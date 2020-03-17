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    Yeni Marvel filmi Black Widow resmen ertelendi

    Black Widow'un 1 Mayıs'ta gösterime girmesi bekleniyordu ancak koronavirüs krizinin iyiye gitmeyeceği anlaşılınca Marvel filmin vizyon tarihini ertelemek zorunda kaldı.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Yeni Marvel filmi Black Widow resmen ertelendi
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    Koronavirüs salgını sinema sektörünü derinden etkilemeye devam ediyor. Bu yılın belki de en merakla beklenen filmlerinden olan Black Widow da resmen ertelendi. Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Marvel, filmin süresiz bir şekilde ertelendiğini ve yeni yayın tarihinin henüz belli olmadığını duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs nedeniyle bazı filmler erkenden internete düşüyor: İşte filmlerin listesi"

    Disney'in filmi erteleyeceği zaten tahmin ediliyordu ancak karar beklenenden biraz daha geç geldi. Şirket muhtemelen resmi karar öncesinde virüsün dünya genelindeki durumunu bir süre daha gözlemlemek istedi. Salgının en azından bir süre daha iyiye gitmeyeceği anlaşılınca erteleme kararı da elbette kaçınılamaz oldu. Black Widow normalde 1 Mayıs'ta gösterime girecekti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Black Widow filminden aksiyon dolu 'final fragmanı' yayınlandı

    Marvel Sinematik Evreni, Avengers: Endgame ve Spider-Man: Far From Home sonrasında yaklaşık bir yıldır sessiz bir dönemden geçiyordu. Black Widow beyaz perdedeki bu sessizliğe son verecek ve 'Phase 4' isimli yeni dönemin ilk filmi olacaktı. Ancak koronavirüs pandemiği nedeniyle Marvel maalesef bir süre daha sinemalardan uzak kalacak.  

    Captain America: Civil War ve Avengers: Infinity War arasında bir dönemde geçen Black Widow filminin geçtiğimiz hafta yayınlanan final fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

    Ertelenen diğer filmler

    Dünya genelinde sinema salonları uzun bir süre boş kalacak gibi görünüyor. Mart, Nisan ve Mayıs ayında vizyona girmesi beklenen önemli filmler neredeyse tamamıyla ertelendi. Bu filmler arasında Hızlı ve Öfkeli 9, No Time to Die, A Quiet Place II, Mulan ve New Mutans gibi yapımlar yer alıyor. Şu an için bir açıklama yapılmadı ancak 5 Haziran'da vizyona girmesi beklenen Wonder Woman 1984'ün de ertelenme ihtimali var.

    2021'de yayınlanacak olan filmler için de ayrıca şimdiden tehlike çanları çalmayı başladı. The Batman, Matrix 4, Jurassic World: Dominion gibi önemli filmlerin çekimleri şu anda tamamıyla durduruldu. Virüs krizinin yakın bir dönemde sona ermemesi durumunda bu filmlerin de vizyon tarihi ertelenmek zorunda kalabilir.



    https://www.theverge.com/2020/3/17/21183747/black-widow-delayed-coronavirus-marvel-studios-disney-mulan-new-mutants-amc-regal Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 gün
    Yeni filmler izleyemicez anlaşılan belli bir süre eski filmleri sardır sardır izle veya en iyiysi netflix
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    001ATB (Ahmet Turan) 3 gün
    Başlıktaki Resmen Ertelendi kelimesi çok komik.Bu aralar yapılan en normal şey birşeylerin ertelenmesi zaten. Neden çok ilginçmiş gibi resmen ertelendi yazıyorsunuz sayın editör merak ettim...
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 3 gün
    Matrix 4 ertelenmesin de gerisinin canı cehenneme.
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 3 gün
    beklediğim bir filmdi. umarım en yakın zamanda şu korona mevzusu biter de eski hayatlarımıza dönebiliriz
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    alito (A. Teyfik Görmez) 3 gün
    Yav işte hepsi ertelenecek. Kabak tadı verdi artık, bir haber değeri yok bence bu tür şeylerin.
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    ensei (hakan kahraman) 3 gün
    Boşa atacak kurşunları yok. Avengers serisi de bitti.
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