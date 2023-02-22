Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında Lenovo'nun alt markalarından biri olarak varlık gösteren Motorola, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen katlanabilir Motorola Razr modeli ile ses getirmeyi başardı. Şimdi de modelin halefi üzerinde çalışmalara başlayan akıllı telefon devi, önemli tasarım değişikliklerine imza atabilir. Dün akşam saatlerinde tanınan sızıntı kaynağı kaynağı Evan Blass, Motorola Razr 2023 modelinin render görüntülerini paylaştı.

Yeni Motorola Razr modelinin tasarımı belli oldu

Paylaşılan görüntülere göre Motorola Razr 2023, devasa bir dış ekran tasarımıyla Oppo Find N2 Flip ve Galaxy Z Flip 5’e rakip olacak gibi gözüküyor. Bununla birlikte kapak ekranında iki kameralı bir kuruluma ev sahipliği yapan telefona, bir adet LED flaş eşlik ediyor. Sızıntı kaynağı, bu ikincil ekran konusunda henüz spesifik bir boyut bilgisi paylaşmadı.

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce sizlere Galaxy Z Flip 5’in 3 inçten daha büyük bir ikincil ekran ile geleceğinden bahsetmiştik. Bu nedenle Motorola Razr 2023’te de benzer boyutlar ile karşılaşabiliriz.

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Paylaşılan bilgilerin ışığında katlanabilir telefon üreticilerinin dış ekran boyutu konusunda yarışmaya başladıklarını söyleyebiliriz. Görünüşe göre yeni nesil dikey katlanabilir cihazlar, daha işlevsel özellikler ile karşımıza çıkacak.

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Yeni Motorola Razr modelinin tasarımı sızdırıldı: İşte görüntüler