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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni nesil iPhone'lar 120 Hz ProMotion ekranla gelecek

    iPhone 11'in piyasaya sürülmesinin ardından gözler 2020 model iPhone'lara çevrildi. Digitimes'ın son raporuna göre 2020'de çıkacak iPhone'lar 120 Hz tazeleme oranına sahip ProMotion ekran ile gelecek.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Yeni nesil iPhone'lar 120 Hz ProMotion ekranla gelecek
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    Akıllı telefon sektöründe 60 Hz'den daha yüksek tazeleme oranına sahip ekranlar son birkaç yıldır kullanılmaya başlandı. Şu anda 90 Hz (ve daha yüksek) eranlı telefonlar bir trend haline gelmiş durumda.

    Ayrıca Bkz. "Samsung'un SpaceSelfie aracı bir çiftliğe düştü"

    Önümüzdeki yıl Apple da bu modaya uyarak 120 Hz tazeleme oranı sunan ProMotion ekranla donatılmış akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Şirket şu anda sadece iPad Pro tabletlerinde 120Hz ekran kullanıyor.

    Yeni nesil iPhone'lar 120 Hz ProMotion ekranla gelecek
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    Apple bu kez elini çabuk tutacak

    Bugüne kadar piyasaya sürülen tüm iPhone'lar 60 Hz ekranla geldi. Yeni nesil iPhone'lar bu özelliğe sahip ilk akıllı telefonlar olmayacaklar. Zira piyasada zaten Razer Phone ve Asus ROG Phone 2 gibi 120 Hz ekranlı modeller mevcut durumda.

    Ancak Apple'ın bu kez rakip firmaların sunduğu özellikleri kendi cihazlarına taşıma konusunda elini çabuk tutacak olması sevindirici.



    https://www.digitimes.com/news/a20191028PD200.html Yorum Yaz
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    [__Zahid__] 4 sa. en beğenilen
    herkes heyecanlanıyor ama alınca 60a düşürüp kullanacaklar.
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    Ussuz 37 dk.
    Hz düşürme seçeneği koysunlar da isterlerse 240 hz olsun
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    HeavenForce77 2 sa.
    Ülkemiz 144p ürünler 120hz olsa ne olmasa ne.Artık internet sitelerine ürün almak yerine gelmiş geçmiş gelecek ne varsa sövüp çıkıyoruz . Alana ne diyim güle güle kullansın .
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    Relax Relax 4 sa.
    İphone x den sonra ilk defa bir iphone modeline merak ediyorum.
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    [__Zahid__] 4 sa. en beğenilen
    herkes heyecanlanıyor ama alınca 60a düşürüp kullanacaklar.
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    khytr89 4 sa.
    Yoo benim gozlerim cevrilmedi, hala telefonumun 60hz lik ekranina bakiyorlar
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    Kuantum34 4 sa.
    Benimde iphone'larda en çok beklediğin özellik 120hz ekranlardı. oyun bilgisayarım 144hz ve bu yüksek tazelereme hızlarına alışınca, 60 hz de oyun oynamak eziyete dönüşüyor.
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    LKLC 4 sa.
    En çok beklediğim özellik buydu. iPhone X sonrasında nihayet upgrade etmek için bir neden olur.
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