Tam Boyutta Gör Yeni nesil Xbox'ın çıkmasına hala bir kaç sene olsa da, görünüşe göre yeni konsol Playstation 6'dan önce duyurulacak.

YouTube'da paylaşılan yeni bir videoda RedGamingTech, Microsoft'un bir sonraki konsolu için zaman çizelgesini, bu yılın başlarında FTC tarafından sızdırılan belgelerden bu yana önemli ölçüde değiştirdiğini öne sürdü. Kaynağın aktardığına göre yeni Xbox, AMD'nin Zen 5 işlemcisine ve RDNA 5 GPU'suna sahip olacak ve 2026'da piyasaya sürülecek.

Microsoft Xbox 360'ı rakiplerinden önce çıkarak başarılı satış rakamlarına ulaşmıştı. Firma aynı stratejiyi yeni konsolunda da uygulamak istiyor. Böyle bir durumda Xbox rakiplerinden donanım olarak daha zayıf olacak, ancak daha sonra donanımı revize ederek rakiplerinin önüne geçme şansına da sahip olacak. Microsoft'un iki farklı konsol sürümü çıkarıp çıkarmayacağı henüz bilinmiyor ancak söylentilere göre alt segment konsol bulut odaklı olarak geliştirilecek.

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Eğer söylendiği gibi konsol 2026'da piyasaya çıkacaksa yakın zamanda konsolla ilgili daha çok bilgi ortaya çıkacak demektir. Bu arada Sony'nin de Playstation 5 Pro üzerinde çalıştığı biliniyor. Konsolun önümüzdeki yıl piyasaya çıkması bekleniyor.

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Yeni nesil Xbox, Zen 5 CPU ve RDNA 5 GPU ile 2026'da gelebilir