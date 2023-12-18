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    Yeni nesil Xbox, Zen 5 CPU ve RDNA 5 GPU ile 2026'da gelebilir

    Yeni nesil Xbox'ın çıkmasına hala bir kaç sene olsa da, görünüşe göre yeni konsol Playstation 6'dan önce duyurulacak. İddiaya göre konsol, AMD'nin Zen 5 işlemcisi ve RDNA 5 GPU'suyla gelecek.
    Yeni nesil Xbox, Zen 5 CPU ve RDNA 5 GPU ile 2026'da gelebilir Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil Xbox'ın çıkmasına hala bir kaç sene olsa da, görünüşe göre yeni konsol Playstation 6'dan önce duyurulacak. 

    YouTube'da paylaşılan yeni bir videoda RedGamingTech, Microsoft'un bir sonraki konsolu için zaman çizelgesini, bu yılın başlarında FTC tarafından sızdırılan belgelerden bu yana önemli ölçüde değiştirdiğini öne sürdü. Kaynağın aktardığına göre yeni Xbox, AMD'nin Zen 5 işlemcisine ve RDNA 5 GPU'suna sahip olacak ve 2026'da piyasaya sürülecek.

    Microsoft Xbox 360'ı rakiplerinden önce çıkarak başarılı satış rakamlarına ulaşmıştı. Firma aynı stratejiyi yeni konsolunda da uygulamak istiyor. Böyle bir durumda Xbox rakiplerinden donanım olarak daha zayıf olacak, ancak daha sonra donanımı revize ederek rakiplerinin önüne geçme şansına da sahip olacak. Microsoft'un iki farklı konsol sürümü çıkarıp çıkarmayacağı henüz bilinmiyor ancak söylentilere göre alt segment konsol bulut odaklı olarak geliştirilecek.

    Eğer söylendiği gibi konsol 2026'da piyasaya çıkacaksa yakın zamanda konsolla ilgili daha çok bilgi ortaya çıkacak demektir. Bu arada Sony'nin de Playstation 5 Pro üzerinde çalıştığı biliniyor. Konsolun önümüzdeki yıl piyasaya çıkması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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