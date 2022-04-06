Sony, PS3 oyunlarını PS5’te oynatmak için çalışıyor

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Oyunları geliştirmesi zor olarak bilinen platform PS3, hala geliştiricilere zorluk çıkarıyor. Xbox Series konsolları Xbox 360 platformunun oyunlarını çalıştırabilirken PS4 ve PS5, PS3 oyunlarını çalıştıramıyor. Bunun nedeni ise PS3 oyunlarını emüle etmenin çok zor olması. Ancak gelen bilgilere göre Sony, sonunda bu konuya zaman, para ve emek harcamaya ikna olmuş durumda.

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Sony, PS5 için PS3 emülatörü geliştirmeyi deneyecek

Jeff Grubb, birden fazla kaynaktan edindiği bilgiye göre Sony’nin PS3 emülatorü hakkında çalıştığını belirtti. Geçtiğimiz hafta duyurulan yeni Playstation Plus aboneliklerinden bazıları; PS1, PS2 ve PS3 oyunları ile gelecek. Ancak PS3 oyunları, PS5’te çalışamıyor ve PS3 oyunları oynamak isteyenler bulut üzerinden oynamak zorunda. Bulut üzerinden çalışan oyun sistemleri, son yıllarda ne kadar gelişse de yerel oynatma performansına yaklaşamıyorlar.

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PS3’ün Cell işlemcisi emülatör geliştirilmesini oldukça zora sokuyor. Bu nedenle birçok Ratchet & Clank oyunu, Metal Gear Solid 4 ve Red Dead Redemption gibi birçok oyun, Sony’nin yalnızca PS3 platformunda oynanabiliyor. Ancak gelen bilgilere göre Sony, PS3 oyunlarının kazandırabileceği paradan dolayı PS3 emülatörü geliştirmeyi denemeye hazır. PS5 için geliştirilebilecek PS3 emülatörü geliştirilebilir mi veya geliştirilebilirse ne zaman kullanıcılara ulaşır bilinmiyor. Ancak Sony’den sonunda geçmiş konsol oyunları için bir adım atıldığını görmek hoş.

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