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    Yeni Motorola Razr bu yıl 5G desteğiyle gelebilir

    Motorla'nın katlanabilir yapısıyla klasik modelin devamı olarak satışa sunduğu modeli Razr 2019, Lenovo'nun yetkililerinden birine göre bu yıl güncellenerek 5G desteğiyle gelecek.
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Yeni Motorola Razr bu yıl 5G desteğiyle gelebilir
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    Motorola’nın katlanabilir telefonu Razr, efsaneyi canlandırmasıyla bir hayli dikkat çekmiş ve önem verilmişti. Motorola’nın bu yıl amiral gemisi bir akıllı telefon da çıkardığını hesaba katarsak firmanın sahaya dönmek için elinden geleni yaptığını varsayabiliriz. 

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    Yeni ortaya çıkan bilgiye göre Motorola, Razr model katlanabilir telefonunu bu yıl içerisinde yenileyerek 5G desteği, daha büyük bir pil, daha iyi kameralar ve birkaç farklı iyileştirmeyle piyasaya sürecek. Bilginin kaynağı, Motorola’yı bir süre önce satın almış Lenovo firmasının Güney Afrika Genel Müdürü Thibault Dousson. Kendisi “Reframed Tech” adlı podcastte 18. dakika civarında yeni Razr modelinin Eylül ayı civarında gelebileceğini söyledi.

    Yeni Razr hakkında öngörüler, 5G destekli Snapdragon 765 işlemciyi ve 2845mAh kapasiteli bir bataryayı içeriyor. Cihazın şimdiki modelinde 2510mAh kapasiteli bir pil mevcut ve çipset ise Snapdragon 710. Yeni versiyonun kamerasının 48MP çözünürlüklü bir sensör içereceği bekleniyor ve selfie kamerası ise 20MP çözünürlükte olacak. Cihazın depolama alanında yaşayacağı artış da fark edilir düzeyde: 8GB RAM ve 256GB dâhili depolama.

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    Cihazın fiziksel yapısında, özellikle de oldukça eleştirilen menteşesinde bir değişiklik olacak mı bilinmiyor. Firma çok yüksek ihtimalle eski modeldeki eksikleri tespit edip yenisinde düzeltme yoluna gidecektir.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yaprakdusuyor 14 dk. yeni yorumcu
    Avrupa bu gün neden açlıktan kırılıyor diye sormak lazım. Etme bulma dünyası. ALLAH devletten razi olsun avrupada yasamama ragmen secimlerde de oyu verecegim yerden emin oldum artik avrupa amerlka İslam dünyasını sömürdüler şimdi belasını buldu avrupa amerrika. Bugun avrupayi alim gucuysek ALLAH in lutfu. ALLAH devletimize zeval vermesin. hala bakıyorum burda zirliyorlar neymis efendim? Beyefsndi ülke bu zor zamanda yenisi alamiyormus bak hele paşamıza padişah oğlu sanırsın... Ulan AVM açıldı izdiham oldu. Varlik kuyrugu olusuyor. Görünen koy kilafuz isdemez derlerya. O yüzden benzinlikden bensin alamiyorum sira bekliyorum dimi her turkiye girdigimde. Avrupa ovup duruyorsunuz ben frankfurtda yasiyoum aldigim 4562 euro para dediğin 30 euro kilosu 7.50 euro desek 230 birim para et fiyati burda... cektigim dertleri bir ben bilirim.irkcilik ve islama yonelik siddet sürüyor yaşam savaşı veriyoruz avrupada. Gavur kanini emer adamın siz birsey bilmiyorsubuz. Çırpınıyor sunuz ama boşuna...keşke turkiyede yaşasaydım 3 milyar maaşa kral gibi yaşıyordum
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    profecco 16 dk.
    Bu daha ilginç bir model.

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