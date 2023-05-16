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    Yeni nesil Sony Xperia Pro-I özellikleri belli oldu: Kamera odaklı olacak

    Akıllı telefon pazarının güçlü oyuncularından Sony, 2021 yılında piyasaya çıkan Sony Xperia Pro-I modelinin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Peki yeni cihaz neler sunacak? İşte bildiklerimiz
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    Yeni nesil Sony Xperia Pro-I özellikleri belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Sony Xperia 1 V ve Xperia 10 V modellerini duyuran Sony, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda marka, 2021'de piyasaya çıkan Xperia Pro-I'in halefi üzerinde çalışmalara başladı. Son paylaşılan raporlar, yaklaşmakta olan telefonun bazı özelliklerine açıklık getirdi.

    Yeni nesil Sony Xperia Pro-I neler sunacak?

    Paylaşılan raporlara göre yeni nesil Xperia Pro-1, Xperia 1 V'de kullanılan f/1.9, 24mm Exmor-T sensörün eşlik ettiği üçlü bir kamera kurulumuna sahip olacak. Sony, daha geleneksel 4:3 oranının aksine 4,3:3 en boy oranını benimseyen bu sensörün, düşük ışık hassasiyetini iki kata çıkardığını söylüyor. Ayrıca bu kuruluma 1 inç boyutlarında geniş açılı sensör eşlik edecek. 

    Hatırlayacak olursak 2021'in Ekim ayında tanıtılan Xperia Pro-I, 12MP birincil (Exmor RS, f/2.0-4.0 2.4µm, PDAF, OIS), 12MP telefoto (1/2.9" Exmor RS, f/2.4, 50mm, 48°) ve 12MP geniş açı (1/2.5" Exmor RS, f/2.4, 16 mm, 124°) sensörlerinden oluşan üçlü bir kurumla karşımıza çıktı.

    Gücünü ise Snapdragon 888 platformundan alan telefon, 4K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan OLED ekran ile pazarda ses getirmeyi başarmıştı. Bu doğrultuda, yeni nesil Xperia Pro-I modelinin de iddialı kamera özellikleri ile karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.

    Yeni nesil Xperia Pro-I'in çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Mevcut sızıntılara göre akıllı telefon 2024 yılının başında vitrine çıkabilir. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 4 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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