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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Snapchat filtreleri sosyal mesafenin önemine AR ile dikkat çekiyor

    Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından sosyal medya ve oyun platformlarıyla ortak olarak başlatılan projeler, farklı kanallardan insanların korunmaya yönelik bilinçlendirilmesini sağlıyor.
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    sosyal medya
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Yeni Snapchat filtreleri sosyal mesafenin önemine AR ile dikkat çekiyor
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    Snapchat tarafından sunulan en yeni filtreler, koronavirüs salgınının ortasındaki dünya için kritik bilgileri içeriyor. Bu bilgiler arasında sosyal mesafeyi korumak, elleri sık sık ve doğru yıkamak, yüze dokunmamak gibi noktalar yer alıyor. Bu filtrelerin içerisinde ayrıca daha fazla bilgi edinmek isteyenler için Dünya Sağlık Örgütü’nün ilgili sayfalarına linkler de mevcut.

    “My Social Distance” adındaki bir filtre, Artırılmış Gerçeklik ile kullanıcının etrafına sadece ekrandan görülebilen bir çember çiziyor. Bu çember, insanlarla ne kadar mesafede durmanın güvenli olduğuna yönelik önemli bir rehber niteliği taşıyor. Bir diğer filtre ise animasyonlu hatırlatıcılar içeriyor ve bunlar elleri yıkamak, evde kalmak ve yüze dokunmamak hakkında.

    Ayrıca Bkz. "Huawei P40 Pro'nun, yasağa rağmen ABD bileşenleri içerdiği ortaya çıktı"

    Snapchat şimdiye kadar koronavirüs ile ilgili olarak ruhsal sağlık kaynaklarını bir araya getiren bölümü kullanıma sunmuştu ve Bitmoji üzerinden sosyal mesafeye dikkat çekmeye devam etmekteydi. Yeni lensler teknik açıdan bakıldığında herhangi bir etkileyici yapı taşımasa da farkındalık yaratmak adına teknolojinin kullanıldığını farklı örnekler ve alanlarda görmek mutluluk verici.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DavutBurak36 3 gün yeni yorumcu
    komik bence güzel bir düşüşnce :d
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    monacomen 6 gün
    Bence etrafındaki kişilerin enfekte olup olmadığını bilen, ateş ölçer bir filtre eklesinler milyonlarca indirilir. Hatta yüzeylerdeki korona mikrobunu gösteren bir filtre indirmede rekor kırar.
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    sedatdinli 1 hf. yeni yorumcu
    çok güzel farkındalık adına yapılmış en güzel şey
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    yorumculuklar 1 hf.
    Yanyana durulduğunda iki kişinin yüzünü algılayan filtreleri de kapasınlar hocam, social distancing...
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