başrollerinde yer aldığı "WandaVision", Disney+'ta yayınlanacak olan Marvel Stüdyoları dizilerinin ilki olacak. Klasik televizyon ve Marvel Sinematik Evreni'nin bir karışımı olan dizide Wanda Maximoff ve Vision'ın ilginç hikayeleri anlatılıyor. Kenar bir mahallede 'ideal hayatlar' yaşadığını sanan iki süper güçlü karakter, aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığının farkına varacak."

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