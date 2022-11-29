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    Yeni nesil ROG Zephyrus M16 ve G14 görüntülendi: Ryzen 7000 ve RTX 40 serisi ile gelecek

    Asus’un sevilen dizüstü oyun bilgisayar serisi Zephyrus, yakında yenilenecek. CES 2023’te tanıtılması beklenen M16 ve G14, bazı özellikleri ile beraber canlı olarak görüntülendi.
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    Yeni nesil ROG Zephyrus dizüstü bilgisayarları görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Asus’un sevilen alt markası ROG, birçok farklı ürün ile oyuncuların sevdiği bir isim olmaya devam ediyor. Zephyrus serisi altında sevilen dizüstü bilgisayarlar üreten firma, gelecek sene yeni nesil G14 ve M16 modellerini tanıtacak. Yeni nesil işlemci ve ekran kartı seçeneklerine sahip olması beklenen cihazlar, şimdi de canlı olarak görüntülendi.

    M16, Raptor Lake ve RTX 40 serisinden gücünü alacak

    Geçtiğimiz haftalarda yeni nesil Rog Zephyrus M16, Güney Kore sertifikalarında görüntülenmişti, yalnızca model ve sertifikası numarası gibi verilere sahip bu sertifika sızıntısının ardından cihaz, canlı olarak görüntülendi. Zephyrus M15’in yenilenmiş versiyonu olarak gelecek yeni cihaz 16:10 formatında 2560x1600 çözünürlüklü ekrana sahip olacak ve bu ekran, 165Hz yenileme hızına, fabrika çıkışlı Pantone kalibrasyonuna sahip olacak. Ayrıca 2023 yılında tanıtılması beklenen bu cihazın Intel Raptor Lake işlemci ve RTX 40 serisi ekran kartı seçeneklerine sahip olması bekleniyor.

    Cihazın ön kamerasının da yenileneceği belirtiliyor ancak görünüşe göre geçtiğimiz nesildeki tasarım problemi bu nesilde de var olacak. Önceki nesil M16, cihazın ısısını alt ekran çerçevesine yönlendiriyordu ve bu durum birçok kullanıcıyı rahatsız ediyordu.

    G14, yeni nesil Ryzen 7 işlemci ile gelecek

    M16 sızıntısının ardından Twitter kullanıcısı Harukaze5719, Zephyrus G14’ün canlı görselini yayınlandı. M16’ın aksine G14 üzerindeki sticker, cihazın bazı özelliklerini gözler önüne seriyor. Görsele göre GA402N kod adına sahip G14, Ryzen 7 7745 veya 7735 HS işlemcisinden gücünü alacak. Ancak cihazın diğer özellikleri net bir şekilde ortaya çıkmış değil.

    Oyunculara yönelik Zephyrus G14 ve M16’nın önümüzdeki aylarda düzenlenecek CES 2023’te tanıtılması bekleniyor. Her iki cihazın da detaylı özellikleri ve olası fiyat bilgileri önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacaktır.

    Kaynakça https://wccftech.com/asus-next-gen-rog-zephyrus-m16-g14-laptops-pictured-amd-ryzen-7000-cpu-possible-nvidia-rtx-40-gpus/ https://twitter.com/harukaze5719
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 3 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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