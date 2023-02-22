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    Yeni Motorola Razr modelinin tasarımı sızdırıldı: İşte görüntüler

    Motorola'nın yeni dikey katlanabilir telefonu Motorola Razr 2023 modelinin render görüntüleri sızdırıldı. Yaklaşan akıllı telefon arkasında büyük bir dış ekran ile dikkat çekiyor. İşte görünütler
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    Yeni Motorola Razr modelinin tasarımı sızdırıldı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında Lenovo'nun alt markalarından biri olarak varlık gösteren Motorola, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen katlanabilir Motorola Razr modeli ile ses getirmeyi başardı. Şimdi de modelin halefi üzerinde çalışmalara başlayan akıllı telefon devi, önemli tasarım değişikliklerine imza atabilir. Dün akşam saatlerinde tanınan sızıntı kaynağı kaynağı Evan Blass, Motorola Razr 2023 modelinin render görüntülerini paylaştı.

    Yeni Motorola Razr modelinin tasarımı belli oldu

    Paylaşılan görüntülere göre Motorola Razr 2023, devasa bir dış ekran tasarımıyla Oppo Find N2 Flip ve Galaxy Z Flip 5’e rakip olacak gibi gözüküyor. Bununla birlikte kapak ekranında iki kameralı bir kuruluma ev sahipliği yapan telefona, bir adet LED flaş eşlik ediyor. Sızıntı kaynağı, bu ikincil ekran konusunda henüz spesifik bir boyut bilgisi paylaşmadı.

    Yeni Motorola Razr modelinin tasarımı sızdırıldı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce sizlere Galaxy Z Flip 5’in 3 inçten daha büyük bir ikincil ekran ile geleceğinden bahsetmiştik. Bu nedenle Motorola Razr 2023’te de benzer boyutlar ile karşılaşabiliriz. 

    Paylaşılan bilgilerin ışığında katlanabilir telefon üreticilerinin dış ekran boyutu konusunda yarışmaya başladıklarını söyleyebiliriz. Görünüşe göre yeni nesil dikey katlanabilir cihazlar, daha işlevsel özellikler ile karşımıza çıkacak.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 6 saat önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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