Yeni Pixar filmi Luca'dan rengarenk fragman

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Animasyon dünyasının efsanevi stüdyosu Pixar yine oldukça enteresan filmle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Stüdyonun İtalya ve Akdeniz temalı yeni filmi Luca'dan bugün ilk fragman yayınlandı.

Türkçe dublajlı fragman:

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Orijinal fragman:

Canlı renkleri ve kendine özgü animasyon stiliyle dikkat çeken Luca, İtalyan Rivierası'ndaki iki erkek çocuğunun hikayesine odaklanıyor. Birbirlerinden ayrılamayan iki arkadaşın, ıslandıklarında deniz canavarına dönüşme gibi ilginç bir özelliği var. Kasabadaki yerliler ise deniz canavarlarından pek hoşlanmıyor gibi görünüyor.

Luca filmi 18 Haziran 2021 tarihinde sinemalar ve Disney Plus platformu üzerinde aynı anda yayınlanacak. Türkiye'de Disney+ henüz yayınlanmadığı için yalnızca sinemalarda izleyebileceğiz gibi görünüyor. Ancak elbette Disney+ yayın gününde yasal olmayan bazı sitelere de düşmüş olacak.

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