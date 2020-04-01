Yeni Snapchat filtreleri sosyal mesafenin önemine AR ile dikkat çekiyor

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Snapchat tarafından sunulan en yeni filtreler, koronavirüs salgınının ortasındaki dünya için kritik bilgileri içeriyor. Bu bilgiler arasında sosyal mesafeyi korumak, elleri sık sık ve doğru yıkamak, yüze dokunmamak gibi noktalar yer alıyor. Bu filtrelerin içerisinde ayrıca daha fazla bilgi edinmek isteyenler için Dünya Sağlık Örgütü’nün ilgili sayfalarına linkler de mevcut.

“My Social Distance” adındaki bir filtre, Artırılmış Gerçeklik ile kullanıcının etrafına sadece ekrandan görülebilen bir çember çiziyor. Bu çember, insanlarla ne kadar mesafede durmanın güvenli olduğuna yönelik önemli bir rehber niteliği taşıyor. Bir diğer filtre ise animasyonlu hatırlatıcılar içeriyor ve bunlar elleri yıkamak, evde kalmak ve yüze dokunmamak hakkında.

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Snapchat şimdiye kadar koronavirüs ile ilgili olarak ruhsal sağlık kaynaklarını bir araya getiren bölümü kullanıma sunmuştu ve Bitmoji üzerinden sosyal mesafeye dikkat çekmeye devam etmekteydi. Yeni lensler teknik açıdan bakıldığında herhangi bir etkileyici yapı taşımasa da farkındalık yaratmak adına teknolojinin kullanıldığını farklı örnekler ve alanlarda görmek mutluluk verici.

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