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    Yeni MSI TITAN GT77 dünyanın ilk 4K 144Hz MiniLED ekranlı oyuncu bilgisayarı olacak

    MSI, dünyanın ilk 4K 144Hz MiniLED ekrana sahip olan TITAN GT77 HX 13V oyuncu dizüstü bilgisayarını resmen duyurdu. MSI TITAN GT77 HX 13V ise yakında tanıtılacak.
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    MSI TITAN GT77 HX 13V Tam Boyutta Gör
    MSI, önümüzdeki hafta en hızlı yüksek çözünürlüklü ekrana sahip yeni bir üst düzey oyuncu dizüstü bilgisayarını piyasaya süreceğini açıkladı. Firmanın mevcut TITAN GT77 modelinin yerine gelecek olan TITAN GT77 HX 13V en güncel donanımları bünyesinde barındıracak.

    MSI'dan dünyada bir ilk

    Bilindiği üzere halihazırda piyasada bulunan MSI TITAN GT77, bünyesinde Intel’in 12. Nesil işlemcilerini ve Nvidia’nın RTX 30 serisi ekran kartlarını barındırıyor. HX 13V olarak adlandırılan yeni model, 24 çekirdekli 13. Nesil Intel Core HX serisi işlemcilere sahip olacak. Ayrıca Nvidia’nın RTX 40 serisi mobil GPU’ları da bilgisayarda olacak ancak şimdilik bu bilgiler resmen onaylanmadı.

    MSI TITAN GT77 HX Tam Boyutta Gör
    MSI’ın onayladığı ve üstünde durduğu tek şey ise yeni ekran. Güncellenmiş TITAN GT77 dizüstü bilgisayar, son nesil 4K 120Hz panelin bir yükseltmesi olan 4K 144Hz MiniLED ekrana sahip olacak. MSI, bu panelin 1000 nite kadar parlaklık sağlayan AUO AmLED MiniLED teknolojisine dayandığını ve DisplayHDR 1000 uyumlu olacağını açıkladı.

    Yeni TITAN GT77 HX 13V modelinin geri kalan özellikleri halihazırda bulunan model ile aynı. MSI, bu oyuncu dizüstü bilgisayarını CES 2023 fuarında tanıtacağını ve piyasaya süreceğini açıkladı. Dolayısıyla ürünün tanıtımına bir haftadan kısa bir süre kaldı diyebilriz.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 1 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 6 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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