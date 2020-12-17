Yeni Snapdragon işlemcili akıllı telefonlar, Android 12-13-14 güncellemelerini alabilecek

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Google, Qualcomm yongalarına sahip yaklaşan akıllı telefonların, üç yıl boyunca büyük Android güncellemelerini destekleyeceğini ve güvenlik güncellemelerini de dört yıl süreyle alabileceklerini duyurdu. Bu gelişme, Google ve Qualcomm'un, Android güncelleme sürecini basitleştirmek amacıyla birkaç yıl önce başlayan Project Treble üzerindeki ortak çalışmasının bir sonucu.

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Destek süresinin önemli ölçüde uzatılması yalnızca yeni cihazlar için geçerli olacak ve halihazırda piyasaya sürülen modelleri etkilemeyecek. Dolayısı ile Qualcomm, Snapdragon 888'den başlayarak tüm akıllı telefon yonga seti portföyü için üç büyük Android işletim sistemi güncellemesini de destekleyecek.

Ancak bu noktada Google'ın yayınlayacağı Android ve güvenlik güncellemelerinin uygulanmasının, akıllı telefon üreticilerinin inisiyatifinde olacağını da belirtelim.

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Üreticiler buna uymayabilir

Samsung, Xiaomi, HMD Global ve diğer şirketlerin bu yeni güncelleme uygulamasını kullanıcılarına yansıtıp yansıtmayacakları ise muamma. Zira kullanıcılar telefonu aldıklarında yüklü olan Android 11 işletim sistemini de sayacak olursak, Android 11-12-13 ve 14 sürümlerini tek bir cihazla kullanabilecekler. Bunun da yeni cihaz satışlarını olumsuz etkileyeceği düşünülebilir.

MediaTek çipli cihazlar için gelecekte böyle bir desteğin uygulanıp uygulanmayacağı şu anda bilinmiyor.

https://www.androidpolice.com/2020/12/16/google-and-qualcomms-big-update-announcement-isnt-what-it-seems-heres-what-you-need-to-know/

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