Yeni Motorola Razr modelinin tasarımı sızdırıldı: İşte görüntüler

Yeni Motorola Razr modelinin tasarımı belli oldu
Paylaşılan görüntülere göre Motorola Razr 2023, devasa bir dış ekran tasarımıyla Oppo Find N2 Flip ve Galaxy Z Flip 5’e rakip olacak gibi gözüküyor. Bununla birlikte kapak ekranında iki kameralı bir kuruluma ev sahipliği yapan telefona, bir adet LED flaş eşlik ediyor. Sızıntı kaynağı, bu ikincil ekran konusunda henüz spesifik bir boyut bilgisi paylaşmadı.
Paylaşılan bilgilerin ışığında katlanabilir telefon üreticilerinin dış ekran boyutu konusunda yarışmaya başladıklarını söyleyebiliriz. Görünüşe göre yeni nesil dikey katlanabilir cihazlar, daha işlevsel özellikler ile karşımıza çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.