Yeni nesil iPhone'lar 120 Hz ProMotion ekranla gelecek

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Akıllı telefon sektöründe 60 Hz'den daha yüksek tazeleme oranına sahip ekranlar son birkaç yıldır kullanılmaya başlandı. Şu anda 90 Hz (ve daha yüksek) eranlı telefonlar bir trend haline gelmiş durumda.

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Önümüzdeki yıl Apple da bu modaya uyarak 120 Hz tazeleme oranı sunan ProMotion ekranla donatılmış akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Şirket şu anda sadece iPad Pro tabletlerinde 120Hz ekran kullanıyor.

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Apple bu kez elini çabuk tutacak

Bugüne kadar piyasaya sürülen tüm iPhone'lar 60 Hz ekranla geldi. Yeni nesil iPhone'lar bu özelliğe sahip ilk akıllı telefonlar olmayacaklar. Zira piyasada zaten Razer Phone ve Asus ROG Phone 2 gibi 120 Hz ekranlı modeller mevcut durumda.

Ancak Apple'ın bu kez rakip firmaların sunduğu özellikleri kendi cihazlarına taşıma konusunda elini çabuk tutacak olması sevindirici.

https://www.digitimes.com/news/a20191028PD200.html