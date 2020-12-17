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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Snapdragon işlemcili akıllı telefonlar, Android 12-13-14 güncellemelerini alabilecek

    Google ve Qualcomm'un açıklamalarına göre, Qualcomm işlemcili yeni Android akıllı telefonlar, üç yıl büyük Android güncellemelerini ve dört yıl güvenlik güncellemelerini alabilecekler.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Yeni Snapdragon işlemcili akıllı telefonlar, Android 12-13-14 güncellemelerini alabilecek
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    Google, Qualcomm yongalarına sahip yaklaşan akıllı telefonların, üç yıl boyunca büyük Android güncellemelerini destekleyeceğini ve güvenlik güncellemelerini de dört yıl süreyle alabileceklerini duyurdu. Bu gelişme, Google ve Qualcomm'un, Android güncelleme sürecini basitleştirmek amacıyla birkaç yıl önce başlayan Project Treble üzerindeki ortak çalışmasının bir sonucu.

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    Destek süresinin önemli ölçüde uzatılması yalnızca yeni cihazlar için geçerli olacak ve halihazırda piyasaya sürülen modelleri etkilemeyecek. Dolayısı ile Qualcomm, Snapdragon 888'den başlayarak tüm akıllı telefon yonga seti portföyü için üç büyük Android işletim sistemi güncellemesini de destekleyecek.

    Ancak bu noktada Google'ın yayınlayacağı Android ve güvenlik güncellemelerinin uygulanmasının, akıllı telefon üreticilerinin inisiyatifinde olacağını da belirtelim.

    Yeni Snapdragon işlemcili akıllı telefonlar, Android 12-13-14 güncellemelerini alabilecek
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    Üreticiler buna uymayabilir

    Samsung, Xiaomi, HMD Global ve diğer şirketlerin bu yeni güncelleme uygulamasını kullanıcılarına yansıtıp yansıtmayacakları ise muamma. Zira kullanıcılar telefonu aldıklarında yüklü olan Android 11 işletim sistemini de sayacak olursak, Android 11-12-13 ve 14 sürümlerini tek bir cihazla kullanabilecekler. Bunun da yeni cihaz satışlarını olumsuz etkileyeceği düşünülebilir.

    MediaTek çipli cihazlar için gelecekte böyle bir desteğin uygulanıp uygulanmayacağı şu anda bilinmiyor.



    https://www.androidpolice.com/2020/12/16/google-and-qualcomms-big-update-announcement-isnt-what-it-seems-heres-what-you-need-to-know/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    yec44 (yunus emre) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    redminote6pro ya havoc os yükledim ilk günden iyi oldu. planlı eskitme yapmak zorundalar. bu planlı eskitme yüzünden dünyaya inanilmaz zarar veriyorlar. kesinlikle durdurulmalı.+
    redminote6pro ya havoc os yükledim ilk günden iyi oldu. planlı eskitme yapmak zorundalar. bu planlı eskitme yüzünden dünyaya inanilmaz zarar veriyorlar. kesinli...
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    Yanıtla +11
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    khytr89 (Hakan ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İşlemcinin destekleyip desteklememesi mantıksız bir açıklama.. cyanogen ekibi en eski android cihazlara bile güncelleme sunabiliyordu..
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    SeniorGrandMaster 4 gün ( Mesaj Silindi )
    samsung galaxy note 2 ye artik play store dan pek bir sey yuklenmiyor. telefonu disladilar. yeni telefon almaya zorluyorlar. 10 yil once 1800 tl ye sifir olarak almistim.
    samsung galaxy note 2 ye artik play store dan pek bir sey yuklenmiyor. telefonu disladilar. yeni telefon almaya zorluyorlar. 10 yil once 1800 tl ye sifir olarak...
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    3 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu işin çözümü modüler telefon veya sürücü/driver sistemi. Başka türlü ne yaparsanız yapın bir noktada tıkanmaya devam edecek.

    Yıllar önce denedikleri mıknatıslı, kareli-dikdörtgenli sistemler arızaya çok müsait. Telefon elinizde düşse parçaları kaybolacak. Bahsettiğim sistemi aşağıya görsel olarak bırakıyorum. Bu sistem çok hassas.

