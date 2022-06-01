Pixel 7 serisinde kullanılacak yeni nesil Tensor işlemcisi Samsung tarafından 4nm sürecinde üretilecek

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Teknoloji firmalarının kendi işlemcilerini geliştirmesi gitgide yaygınlaşan bir durum olmaya başladı. Bu doğrultuda Pixel 6 serisi ilk kez kendi işlemcisini kullanan Google, Pixel 7 serisinde yeni nesil işlemcisini kullanacak. 2. Nesil Tensor işlemcisinden yeni bilgiler geldi.

Tensor yine Exynos izleri taşıyabilir

Pixel 6 serisinde Google, ilk kez kendi geliştirdiği Tensor işlemcisini kullanmıştı. Geçtiğimiz yıl, Tensor işlemcisinin Samsung tarafından geliştirilmiş bir Exynos işlemcisinin özelleştirilmiş bir versiyonu olduğuna dair kanıtlar bulunmuştu. Google’ın yeni nesil işlemcisinin de Samsung tarafından geliştirilmiş olabileceği iddia ediliyor.

Google yeni bir üst seviye Pixel telefonu geliştiriyor 1 gün önce eklendi

Kore’li haber sitesi DDaily.co.kr tarafından gelen bilgilere göre Samsung, Google’ın yeni nesil Tensor işlemcisini üretecek. Ayrıca önceki nesildeki 5nm fabrikasyon sürecinden 4nm fabrikasyon sürecine geçilecek. Google ilk nesil Tensor işlemcisinde çift Cortex-X1 çekirdekleri ve Cortex-A76 çekirdekleri kullanmıştı. Bu sayede verimlilik konusunda büyük bir başarı elde eden Google, yeni nesil Tensor işlemcisinde nasıl bir seçim yapacak bilinmiyor ancak 2. Nesil Tensor işlemcisinin performans ve verimlilik yenilikleri getirmesi bekleniyor. Google’ın yeni nesil Tensor işlemcisi haziran ayında seri üretime geçecek.

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Yeni nesil Tensor işlemcisi Samsung tarafından üretilecek