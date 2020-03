Yeni Marvel filmi Black Widow resmen ertelendi

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs salgını sinema sektörünü derinden etkilemeye devam ediyor. Bu yılın belki de en merakla beklenen filmlerinden olan Black Widow da resmen ertelendi. Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Marvel, filmin süresiz bir şekilde ertelendiğini ve yeni yayın tarihinin henüz belli olmadığını duyurdu.

Disney'in filmi erteleyeceği zaten tahmin ediliyordu ancak karar beklenenden biraz daha geç geldi. Şirket muhtemelen resmi karar öncesinde virüsün dünya genelindeki durumunu bir süre daha gözlemlemek istedi. Salgının en azından bir süre daha iyiye gitmeyeceği anlaşılınca erteleme kararı da elbette kaçınılamaz oldu. Black Widow normalde 1 Mayıs'ta gösterime girecekti.

Marvel Sinematik Evreni, Avengers: Endgame ve Spider-Man: Far From Home sonrasında yaklaşık bir yıldır sessiz bir dönemden geçiyordu. Black Widow beyaz perdedeki bu sessizliğe son verecek ve 'Phase 4' isimli yeni dönemin ilk filmi olacaktı. Ancak koronavirüs pandemiği nedeniyle Marvel maalesef bir süre daha sinemalardan uzak kalacak.

Captain America: Civil War ve Avengers: Infinity War arasında bir dönemde geçen Black Widow filminin geçtiğimiz hafta yayınlanan final fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Ertelenen diğer filmler

Dünya genelinde sinema salonları uzun bir süre boş kalacak gibi görünüyor. Mart, Nisan ve Mayıs ayında vizyona girmesi beklenen önemli filmler neredeyse tamamıyla ertelendi. Bu filmler arasında Hızlı ve Öfkeli 9, No Time to Die, A Quiet Place II, Mulan ve New Mutans gibi yapımlar yer alıyor. Şu an için bir açıklama yapılmadı ancak 5 Haziran'da vizyona girmesi beklenen Wonder Woman 1984'ün de ertelenme ihtimali var.

2021'de yayınlanacak olan filmler için de ayrıca şimdiden tehlike çanları çalmayı başladı. The Batman, Matrix 4, Jurassic World: Dominion gibi önemli filmlerin çekimleri şu anda tamamıyla durduruldu. Virüs krizinin yakın bir dönemde sona ermemesi durumunda bu filmlerin de vizyon tarihi ertelenmek zorunda kalabilir.

