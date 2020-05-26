Yeni Motorola Razr bu yıl 5G desteğiyle gelebilir

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Motorola’nın katlanabilir telefonu Razr, efsaneyi canlandırmasıyla bir hayli dikkat çekmiş ve önem verilmişti. Motorola’nın bu yıl amiral gemisi bir akıllı telefon da çıkardığını hesaba katarsak firmanın sahaya dönmek için elinden geleni yaptığını varsayabiliriz.

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Yeni ortaya çıkan bilgiye göre Motorola, Razr model katlanabilir telefonunu bu yıl içerisinde yenileyerek 5G desteği, daha büyük bir pil, daha iyi kameralar ve birkaç farklı iyileştirmeyle piyasaya sürecek. Bilginin kaynağı, Motorola’yı bir süre önce satın almış Lenovo firmasının Güney Afrika Genel Müdürü Thibault Dousson. Kendisi “Reframed Tech” adlı podcastte 18. dakika civarında yeni Razr modelinin Eylül ayı civarında gelebileceğini söyledi.

Yeni Razr hakkında öngörüler, 5G destekli Snapdragon 765 işlemciyi ve 2845mAh kapasiteli bir bataryayı içeriyor. Cihazın şimdiki modelinde 2510mAh kapasiteli bir pil mevcut ve çipset ise Snapdragon 710. Yeni versiyonun kamerasının 48MP çözünürlüklü bir sensör içereceği bekleniyor ve selfie kamerası ise 20MP çözünürlükte olacak. Cihazın depolama alanında yaşayacağı artış da fark edilir düzeyde: 8GB RAM ve 256GB dâhili depolama.

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Cihazın fiziksel yapısında, özellikle de oldukça eleştirilen menteşesinde bir değişiklik olacak mı bilinmiyor. Firma çok yüksek ihtimalle eski modeldeki eksikleri tespit edip yenisinde düzeltme yoluna gidecektir.

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