    Piyasanın ihtiyacı olan; ekran kartı, RAM'i, işlemcisi, depolaması değiştirilen dizüstü bilgisayarlar gibi donanımı değişebilen telefonlar. Herhangi bir telefonu tornavidayla açın, tüm parçalar birbirine flex-kablolar ile bağlı, bir nevi halihazırda bu temelde üretiliyorlar. Android buna müsait bir sistem ama ASUS, Lenovo, Intel gibi firmalar neden el atmadı bu duruma anlamak güç.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    bozok6666 (fatih yozgatli) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizim için pahalı amiral gemisi telefonlar amerikada yaşayan için uygun fiyatlı gözleri görmüyor ama şu var insanlar eskisi kadar telefon değiştirmiyor ilerleme yavaşladı bir dönem bilgisayarda çok değiştiriyorduk taki artık üreticiler fark üretemiyecek duruma gelene kadar şimdi bilgisayarı uzun süre kullanıyoz
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    quxall (ens ars) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Samsung bu işin baş sorumlusu, her iki senede bir cihazlarını çöp edip güncellemesini kesiyor amiral gemilerini bile en çok 2,5 yıl destekliyor(güvenlik güncelleştirmeleri hariç). Son cihazlarına 3 yıl yeni sürüm güncelleme garantisi verdi sanırım.
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    Rambo_FT (Furkan Güneş) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    S7 Edge'da android 10 ve samsung oneui 2.5 kullanabiliyorum. Sıkıntı yok
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    aycibin (Yalım Dilmen) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    s855'lerden (ve e9820) itibaren samsung telefonlarda 3 yıl ana güncelleme desteği var

    android için atması zor ama istenen yönde olumlu bir adım
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Örnek sadece amiral gemisi sınıfı çipset üzerinden verilmiş. Yeni nesil orta ve alt segmentlerde durum ne olacak? Bununla ilgili bilgi var mı?
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    A9 işlemci ios 14.3 ile selam vereyim şu konuyada çatlasınlar
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    SeniorGrandMaster 4 gün ( Mesaj Silindi )
    samsung galaxy note 2 ye artik play store dan pek bir sey yuklenmiyor. telefonu disladilar. yeni telefon almaya zorluyorlar. 10 yil once 1800 tl ye sifir olarak almistim.
    3 Yanıt Yanıtla +7
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 4 gün ( Mesaj Silindi ) SeniorGrandMaster
    O telefonun şu an yaşıyor olması bile bir mucize. Android zamanlarının en problemli yıllarında çıkmış olan bir modelden bahsediyoruz ve cihazınız 10 senelik. Ömrüyle ön plana çıkarılan Iphone'larda bile ben bu kadar uzun ömürlü kullananını görmemiştim. Bu mesajı yazarken cihazın çıkış tarihine bakayım dedim de aslında emektar cihazınız 10 değil 8 senelikmiş ama olsun bu da ciddi bir rekordur.
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    Jevreyzist 4 gün ( Mesaj Silindi ) SeniorGrandMaster
    Bende iphone 11 pro var 2. telefon olarak s6 edge var.Bir türlü kopadım çok memnunum millet artık at diyor 6 sene iyi kullandım diyordum benden daha temiz kullananı varmış 8 sene dile kolay.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 3 gün ( Mesaj Silindi ) SeniorGrandMaster
    hocam pardon da şaşırıyor musunuz buna?
    bende de ipad2 var 9 yıllık.ona da yaklaşık 3 yıldır hiçbirşey yüklenemez durumda.eski sürüm youtube kurulu ama silsem tekrar yükleyemez.spotify yine aynı eski.başka da kendi uygulamları sadece çalıştırıyor.5 yıldan eski bir cihazdan şikayetçi olma lüksümüz yok.
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    smart1978 (X Y) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Nisan 2021 de Pixel 5 Pro bakalim Snapdragon 888 li mi gelecek ;) .
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    khytr89 (Hakan ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İşlemcinin destekleyip desteklememesi mantıksız bir açıklama.. cyanogen ekibi en eski android cihazlara bile güncelleme sunabiliyordu..
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Onurmsq (--- ----) 4 gün ( Mesaj Silindi ) khytr89
    sunabiliyor da stabil değil bence 3 sene yeterli. sonrası kasmalara başlar.
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    2308 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    google, qualcomm ve
    5 etiket daha snapdragon 888 android güncelleme android 11 Mobil Teknolojiler
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