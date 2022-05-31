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    Google yeni bir üst seviye Pixel telefonu geliştiriyor

    Son yıllarda Pixel markasını tekrar güçlendirmek için ciddi adımlar atan Google, katlanabilir Pixel ve Pixel 7 serisi dışında üst seviye bir Pixel telefonu hazırlıyor.
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    Google yeni bir üst seviye Pixel telefonu geliştiriyor
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    Pixel markasının başarısızlığından dolayı markayı yeniden yapılandıran Google, son yıllarda beğeni toplamaya başladı. Google, Pixel 6 ve Pixel 6 Pro’da ilk kez kendi işlemcisi olan Tensor’u kullanmıştı. Pixel 6’nın başarısının üzerine Google, Pixel 6a ve Pixel 7 serisini tanıtmıştı. Ancak görünüşe göre Google, bu cihazların dışında yeni üst seviye bir Pixel hazırlıyor.

    Cihaz, Pixel serisinin farklı ülkelerdeki versiyonuna işaret ediyor olabilir

    9to5Google tarafından keşfedilen veriler, Google’un üzerinde çalıştığı Pixel cihazları gözler önüne seriyor. Android Open Source Project’te C10 ve P10 olarak görülen Pixel 7 ve Pixel 7 Pro cihazlarının dışında G10 kod adlı bir cihaz da görülmüş durumda. Google’un Pixel 7a ve Pixel Notepad cihazlarının Felix ve Lynx olarak geçtiği biliniyor bu nedenle G10 farklı bir cihaza işaret ediyor.

    Google yeni bir üst seviye Pixel telefonu geliştiriyor
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    G10 isimli cihazın özellikleri, ilginç veriler gözler önüne seriyor. G10 cihazı, projede Exynos referansı kullandığı için Tensor işlemcisi tarafından çalıştırıldığı anlaşılıyor. Cihazın ekran serisi ise A serisinde olamayacağına işaret ediyor. Görünüşe göre G10 cihazı, Pixel 6 Pro ve Pixel 7 Pro’da kullanılan ekranlara çok benzer bir ekran kullanıyor ve 3120x1440 çözünürlükteki ekran 120Hz’e kadar yenilenme hızı sunuyor. Standart Pixel modelleri bile 90Hz destekliyor bu nedenle bu cihazın daha üst seviyeye konumlandırılacağı düşünülüyor. Ekranın boyutu ile 71x15mm olarak girilmiş durumda bu nedenle bu cihazın Pixel tablet olma olasılığı da ortadan kalkıyor. Google, Pixel 6 serisi ile ciddi bir başarı toplasa da hala birçok pazarda satış yapmıyor. Bu nedenle G10, Pixel 6 Pro’nun veya Pixel 7 Pro’nun küresel versiyonlarına işaret ediyor olabilir. Acaba yakında Pixel cihazlarını ülkemizde görebilecek miyiz.

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