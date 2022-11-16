Samsung, yeni nesil Exynos işlemcisi için Google Tensor ve AMD Radeon takımları ile çalışıyor

En erken 2025’te göreceğiz
@OreXda tarafından gelen bilgilere göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung, üst seviye Galaxy cihazlarında kullanmak için yeni bir Exynos işlemcisi geliştiriyor. En erken 2025 yılında kullanılması beklenen bu işlemcinin, AMD Radeon ve Google Tensor takımlarından yardım alınarak geliştirildiği belirtiliyor. Ayrıca işlemcide çift Cortex-X çekirdeği kullanılması ve böylece ciddi performans artışı sağlaması bekleniyor. OreXda, bu çipsetin gelmiş geçmiş en güçlü ve en dengeli Samsung işlemcisi olacağını belirtiyor.
Hem kendi Exynos işlemcilerinde hem de Samsung Foundry’nin 4 ve 5nm üretim sürecinde sıkıntılar yaşayan firma, silikon takımına yaptığı yatırımlardan ilk meyvesini yakında alacak gibi gözüküyor. Exynos işlemcilerinin geri dönmesini hakkında ne düşünüyorsunuz?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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