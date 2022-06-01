Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Pixel 7 serisinde kullanılacak yeni nesil Tensor işlemcisi Samsung tarafından 4nm sürecinde üretilecek

    Pixel 6 serisinde ilk kez kendi işlemcisini kullanan Google, yeni nesil işlemcisi için hazırlanıyor. Yeni nesil Tensor işlemcisi, 4nm fabrikasyon sürecinde üretilebilir.
    1

    Yeni nesil Tensor işlemcisi Samsung tarafından üretilecek
    Tam Boyutta Gör

    Teknoloji firmalarının kendi işlemcilerini geliştirmesi gitgide yaygınlaşan bir durum olmaya başladı. Bu doğrultuda Pixel 6 serisi ilk kez kendi işlemcisini kullanan Google, Pixel 7 serisinde yeni nesil işlemcisini kullanacak. 2. Nesil Tensor işlemcisinden yeni bilgiler geldi.

    Tensor yine Exynos izleri taşıyabilir

    Pixel 6 serisinde Google, ilk kez kendi geliştirdiği Tensor işlemcisini kullanmıştı. Geçtiğimiz yıl, Tensor işlemcisinin Samsung tarafından geliştirilmiş bir Exynos işlemcisinin özelleştirilmiş bir versiyonu olduğuna dair kanıtlar bulunmuştu. Google’ın yeni nesil işlemcisinin de Samsung tarafından geliştirilmiş olabileceği iddia ediliyor.

    Kore’li haber sitesi DDaily.co.kr tarafından gelen bilgilere göre Samsung, Google’ın yeni nesil Tensor işlemcisini üretecek. Ayrıca önceki nesildeki 5nm fabrikasyon sürecinden 4nm fabrikasyon sürecine geçilecek. Google ilk nesil Tensor işlemcisinde çift Cortex-X1 çekirdekleri ve Cortex-A76 çekirdekleri kullanmıştı. Bu sayede verimlilik konusunda büyük bir başarı elde eden Google, yeni nesil Tensor işlemcisinde nasıl bir seçim yapacak bilinmiyor ancak 2. Nesil Tensor işlemcisinin performans ve verimlilik yenilikleri getirmesi bekleniyor. Google’ın yeni nesil Tensor işlemcisi haziran ayında seri üretime geçecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

    Profil resmi
    daysleeperxp 15 saat önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 1 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 11T Pro
    Xiaomi 11T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CROSSHAIR 15 B12UGZ-476XTR
    MSI CROSSHAIR 15 B12UGZ-476XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız