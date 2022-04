Yeni nesile özel Need for Speed, Kasım ayında geliyor

Tam Boyutta Gör

2021 yılı, Need for Speed markasının herhangi bir oyunu olmadan geçmişti. 2020 yılında çıkan Need for Speed: Hot Pursuit remasterından beri tecrübe etmediğimiz oyun serisi, yakında geri dönecek. Gelen bilgiler, oyunun bu sene çıkacağını belirtiyor.

Yalnızca yeni nesil için çıkacak

EA, son 4 Need for Speed oyununu Ghost Games’in geliştirmesinden sonra yeni Need for Speed görevini tekrar Criterion Games’e vermişti. Normalde 2021 yılında çıkması planlanan oyun, DICE’ın Battlefield 2042 için destek istemesinden dolayı ertelenmişti. Ancak VentureBeat’ten Jeff Grubb, oyunun bu sene çıkacağını belirtti.

Jeff Grubb, EA’nin yeni Need for Speed oyunun kasım ayında yalnızca yeni nesil için çıkartacağını belirtti. Daha önce EA COO’su Laura Miele, oyunun eski nesile de geleceğini belirtmişti ancak Jeff’e göre EA, fikrini değiştirmiş durumda. Ayrıca Jeff, emin olmasa da oyunun Miami’de geçebileceğini belirtiyor. Dikkat çeken nokta ise Jeff’in oyunun PC versiyonundan bahsetmemesi. Ancak EA’nin Origin platformu ve Steam ile EA Play anlaşmasından ötürü yeni oyunun PC’ye gelmeme ihtimali düşük görülüyor. Yeni Need for Speed hakkında önümüzdeki aylarda daha çok bilgi gelecektir.

Yeni nesile özel Need for Speed, bu yıl geliyor