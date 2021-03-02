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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Need For Speed ertelendi: Criterion'un güçleri Battlefield 6'ya aktarılıyor

    EA, Need For Speed yapımcısı Criterion Games'in Battlefield 6 için DICE'a yardımcı olacağını duyurdu. Yeni NFS oyunu ise 2023'e ertelendi.
    02 Mart 2021, 10:19 (6 gün)
    2,9b
    1
    10
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    2

    Yeni Need For Speed ertelendi: Criterion'un güçleri Battlefield 6'ya aktarılıyor
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    Electronic Arts, yeni Need For Speed oyunu üzerindeki çalışmalara bir süre ara verileceğini duyurdu. EA'nın açıklamasına göre Need For Speed serisinin yapımcısı Criterion Games, önümüzdeki süreçte Battlefield 6'nın geliştirme süreci için DICE'a yardım edecek. Yeni Need For Speed oyunu ise 2023 mali yılında yayınlanacak.

    EA'nın bu kararı almasında geçtiğimiz ay tamamlanan Codemasters satın alımı da etkili olmuş. Codemasters ile güçlerini birleştiren EA yarış oyunu alanında büyük bir sıçrama gerçekleştirmeyi hedefliyor. Yapılan açıklamaya göre Codemasters'ın EA çatısı altındaki ilk oyunu 2022'de yayınlamış olacak. 

    Criterion Games daha önce Battlefield V ve Star Wars Battlefront oyunlarında da DICE'a yardım etmişti. Star Wars ve Battlefield oyunları EA'nın en büyük markalarından olduğu için özellikle oyunların geliştirme evresinin sonlarına doğru DICE'a yardımcı stüdyolar da atanıyor. Criterion Games burada uzun yıllardır çok önemli roller oynamıştı.

    Battlefield serisini uzun yıllar sonra modern zamanlara geri döndürecek olan Battlefield 6'nın bu yılın sonlarına doğru yayınlanacağı açıklandı. Oyunun 128 kişilik devasa haritalar içermesi bekleniyor.



    https://www.gamesindustry.biz/articles/2021-03-01-ea-delays-need-for-speed-so-criterion-can-help-with-battlefield
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    sniper23 (Enes Şahinler) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Battlefield V epey kötü durumda şuan. Hilecilerden oyun geçilmiyor. Battlefield 6'da böyle olmaz umarım.
    Yanıtla +10
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    ?Roovu (Umut Caglar) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu hileciler bir bana denk gelmiyor herhalde :D
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    -Executioner- 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Gel artık bf6 gel
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    hib.96 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bf1 oynayan var mi hala
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    M mladenbmv ( archelot ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    zaten eskısı gıbı bır yarıs oyunu yapamıyorlar most wanted undercover gıbı oyun cıkarmayı beceremedıler uzun zamandır.
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    ?Roovu (Umut Caglar) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu hileciler bir bana denk gelmiyor herhalde :D
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    trooe199 (Skinoski Sama) 5 gün ( Mesaj Silindi ) ?Roovu
    Hileci detected. 😁
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    mhasturk (M. H.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Battlefield V sevmeme rağmen bırakma sebebim her oyunda en az bir hileci gelmesi.
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    bf6 efsane olacak gibi bir his var içimde.
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    P Phant0mTR (T K) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Kesinlikle hileye çözüm bulunmalı. Neredeyse her sunucuda hileci var.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Black Heart Rebellion (İsmini vermek istemeyen bir seyirci ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Phant0mTR
    BF4'te falan da vardı hileceliler. Ama en azından sesleri çıkmıyordu, robot gibiydiler. Şimdikiler bir de dalga geçer gibi cevap veriyor, report edersen et birşey olmuyor ki diyor. Ben de sildim, akıl sağlığım daha önemli. BF6' da umarım çare bulurlar...
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    sniper23 (Enes Şahinler) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Battlefield V epey kötü durumda şuan. Hilecilerden oyun geçilmiyor. Battlefield 6'da böyle olmaz umarım.
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