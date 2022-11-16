Samsung, yeni nesil Exynos işlemcisi için Google Tensor ve AMD Radeon takımları ile çalışıyor

Tam Boyutta Gör Orijinal Galaxy S akıllı telefonundan itibaren kendi cihazlarında Exynos işlemcilerini kullanan firma, son yıllarda ciddi eleştirilere maruz kaldı. Galaxy S10 ve sonraki cihazlarda kullanılan Exynos işlemcileri hem performans hem de verimlilik konusunda rakiplerinin gerisinde kaldı ve firmayı, Exynos markasının geleceğini düşündürmeye zorladı. Eleştirilerin artması ile Samsung, Galaxy S serisinde Exynos işlemci kullanımını azalttı ve iddialara Galaxy S23 ailesinde yalnızca Snapdragon işlemci kullanmayı seçti. Ancak görünüşe göre firma, Exynos serisini rafa kaldırmış değil. Geçtiğimiz aylarda çip geliştirme takımına ciddi yatırımlar yapan firma, işlemcilerinin geleceği konusunda iyimser gözüküyor.

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En erken 2025’te göreceğiz

@OreXda tarafından gelen bilgilere göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung, üst seviye Galaxy cihazlarında kullanmak için yeni bir Exynos işlemcisi geliştiriyor. En erken 2025 yılında kullanılması beklenen bu işlemcinin, AMD Radeon ve Google Tensor takımlarından yardım alınarak geliştirildiği belirtiliyor. Ayrıca işlemcide çift Cortex-X çekirdeği kullanılması ve böylece ciddi performans artışı sağlaması bekleniyor. OreXda, bu çipsetin gelmiş geçmiş en güçlü ve en dengeli Samsung işlemcisi olacağını belirtiyor.

Hem kendi Exynos işlemcilerinde hem de Samsung Foundry’nin 4 ve 5nm üretim sürecinde sıkıntılar yaşayan firma, silikon takımına yaptığı yatırımlardan ilk meyvesini yakında alacak gibi gözüküyor. Exynos işlemcilerinin geri dönmesini hakkında ne düşünüyorsunuz?

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