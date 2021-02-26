Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Pixar filmi Luca'dan rengarenk fragman

    Pixar'ın İtalya ve Akdeniz temalı yeni filmi Luca'dan ilk fragman geldi. Luca, ıslandığında deniz canavarına dönüşen iki arkadaşa odaklanıyor.
    26 Şubat 2021, 03:00 (1 gün)
    2,8b
    3
    12
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Yeni Pixar filmi Luca'dan rengarenk fragman
    Tam Boyutta Gör

    Animasyon dünyasının efsanevi stüdyosu Pixar yine oldukça enteresan filmle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Stüdyonun İtalya ve Akdeniz temalı yeni filmi Luca'dan bugün ilk fragman yayınlandı.

    Türkçe dublajlı fragman:

    İlginizi Çekebilir Avatar Pixar'ın 150 milyon dolarlık yeni filmi 'Soul' doğrudan internete geliyor

    Orijinal fragman:

    Canlı renkleri ve kendine özgü animasyon stiliyle dikkat çeken Luca, İtalyan Rivierası'ndaki iki erkek çocuğunun hikayesine odaklanıyor. Birbirlerinden ayrılamayan iki arkadaşın, ıslandıklarında deniz canavarına dönüşme gibi ilginç bir özelliği var. Kasabadaki yerliler ise deniz canavarlarından pek hoşlanmıyor gibi görünüyor.

    Luca filmi 18 Haziran 2021 tarihinde sinemalar ve Disney Plus platformu üzerinde aynı anda yayınlanacak. Türkiye'de Disney+ henüz yayınlanmadığı için yalnızca sinemalarda izleyebileceğiz gibi görünüyor. Ancak elbette Disney+ yayın gününde yasal olmayan bazı sitelere de düşmüş olacak. 



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    WB 19 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Son cumle korsana pas acar gibi, hic yakismiyor dh’a
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A Asehan (Asehan Korkut) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) WB
    Ülkemi adam yerine koymayan şirketin filmini de korsan izlerim umrumda olmaz
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    patatessiz patso 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Aşırı detayli GFX kullanılmış bunun renderi ne kadar sürmüştür kim bilir
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    a_y_k_u_t (Aykut ) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çıktığı gün izlicem inş. Hiç bir pixar animasyonunu kaçırmadım ve hiç de izlediğime pişman olmadım. Adamlar harbiden yapıyor :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MrKerberoS 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkçe dublajı çok başarılı duruyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    T tanrivermism (mahmut tanrıvermiş) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yorum yapan arkadaşlardan biri . "Ülkemi adam yerine koymayan şirketin filmini de korsan izlerim umrumda olmaz" yazmış helal olsun arkadaşa fakat arkadaşlar bizi adam yerine koymayan firmanın reklamını yapana ne demeli üstelik bizden olmasına rağmen (en azından biz öyle zannediyoruz) bu haberi yapıyorlar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    temmuzaksami 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok kaliteli bir fragman olmuş beğendim ben
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    b*ktan tayfanın devamı bu olsa gerek !
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WB 19 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Son cumle korsana pas acar gibi, hic yakismiyor dh’a
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A Asehan (Asehan Korkut) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) WB
    Ülkemi adam yerine koymayan şirketin filmini de korsan izlerim umrumda olmaz
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    patatessiz patso 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Aşırı detayli GFX kullanılmış bunun renderi ne kadar sürmüştür kim bilir
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    RAIZEN 20 sa. ( Mesaj Silindi ) patatessiz patso
    Özellikle ışıklandırma konusunda çığır açtılar. Bunun en güzel örneği The Incredibles 2.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TITAN (S K) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) patatessiz patso
    i9 9900k rtx 3080 ile render almıyorlar merak etme
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 sa. Redmi yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı: RedmiBook Pro 14 ve 15 12 sa. PS5 sahipleri bu yazdan itibaren konsolun dahili hafızasını yükseltebilecek 13 sa. PS Plus Mart 2021 oyunları açıklandı 13 sa. Türkiye'de üretilecek Hyundai Bayon'un tanıtılacağı tarih belli oldu 13 sa. Boeing 777’lerde yaşanan motor arızası olaylarına bir yenisi daha eklendi 14 sa. Kripto para piyasası 400 milyar dolar küçüldü: Bitcoin %10 düştü 14 sa. Çin'de 4500 dolarlık elektrikli aracın satışları Tesla'yı ikiye katladı 15 sa. Redmi K40 Pro+ piyasayı sallamaya geliyor 15 sa. Mart ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar açıklandı 15 sa. Redmi AirDots 3 iddialı özelliklerle geliyor 15 sa. Redmi K40 tanıtıldı: 120Hz ekran, Snapdragon 870 yonga seti 15 sa. Snapdragon 895 ile gelecek olan ilk akıllı telefon belli oldu 16 sa. Samsung Galaxy Tab S7 Lite'ın bazı özellikleri detaylandı 16 sa. Huawei, yaptırımları hafifletmek için yeni ABD başkanı ile görüşme çağrısı yaptı 17 sa. Ubisoft oyunu The Division'dan uyarlanan Jake Gyllenhaal başrollü Netflix filminin yönetmeni belli oldu 17 sa. Samsung Galaxy A32 4G tanıtıldı: 90 Hz ekrana sahip ilk A serisi akıllı telefon 18 sa. Twitter ücretli abonelikleri başlatıyor 18 sa. Elon Musk’a Dogecoin manipülasyonu soruşturması 19 sa. Exxen abone sayısı 1 milyona yürüyor 20 sa. Xbox Series X kontrolcüsünün fiyatı düşürüldü: 699 TL 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Yeni Pixar filmi Luca'dan rengarenk fragman Sonraki PlayStation sunumundaki tüm duyurular 1 gün PS4 oyunu Bloodborne'un yapımcısı Sony'den ayrılıyor 1 gün Electronic Arts'ın hayal kırıklığı yaratan oyunu Anthem 2.0, Covid-19 sebebiyle iptal edildi 1 gün The Boys'un 3. sezonundan ilk görsel paylaşıldı 1 gün YouTube'a yeni "ebeveyn denetimleri" geliyor 1 gün AMD, RX 6700 XT’yi tanıtacağı tarihi duyurdu 1 gün Dünya'nın dijital ikizi oluşturulacak 1 gün TP-Link RE605X Menzil Genişletici İncelemesi - Ölü Bölgelere Son! 1 gün Renault, Fransa'daki tesislerinde Mitsubishi üretimi yapabilir 1 gün Yerli yapım VR oyun Naau: The Lost Eye, Steam üzerinden yayınlandı 1 gün Se7en'ın yazarı ve yönetmeninden Netflix için bir suikastçı filmi geliyor: Başrolde Michael Fassbender 1 gün ZTE, ekran altı yüz tanıma sisteminin nasıl çalıştığını gösterdi 1 gün Apple her üç ila dört haftada bir, şirket satın alıyor 1 gün Uçak yolculuğunda yeni dönem: Dijital Seyahat Kartı 1 gün PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, mobil cihazlar için duyuruldu 1 gün Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı 1 gün Xiaomi Mi Band 6, WhatsApp ve Telegram mesajlarına cevap verme özelliği sunabilir 1 gün Acer’ın dayanıklılık sözü verdiği ConceptD 3 ve 7 satışa çıktı 1 gün HyperX oyuncu markası HP tarafından satın alındı 1 gün Peugeot yeni logosunu tanıttı! İşte yeni logoyla gelecek ilk model Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız