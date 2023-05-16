Yeni nesil Sony Xperia Pro-I özellikleri belli oldu: Kamera odaklı olacak

Yeni nesil Sony Xperia Pro-I neler sunacak?

Paylaşılan raporlara göre yeni nesil Xperia Pro-1, Xperia 1 V'de kullanılan f/1.9, 24mm Exmor-T sensörün eşlik ettiği üçlü bir kamera kurulumuna sahip olacak. Sony, daha geleneksel 4:3 oranının aksine 4,3:3 en boy oranını benimseyen bu sensörün, düşük ışık hassasiyetini iki kata çıkardığını söylüyor. Ayrıca bu kuruluma 1 inç boyutlarında geniş açılı sensör eşlik edecek.

Hatırlayacak olursak 2021'in Ekim ayında tanıtılan Xperia Pro-I, 12MP birincil (Exmor RS, f/2.0-4.0 2.4µm, PDAF, OIS), 12MP telefoto (1/2.9" Exmor RS, f/2.4, 50mm, 48°) ve 12MP geniş açı (1/2.5" Exmor RS, f/2.4, 16 mm, 124°) sensörlerinden oluşan üçlü bir kurumla karşımıza çıktı.

MediaTek Dimensity 9300 netleşti: Performansı rakipsiz olabilir 1 gün önce eklendi

Gücünü ise Snapdragon 888 platformundan alan telefon, 4K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan OLED ekran ile pazarda ses getirmeyi başarmıştı. Bu doğrultuda, yeni nesil Xperia Pro-I modelinin de iddialı kamera özellikleri ile karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.

Yeni nesil Xperia Pro-I'in çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Mevcut sızıntılara göre akıllı telefon 2024 yılının başında vitrine çıkabilir. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.