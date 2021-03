Yeni Need For Speed ertelendi: Criterion'un güçleri Battlefield 6'ya aktarılıyor

Tam Boyutta Gör

Electronic Arts, yeni Need For Speed oyunu üzerindeki çalışmalara bir süre ara verileceğini duyurdu. EA'nın açıklamasına göre Need For Speed serisinin yapımcısı Criterion Games, önümüzdeki süreçte Battlefield 6'nın geliştirme süreci için DICE'a yardım edecek. Yeni Need For Speed oyunu ise 2023 mali yılında yayınlanacak.

EA'nın bu kararı almasında geçtiğimiz ay tamamlanan Codemasters satın alımı da etkili olmuş. Codemasters ile güçlerini birleştiren EA yarış oyunu alanında büyük bir sıçrama gerçekleştirmeyi hedefliyor. Yapılan açıklamaya göre Codemasters'ın EA çatısı altındaki ilk oyunu 2022'de yayınlamış olacak.

Criterion Games daha önce Battlefield V ve Star Wars Battlefront oyunlarında da DICE'a yardım etmişti. Star Wars ve Battlefield oyunları EA'nın en büyük markalarından olduğu için özellikle oyunların geliştirme evresinin sonlarına doğru DICE'a yardımcı stüdyolar da atanıyor. Criterion Games burada uzun yıllardır çok önemli roller oynamıştı.

Battlefield serisini uzun yıllar sonra modern zamanlara geri döndürecek olan Battlefield 6'nın bu yılın sonlarına doğru yayınlanacağı açıklandı. Oyunun 128 kişilik devasa haritalar içermesi bekleniyor.

https://www.gamesindustry.biz/articles/2021-03-01-ea-delays-need-for-speed-so-criterion-can-help-with-battlefield

