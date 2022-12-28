Yeni MSI TITAN GT77 dünyanın ilk 4K 144Hz MiniLED ekranlı oyuncu bilgisayarı olacak

MSI'dan dünyada bir ilk
Bilindiği üzere halihazırda piyasada bulunan MSI TITAN GT77, bünyesinde Intel’in 12. Nesil işlemcilerini ve Nvidia’nın RTX 30 serisi ekran kartlarını barındırıyor. HX 13V olarak adlandırılan yeni model, 24 çekirdekli 13. Nesil Intel Core HX serisi işlemcilere sahip olacak. Ayrıca Nvidia’nın RTX 40 serisi mobil GPU’ları da bilgisayarda olacak ancak şimdilik bu bilgiler resmen onaylanmadı.
Yeni TITAN GT77 HX 13V modelinin geri kalan özellikleri halihazırda bulunan model ile aynı. MSI, bu oyuncu dizüstü bilgisayarını CES 2023 fuarında tanıtacağını ve piyasaya süreceğini açıkladı. Dolayısıyla ürünün tanıtımına bir haftadan kısa bir süre kaldı diyebilriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d