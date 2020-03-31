Huawei P40 Pro'nun, yasağa rağmen ABD bileşenleri içerdiği ortaya çıktı

Financial Times'ta yayınlanan yeni bir rapora göre, Huawei P40 Pro, ABD'nin yasağına tam olarak uymamış olabilir. Zira yapılan incelemeler sonucunda akıllı telefonda Amerikan şirketlerine ait bileşenler olduğu belirtiliyor.

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Huawei'ye soruşturma açılabilir

Huawei P40 Pro modelinin, parçalara ayrılmış bir görselini paylaşan Financial Times, Çinli şirketin WiFi bağlantısını sağlayan radyo anteninde, ABD yasaklarını çiğnemiş olabileceğini iddia ediyor. Zira cihazdaki radyo anten modülünde üç ayrı Amerikan şirketine ait parçalar mevcut: Qualcomm, Skyworks ve Qorvo. Huawei'nin Snapdragon işlemcilerin üreticisi Qualcomm'dan teknoloji satın alma lisansı mevcut ve burada bir sorun görünmüyor.

Ancak Huawei'nin, Qorvo ve Skyworks ile ilgili olarak böyle bir teknoloji satın alma lisansının olup olmadığı bilinmiyor. Dolayısı ile Financial Times'a göre Çinli şirketin söz konusu şirketlerle özel bir anlaşması yoksa, bu durum ABD makamları tarafından Huawei'ye yeni bir soruştuma açılmasına neden olabilir. Henüz Huawei tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelmediğini de belirtelim.

https://www.ft.com/content/3716c4bb-de27-4920-ab87-46a8a2758ddf

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